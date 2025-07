Ist der AI Act noch zu retten? Ja – mit diesen drei Änderungen

Die nächste Stufe des AI-Acts tritt in der EU in Kraft. (Foto: artjazz / Shutterstock)

„Stop the clock“ – das fordern hochrangige Wirtschaftsvertreter aus der europäischen Industrie und Digitalwirtschaft von der EU-Kommission. Zwei Jahre lang soll die Uhr beim AI Act stillstehen. Die Vorschriften, die ab dem 2. August 2025 für KI-Modelle mit allgemeinem Verwendungszweck (GPAI) und ab 2. August 2026 und 2027 für Hochrisiko-KI-Systeme gelten, müssten ausgesetzt werden. Die gewonnene Zeit solle für umfassende Reformen und Vereinfachungen genutzt werden. Andernfalls stünde Europas Wettbewerbsfähigkeit auf dem Spiel, warnt die „EU AI Champions Initiative“.

Das Dilemma des AI Acts

Diese Kritik der Wirtschaft am AI Act ist grundsätzlich nachvollziehbar. Es ist richtig: Die EU bringt die Digitalwirtschaft mit dem AI Act in ein Dilemma. Sie will Innovation durch und mit Künstlicher Intelligenz (KI) fördern, stellt aber sehr hohe Hürden an ihre Entwicklung. Die Umsetzung der Anforderungen des AI Acts ist für Unternehmen äußerst ressourcenaufwendig, sodass sich für Geschäftsleitungen die Frage stellt, ob es nicht einfacher oder günstiger sei, auf bereits entwickelte Produkte aus dem Silicon Valley zurückzugreifen. Das wiederum liefe dem Ziel der EU, die hiesige Innovation insbesondere auch durch KMUs (kleine und mittlere Unternehmen) und Startups zu fördern, zuwider.

Auf der anderen Seite muss jedoch klar sein: Regulierung von KI ist erforderlich, um fundamentale Rechte zu schützen – nicht nur die der KI-nutzenden Bevölkerung, sondern auch die der Unternehmen, die sie entwickeln oder selbst anwenden. Feste Leitplanken für KI ermöglichen Unternehmen planbare und rechtssichere Entwicklungen und minimieren Risiken in diesem so grundrechtssensiblen Bereich. Allerdings hält der AI Act in seiner aktuellen Form keine Balance zwischen Regulierung und Innovationsförderung. Die Hürden für Nutzung und Entwicklung sind (noch) zu hoch.

„Substanzielle Veränderungen“, wie die Chefs von SAP und Siemens in einem Interview mit der FAZ Mitte Juli forderten, sind aus meiner Sicht aber möglicherweise gar nicht erforderlich. Es würde reichen, wenn einzelne Stellschrauben des AI Acts – möglicherweise während eines Moratoriums – neu justiert würden. Drei Punkte sind dabei essenziell:

1. Die KI-Definition muss angepasst werden

Der Anwendungsbereich des AI Acts bestimmt sich insbesondere nach der Definition des KI-Systems. Diese Definition ist zum jetzigen Zeitpunkt ein Wortungetüm, das nur schwer greifbar ist. Wünschenswert wäre eine Vereinfachung, damit Unternehmen genau wissen, ob sie in den Anwendungsbereich des Gesetzes fallen.

2. Die Schwelle für Hochrisiko-KI ist zu gering

Der AI Act kategorisiert KI-Systeme nach ihrem Risiko. Je höher das Risiko, desto höher die Anforderungen an Unternehmen, die das KI-System nutzen. Das ist grundsätzlich ein sinnvoller Weg, jedoch ist die Schwelle für sogenannte Hochrisiko-KI-Systeme, für welche die umfangreichsten Compliance-Maßnahmen gelten, zu gering. Gerade im Bereich HR, wo mithilfe von KI hohe Effizienzgewinne möglich wären, fällt nahezu jeder Anwendungszweck in die Hochrisiko-Kategorie. Das erzeugt unnötige Schranken für Unternehmen und damit auch für deren Fortschritt.

Zudem ist vielen Unternehmen nicht bewusst, dass sie allein durch die Verwendung von generativer KI als Anbieter eines Hochrisiko-KI-Systems eingestuft werden können. Nutzen sie beispielsweise Microsoft Copilot 365 für einen als hochriskant eingestuften Anwendungsfall wie etwa die Bewertung von Bewerbungen, dann wird das nutzende Unternehmen zum Anbieter und hat einen umfassenden Pflichtenkatalog zu erfüllen. Und das, obwohl Microsoft gar nicht Anbieter eines Hochrisiko-KI-Systems ist. Ein Prompt kann den Unterschied machen.

3. Die EU-Kommission muss aktiver unterstützen

Zuletzt reicht es nicht, ein komplexes Gesetz zu schaffen und die Wirtschaft damit allein zu lassen. Wer hohe Anforderungen aufstellt, muss auch bei deren Umsetzung unterstützen. Das geschieht im Rahmen anderer EU-Rechtsakte in Form von Stellungnahmen und Leitlinien und ist auch für den AI Act vorgesehen. Die EU-Kommission kommt dieser Pflicht aber nur schleppend nach. Das erzeugt Frustration und Rechtsunsicherheit, die mit der Regulierung ja gerade aus dem Weg geschafft werden sollte.

Mareike Christine Gehrmann Mareike Christine Gehrmann ist Partnerin der Wirtschaftskanzlei Taylor Wessing in Düsseldorf und befasst sich als Tech-Anwältin seit Jahren intensiv mit den Digitalgesetzen der EU.



