Agenturen im Umbruch: Schafft KI die Berater gleich mit ab?

Wer vor zehn Jahren prognostiziert hat, dass sich Agenturen mehr oder weniger vollständig automatisieren lassen, wurde kaum ernst genommen. Der kometenhafte Aufstieg der KI in den letzten Jahren hat dieser Prognose inzwischen sehr viel mehr Plausibilität gegeben. Es scheint nun zumindest nicht mehr völlig abwegig, dass Agenturen in ihrer heutigen Form früher oder später durch Software ersetzt werden können.

Oder zumindest in der Form, die Agenturen vor der kambrischen Explosion der KI hatten. Denn mit der blitzartigen Vermehrung und massenhaften Verbreitung neuer KI-Tools haben sich Agenturen und ihre Leistungen bereits heute verändert. So gut wie alle Agenturen nutzen inzwischen KI, mehr als die Hälfte hat eigene oder angepasste KI-Modelle entwickelt. Es ist plausibel, dass sie sich mit der fortschreitenden Entwicklung auch weiterhin verändern werden.

Ob sie mittel- und langfristig das Rennen gegen die KI gewinnen können, ist hingegen ungewiss. Diese Ungewissheit teilen Agenturen mit dem größten Teil der heutigen Bürojobs. Überall nagt der Zweifel an Angestellten, ob künftig überhaupt noch Aufgaben für sie bleiben, die nicht von der KI übernommen werden können.

Weitgehend unstrittig ist, dass Softwareentwicklung stark automatisierbar ist. Denn das geschieht bereits seit Jahrzehnten, sonst würden Entwickler heute noch Maschinensprache schreiben. KI ist hier nur eine weitere Abstraktionsschicht. Irgendjemand muss auch der KI sagen, was sie tun soll. Der Softwareentwickler, wie wir ihn kennen, wird durch die neue Abstraktionsschicht in der Wertschöpfungskette nach oben wandern müssen – oder seinen Job verlieren.

KI automatisiert, was als Domäne menschlicher Kreativität galt

Im Bereich Kreation war das bis jetzt anders, jedenfalls im Selbstbild vieler Kreativer. Wie das Pfeifen im Wald dienen Hilfsbegriffe wie Kreativität, Idee oder Empathie dazu, das vermeintlich Menschliche und Nichtautomatisierbare zu markieren. Nun sind es aber gerade die Kreativleistungen, die in einem noch vor Kurzem unvorstellbaren Ausmaß von der KI verändert werden. KI automatisiert vieles von dem, was als Domäne menschlicher Kreativität galt.

Digitale Werkzeuge sind schon vor Jahrzehnten in die Agenturen eingezogen und haben sich über die Zeit immer mehr verbessert. Jedoch blieb das Kerngeschäft der Kreation – die Produktion von Text und Bild für Marketing- und Vertriebszwecke – die Sache der Kreativen selbst. Mit der generativen KI haben sie jetzt erstmals Werkzeuge in der Hand, die ihre Ideen schnell und einfach in sichtbare Ergebnisse umsetzen können.

Wenn die Idee aber nur noch ein KI-Prompt ist, wie lange wird es dann dauern, bis KI auch die Prompts selbst erzeugt? Kreative nutzen heute bereits KI, um Prompts für KI zu generieren. Ab einem gewissen Punkt ist es allenfalls eine Frage der Feedbackschleifen, die zur weiteren Automatisierung gebaut werden müssen, und der Skalierung. Dies ist, in etwa, die Vision von Mark Zuckerberg, der sich kürzlich als Endgegner der Agenturbranche positioniert hat.

Wenn Zuckbergs Zukunftstraum wahr wird, gibt es wahrscheinlich immer noch kreative Tätigkeiten, die nicht automatisiert sind. Sie werden aber nicht mehr gebraucht, weil das Marketing zu einer vollständig automatisierten Maschine geworden ist. Es braucht nur Zielvorgaben und die entsprechenden finanziellen Mittel zur Zielerreichung. Eine Schreckensvision für Agenturen – aber im Bereich des Möglichen und womöglich höchstens eine Frage der Zeit.

Die Grenzen zwischen den Gewerken verschwimmen

In der Zwischenzeit der heutigen Agenturrealität ist KI vor allem ein Werkzeugkasten, der die Fähigkeiten der Strategen, Berater, Kreativen und Entwickler erweitert. Dabei verschwimmen die Grenzen zwischen den Gewerken. Bisher übergaben Designer ihr Werk an Frontendentwickler, die es in Code übersetzten. Inzwischen gibt es Tools, die den gesamten Prozess vom Scribble bis zum fertigen Produkt abbilden und von Designern bedient werden können.

Auch in der Gegenrichtung des üblichen Workflows bietet KI neue Möglichkeiten. So dienen Large Language Models (LLMs) heute Designern als Sparringspartner für UX-Strategie, was sonst ein eigenes Gewerk ist. LLMs können auch sehr gute, datenbasierte Optimierungsstrategien vorschlagen, indem sie mit herkömmlichen Excel-Reportings und den entsprechenden Prompts gefüttert werden.

Die Rolle der Designer wird breiter. Durch KI-Tools können Designer Aufgaben übernehmen, die früher Motion Designern oder Strategen vorbehalten waren. Die Disziplinen wachsen zusammen, weil Designer nun auch Bewegtbild oder komplexe Bildgenerierung übernehmen können. Die Anforderungen an Konzeption und Workflow-Design steigen, während die manuelle Umsetzung schneller wird.

Die Workflows haben sich stark verändert: Kreative Prozesse werden konzeptioneller und mechanischer gedacht, um sie skalieren und automatisieren zu können. Es geht weniger um einzelne kreative Schritte, sondern um das Bauen von Pipelines, die große Mengen an Content automatisiert verarbeiten können. Dies ist vor allem für Social Media, im E-Commerce und für Portale relevant.

KI zwingt zu mehr Quantität und Qualität

Der Analyst Benedict Evans hat das Bonmot geprägt, dass uns KI unendlich viele Praktikanten zur Verfügung stellt. KI-Praktikanten können uns sehr viel Arbeit abnehmen, benötigen aber Aufsicht durch Senioren. Das Ergebnis verlangt Kontrolle und Qualitätssicherung, was jedoch zum Standard im Agenturworkflow gehört. Im Agenturalltag erlaubt dies, Ideen schneller zu explorieren, zu visualisieren und häufiger zu iterieren. Dies zwingt zur Abwägung zwischen Exzellenz und Effizienz: Die Ergebnisse können entweder besser oder – bei gleichbleibender Qualität – effizienter erzielt werden.

Wahrscheinlich ist eine Mischung aus beiden Elementen: Ein Teil der Effizienzgewinne wird durch den Zwang zu besseren Ergebnissen aufgefressen – einfach, weil es geht und die Kunden es erwarten. Die größere Effizienz schafft darüber hinaus Spielräume, um die Arbeit auf ein höheres Level zu heben. Dabei geht es nicht um eine bessere Qualität der ansonsten gleichbleibenden Arbeit, sondern um Fragestellungen und Lösungen, für die ohne KI gar keine Kapazitäten übrig waren.

Mit anderen Worten: KI kommodifiziert bisherige Agenturleistungen, und Agenturen bewegen sich in der Wertschöpfungskette nach oben – oder sie versuchen das zumindest. Sie dringen damit ins Feld der Prozess-, Strategie-, Marketing- oder IT-Beratung vor. Was für sich genommen nichts Ungewöhnliches ist. Nun kommodifiziert KI jedoch auch Beratungsleistungen, was zur Folge hat, dass sich die gesamte Wertschöpfungskette verändert. Beratungshäuser stehen in ihrem Tätigkeitsbereich vor der gleichen Herausforderung wie Agenturen.

Was Menschen besser können

Die Kunden erwarten heute, dass Agenturen ihnen sagen, wie sie KI einsetzen können, und zwar auf beiden Seiten des Tisches. Diese Erwartungshaltung ist inzwischen fest verankert, auch wenn der konkrete Einsatz bei den gleichen Kunden häufig noch auf Hindernisse durch Konzernvorgaben stößt. Die Beratung zu KI-Themen wird also bereits nachgefragt, auch wenn die Umsetzung zum Teil auf sich warten lässt.

Derzeit ersetzt KI noch nicht ganze Prozessketten in Agenturen. Dahinter steckt immer noch der Mensch, der aktuell die Arbeit macht. Menschen sind Experten auf ihrem Gebiet, und ihre Arbeit kann durch KI unterstützt werden. Heute geht es vor allem darum, das Potenzial zu entdecken und neue Anwendungsfälle und -felder zu erschließen.

In Agenturen dient KI heute vor allem der Augmentierung der jeweiligen Experten, also als neues, mächtiges Werkzeug. Sie können mühselige und belastende Tätigkeiten an die KI abgeben, um dann mehr Aufmerksamkeit auf Dinge zu richten, die Menschen besser tun können als Maschinen. Es wird spannend zu sehen, ob das Feld dessen, was Menschen besser können, immer schmaler wird – oder ob Menschen durch KI neue Möglichkeiten erschließen.

KI zwingt uns, unser Selbstverständnis zu überdenken. Die Maschine übernimmt Tätigkeiten, die wir bis jetzt als typisch menschlich betrachtet haben. Agenturen waren als Teams von Menschen gedacht, die für Menschen arbeiten – für ihre Kunden und die Endkunden. Nun müssen wir neu überlegen, welche Aufgaben die Maschine nicht übernehmen kann. Nur wenn wir diese Fragen ehrlich beantworten, können Agenturen ihren Platz in einer von KI geprägten Zukunft aktiv gestalten – statt von ihr gestaltet zu werden.

Christian Ohler Christian Ohler ist seit 2010 Geschäftsführer der i22 Digitalagentur in Bonn, die innovative digitale Lösungen und Strategien für Unternehmen entwickelt.

