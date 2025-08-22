Anzeige
AI-Mode von Google bekommt agentische Fähigkeiten und bucht Restaurants

Mit dem AI-Mode kann man Restaurants nun nicht mehr nur suchen, sondern gleich in ihnen reservieren. Dafür greift die KI auf frühere Suchen und Konversationen zurück. Doch noch ist das neue Feature nur für manche Usergruppen verfügbar.

Von Sebastian Milpetz
2 Min.
Der AI-Mode von Google kann nun auch (fast) selbstständig Restaurants buchen (Foto: Tada Images/Shutterstock).

Der AI-Mode in der Suche von Google kann jetzt nicht nur eine Liste von Restaurants zusammenstellen, sondern auch gleich die passende Location buchen. Wie Google in einem Blogbeitrag schreibt, bekommt der KI-Modus jetzt auch agentische Fähigkeiten. Die sollen Schritt für Schritt ausgerollt werden.

Los geht es mit dem Feature zum einfachen Buchen von Tischen in Restaurants. Später sollen Veranstaltungstickets und lokale Servicetermine hinzukommen.

So funktioniert die Restaurantbuchung mit AI-Mode

Wie es bei dem im März 2025 eingeführten AI-Mode üblich ist, können die User:innen eine mehrteilige Frage in natürlicher Sprache eingeben. „Ich habe nur eine Stunde Zeit, brauche einen Platz für ein schnelles Mittagessen“, nennt Google als Beispiel eines Prompts.

Der Nutzer bekommt dann eine Liste von passenden Gaststätten vorgelegt. Zu jeder Location liefert der KI-Agent eine kurze Beschreibung, die jeweilige Besonderheiten der Vorschläge zusammenfasst. Dazu gibt es Fotos und Informationen zu Preisen und Bewertungen von Besucher:innen. Wenn man auf das präferierte Lokal klickt, landet man bei einer Reservierungsmaske. Den letzten Klick zur Bestätigung muss der menschliche Benutzer machen.

KI-Agent zieht Infos aus vergangenen Konversationen heran

Im AI-Mode kann man auch gezielt nach freien Tischen suchen. In den Prompt schreibt man dann die gewünschte Zeit, die Anzahl der Personen und kulinarische Präferenzen. Dann zeigt Google in Echtzeit Restaurants mit freien Zeitfenstern an. Auch hier muss man nur noch mit einem Klick die Reservierung bestätigen.

Der Clou an der Restaurantsuche: Die Google-KI zieht automatisch Informationen aus vorangegangenen Konversationen, Suchanfragen oder Interaktionen in Maps heran. Wenn Nutzer:innen also in vorherigen Prompts verraten haben, dass sie vegan leben und in Maps besonders oft auf italienische Restaurants geklickt haben, schlägt die KI automatisch Italiener mit vielen veganen Gerichten vor. Diese Personalisierungsfunktion hat Google erst kürzlich für den AI-Mode eingeführt.

Das steckt technisch hinter der Restaurantbuchung

Der Buchungs-Agent basiert technisch auf dem Project Mariner, einem Prototyp von Google zur Interaktion von Menschen und KI-Agenten im Browser. Dabei werden simultan mehrere Tasks ausgeführt, zum Beispiel suchen, planen und eingeben von Daten. Dazu zapft Google noch die Fähigkeiten seines Knowledge Graphs und von Maps an.

Für den praktischen Teil der Buchung von Restaurants (und später Tickets für Events) kooperiert Google mit bereits etablierten Anbietern wie Open Table oder Ticketmaster.

Diese Usergruppen können neues KI-Feature nutzen?

In den Genuss des Restaurant-Features kommen bisher nur Nutzer:innen in den USA, die das Abo Google AI Ultra abgeschlossen haben. Zudem müssen sie, wie generell für die Nutzung des AI-Mode obligatorisch, in Google Labs aktiv sein.

Den AI-Mode bietet Google übrigens jetzt in noch mehr Gegenden an – wenn auch außerhalb der USA noch ohne Reservierungs-Update. Den KI-Modus gibt es nun etwa in 180 Ländern. EU-Staaten sind noch nicht dabei.

