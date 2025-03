Transformiere dein Unternehmen mit KI: Insights und Best Practices in Berlin

Künstliche Intelligenz ist längst mehr als ein Buzzword der Branche – sie ist ein entscheidender Wettbewerbsfaktor für Unternehmen jeder Art. Doch viele Unternehmen stehen vor Herausforderungen: Wo starten? Welche Strategie funktioniert? Und wie gelingt die Skalierung?

Beim AI Transformers Event am 10. April in Berlin, ausgerichtet von EY etventure mit Unterstützung von t3n, erhältst du Antworten auf genau diese Fragen. Die Veranstaltung bringt Geschäftsführer:innen, IT-Expert:innen und Innovationsmanager:innen in einem exklusiven Umfeld zusammen, um praxisnahe KI-Strategien und erprobte Best Practices zu teilen und zu diskutieren.

Drei Themenschwerpunkte für den maximalen KI-Impact

1. AI Transform Business Functions

Erfahre, wie mit KI Geschäftsprozesse revolutioniert werden. Expert:innen zeigen, wie Unternehmen durch intelligente Automatisierungen ihre Effizienz steigern und langfristige Wettbewerbsvorteile erzielen.

2. Build AI Solutions

Von der Idee zur skalierbaren KI-Lösung: Lerne, wie du KI-Projekte erfolgreich aufbaust – von der Nutzerbedarfsanalyse bis zur technischen Umsetzung.

3. AI Governance, Legal & Risk

Der Einsatz von KI im Unternehmen erfordert klare Governance und strategisches Risikomanagement. Erfahre, wie du rechtliche und ethische Aspekte von Anfang an integrierst und Datensicherheit von vornherein sicherstellst.

Live in Berlin: Expert:innen, Networking und Insights

Das Event findet vor Ort im EY Office in Berlin statt – mit exklusiven Keynotes, Deep Dives und Panel-Diskussionen. Nutze die Gelegenheit, mit Branchenexpert:innen in den Austausch zu treten, wertvolle Kontakte zu knüpfen und wichtige Learnings mitzunehmen.

