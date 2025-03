Air: Tim Cook kündigt den nächsten Apple-Launch an – diese zwei Geräte könnte er meinen

Es gab Zeiten, in denen Apple simple Produkt-Updates ausschließlich per Pressemitteilung angekündigt hat. 2025 fährt das Unternehmen eine andere Strategie. Schon beim iPhone 16e im Februar 2025 weckte CEO Tim Cook mit einem Post auf X vorab die Neugierde der Apple-Fans. Von einem neuen Familienmitglied war da die Rede. Nun meldet sich Cook wieder zu Wort. Diesmal etwas kryptischer. „Diese Woche“, schreibt Cook und postet ein Gif darunter. Darin ist der Satz zu lesen: „There is something in the Air.“ Aber was genau liegt da in der Luft?

Kein iPhone, aber zwei weitere Möglichkeiten

Dass Cook auf das iPhone 17 Air anspielt, von dem zuletzt immer wieder die Rede war, darf man von vornherein ausschließen. Wenn ein solches Gerät überhaupt geplant ist, dürfte Apple es frühestens im September bei der üblichen iPhone-Vorstellung präsentieren. Vielleicht heißt kurz vor dem Ende dann mal wieder: „There is one more thing.“

Realistischer scheinen die Chancen darauf zu stehen, dass Apple stattdessen ein neues iPad Air präsentiert. Schließlich ist das Tablet seit Vorstellung des iPad Pro mit M4-Prozessor gar nicht mehr so luftig, wie der Name andeutet. Dagegen spricht allerdings, dass das iPad Air fast mit dem Pro gleichziehen würde, wenn der Hersteller hier ebenfalls auf ein dünnes Gehäuse setzt und vielleicht sogar einen neuen Prozessor einbaut. Zwar solle das iPad Air laut Greg Joswiak, Senior Vice President of Worldwide Marketing bei Apple, Pro-Funktionen zu einem günstigen Preis bieten. Dass Apple die Grenzen zum Pro derart aufweicht, scheint aber unwahrscheinlich.

Deswegen dürfte ein neues Macbook Air auch die Lösung für Cooks etwas rätselhaften Tweet sein. Schließlich sind die aktuellen Modelle noch mit einem M3-Prozessor ausgestattet, während im iMac, dem Mac Mini und den Macbook-Pro-Modellen längst M4-Chips takten. Davon geht auch Mark Gurman aus. Der Bloomberg-Mann mit den guten Insider-Kontakten zu Apple hatte zwar auch einmal etwas über ein dünneres iPad Air berichtet. Das war allerdings im Oktober 2024. Das Macbook Air war dagegen erst am 23. Februar wieder Thema in Gurmans Power-On-Newsletter. Demnach soll Apple die Verkäufe der bisherigen Macbook-Air-Modelle aktuell herunterfahren. Das deute darauf hin, dass der Start kurz bevorstehe.

Wenn Gurman richtig liegt, bliebe nur noch eine Sache offen. Das Datum für die Vorstellung. Das nannte Tim Cook beim iPhone 16e via X. Diesmal hat er es ausgelassen. Wahrscheinliche Tage dürften Dienstag (4. März) oder Mittwoch sein. Für Apple-Fans heißt es also: Augen offen halten.

