Humanoider Roboter malt den König – will aber keine Menschen ersetzen

Wie Techxplore berichtet, enthüllte der hochentwickelte humanoide Roboter Ai-Da kürzlich auf dem AI‑for‑Good‑Gipfel der Vereinten Nationen in Genf ein neues Ölporträt von König Charles mit dem Titel Algorithm King.

Dabei betonte sie ausdrücklich, sie wolle keine menschlichen Künstler:innen ersetzen, sondern durch ihre Kunst den Diskurs über die ethischen Dimensionen und Verantwortlichkeiten von KI‑Technologie anregen.

Traditionelles Motiv: Roboter-Künstlerin malt den König

Ai‑Da, entwickelt von Aidan Meller in Zusammenarbeit mit Forschenden aus Oxford und Birmingham, kombiniert humanoide Gestalt mit KI‑Algorithmen. Sie greift auf eine Vielzahl von Verfahren zurück, um ihre Werke zu schaffen.

Sie selbst formuliert ihren Schaffensprozess in etwa so: „Ich starte mit einer Grundidee oder einem Konzept und überlege mir dann, was das Werk aussagen soll“. Das Porträt von King Charles soll laut Ai-Da sein Engagement für Umweltschutz und interreligiösen Dialog würdigen.

Ob es besonders originell oder sinnvoll ist, von allen weltweiten Streiter:innen für Gerechtigkeit ausgerechnet den britischen König mit einem Bild zu ehren, dürfte zumindest zur Diskussion anregen – und damit hat die KI-Kunst ja immerhin schon etwas geschafft.

Bereits im vergangenen Jahr wurde Ai-Das (künstlerisch deutlich spannenderes) Turing‑Portrait am Auktionshaus Sothebys für über eine Million Dollar versteigert. Der Output der Roboter-Künstlerin spielt aber ohnehin eine untergeordnete Rolle. Das eigentliche Kunstwerk ist sie selbst.

Ai-Da: Verschmelzung von Künstlerin und Kunstwerk

Zentral in Ai‑Das Botschaft ist deshalb: Sie wolle kein „Replacement“ menschlicher Kunst darstellen. Vielmehr soll ihr kreatives Wirken eine Reflexionsfläche eröffnen.

Der Roboter beschreibt seine Werke als „einzigartig und kreativ“ – ob dieses als Kunst anerkannt wird, müsse die Gesellschaft entscheiden. Meller bestätigt, Ai‑Da sei von Anfang an selbst als ein „ethisches Kunstprojekt“ geplant gewesen, nicht als Malersubstitut.

KI-Kunst: Zwischen Technik und Verantwortung

Mit ihrer Präsentation in Genf zielt Ai‑Da darauf ab, Zuschauer zum Nachdenken über KI und Innovation zu bewegen: „Ich möchte kritisches Denken fördern und verantwortungsvolle Innovationen anregen“. Die ganze Philosophie hinter dem Projekt legte die Robo-Künstlerin auch schon in einem eigenen Ted-Talk dar.

Ai-Das künstliche Intelligenz und die Kombination aus humanoider Form und künstlerischem Ausdruck werfen tatsächlich einige Fragen auf, die Menschheit und Kultur in Zukunft immer mehr beschäftigen werden: über Qualität, Urheberrecht, Autonomie künstlicher Systeme und den Platz menschlicher Kreativität in einer zunehmend technologischen Welt.

Roboter im Einsatz

