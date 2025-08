Robotaxi-Expansion: Was eine Stellenanzeige über Teslas Pläne und kommende Herausforderungen verrät

Tesla hat begonnen, auf seiner Karriereseite neue Stellen für „Vehicle Operators“ zu veröffentlichen und plant damit den nächsten Schritt seiner Robotaxi-Expansion. Einer der neuen Standorte: der Stadtteil Brooklyn in New York City.

Obwohl Teslas „autonome“ Fahrdienste immer noch nicht autonom fahren dürfen und es auch nicht können, versucht CEO Elon Musk weiter Konkurrent Waymo die Stirn zu bieten – indem er US-Städte mit unausgereiften Vehikeln flutet.

Teslas Robotaxi: Ohne Menschen geht es nicht

Aus den Stellenausschreibungen geht hervor, dass Tesla nicht nur in Brooklyn, sondern auch in Städten in Arizona, Florida, Nevada und Texas nach Vehicle Operators sucht. Die Aufgabe der Bewerber:innen: Sie nehmen auf dem Beifahrersitz Platz und unterstützen die FSD-Software, wenn diese im dichten Verkehr oder bei unvorhergesehenen Situationen ins Stocken gerät.

Ohne Taxifahrer:in kommt Teslas Kalifornien-Modell also trotz Roboauto weiterhin nicht aus. Trotzdem setzt das Unternehmen scheinbar durch aggressive Expansion darauf, erstmal an möglichst vielen Standorten verfügbar zu sein und sich um die technische Seite später zu kümmern.

New Yorks Verkehrs-Dschungel als Härtetest

Dass Tesla ausgerechnet New York anpeilt, ist mehr als ambitioniert: Rob Stumpf vom E-Auto-Magazin InsideEVs bezeichnet Brooklyn in diesem Zusammenhang als „Land der in zweiter Reihe parkenden Lieferwagen, E-Bikes, Rotlichtvergehen und generellem Chaos“. Schon menschliche Fahrer:innen geraten bei diesen Verhältnissen regelmäßig ins Schwitzen.

Dabei können Teslas Robotaxis gerade mit ungeordneten Verhältnissen besonders schlecht umgehen. So kreiste erst kürzlich ein Model Y in Texas endlos im Kreis, weil die Ausfahrt eines Parkplatzes geändert worden war.

Laut InsideEVs ist nicht bekannt, wie weit fortgeschritten die Vorbereitungen tatsächlich sind oder ob Tesla bereits Testgenehmigungen für New York erhalten hat. Die Stellenausschreibung legt auf jeden Fall nahe, dass man auch in der Ostküstenmetropole nicht ohne menschliches Personal auskommen wird.

Musk betont auf X, man sei „super paranoid“ in Sachen Sicherheit. Solange die Behörden keine Genehmigung für eine komplett fahrerlose Flotte erteilen, bleiben Vehicle Operators und Remote-Monitoring die einzigen Optionen.

Tesla versus Waymo: Quantität gegen Qualität

Tesla greift mit seiner aggressiven Expansionsstrategie Waymo an, das seit Jahren mit echten autonomen Fahrzeugen im Einsatz ist. Während Waymo Zulassungen für autonomes Fahren besitzt und sein Einsatzgebiet behutsam erweitert hat, agiert Tesla nach dem Motto „erst Launchen, dann Probleme lösen“.

Ob dieses Konzept aufgeht, oder ob verwirrte Teslas für noch mehr Ärger auf New Yorks Straßen sorgen, wird sich zeigen. Teslas Zukunft auf dem Robotaxi-Markt ist auf jeden Fall noch nicht gesichert.

