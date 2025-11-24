Anzeige
30 Jahre Daten zeigen: Warum Affären mit Vorgesetzten so gefährlich für die Karriere sind

Dass Affären mit Chef oder Chefin Nachteile mit sich bringen können, ist wohl unstrittig. Aber warum eigentlich? Forscher:innen haben jetzt untersucht, welche Auswirkungen solche Beziehungen auf Finanzen und Karriere haben – für beide Seiten.

Von Jörn Brien
2 Min.
Beziehungen am Arbeitsplatz
Beziehungen am Arbeitsplatz können der Karriere schaden. (Foto: Gorodenkoff/Shutterstock)

Einer mittlerweile 20 Jahre alten Umfrage des Online-Stellenmarktes Monster zufolge hatten fast die Hälfte der Deutschen schon einmal eine Affäre am Arbeitsplatz. Das ist auch nicht verboten – es sei denn, es handelt sich um eine Beziehung zwischen einer Führungskraft und einer untergebenen Person.

Beziehungen zwischen Chefs und Mitarbeitern

Spielen hier Dinge wie das Ausnutzen einer Machtposition, Bevorzugung bei Beförderungen oder sexuelle Belästigung eine Rolle, können Arbeitgeber:innen eingreifen. Möglich ist etwa eine Versetzung oder gar die Kündigung der Führungskraft wegen Pflichtverletzung wie swr.de schreibt.

Aber können Affäre oder Beziehung mit Chef oder Chefin wirklich immer zum Problem werden? Dieser Frage ist ein Team aus US-amerikanischen und finnischen Forscher:innen nachgegangen.

Liebe am Arbeitsplatz: Vor- versus Nachteile

Im Rahmen der entsprechenden Studie haben sich die Forscher:innen administrative Daten aus Finnland aus den Jahren 1988 bis 2018 angeschaut, wie es bei Fortune heißt. Das Fazit in aller Kürze: Eine ernsthafte Beziehung zwischen Führungskraft und untergebener Person kann Vorteile bringen – allerdings vorrangig für das Paar und nur solange sie andauert.

Endet die Beziehung, sind die negativen Auswirkungen für die untergebene Person sehr hoch. Und: Solche Verbindungen wirken sich oft negativ auf das Arbeitsklima aus und erhöhen die Fluktuation in der unmittelbaren Umgebung des Paares. Das gilt besonders dann, wenn es sich um kleinere Firmen handelt.

Höhere Einnahmen während der Beziehung

Konkret sollen Untergebene während der Beziehung zu einer Führungskraft um sechs Prozent höhere Einnahmen verbuchen. Das liegt laut den Daten an einer bevorzugten Behandlung. Andere Gründe konnten demnach weitgehend ausgeschlossen werden.

Bei einer Trennung müssen die Untergegebenen derweil einen deutlich höheren Preis zahlen. Denn das Einkommen sinkt in diesem Fall um durchschnittlich 18 Prozent. Darüber hinaus halten mögliche negative Auswirkungen über einen Zeitraum von mindestens vier Jahren an, so die Forscher:innen.

Chefs: Längere Beziehungen mit Untergebenen?

Aber: Grundsätzlich sei nicht jede Beziehung am Arbeitsplatz – zwischen Führungskräften und Untergebenen – zum Scheitern verurteilt oder ausbeuterisch. Geht es nach der Studie, können solche Beziehungen tendenziell sogar länger dauern als andere ähnliche Beziehungen.

Das wiederum könnte auch daran liegen, dass die persönlichen und finanziellen Kosten einer Trennung hier besonders hoch sind. Unternehmen sollten, so wünschen es sich die Forscher:innen, entsprechende Vorkehrungen treffen. Richtlinien könnten Führungskräfte etwa daran hindern, ihre Partner:innen zu überwachen oder zu bewerten.

