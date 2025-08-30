Anzeige
AirPods Max: Apple lässt seine Over-Ear-Kopfhörer seit 5 Jahren links liegen

Vom USB-C-Anschluss abgesehen, wurden die AirPods Max kaum verbessert. Laut Insidern soll sich das so schnell auch nicht ändern.

1 Min.
AirPods Max: Apple lässt seine Over-Ear-Kopfhörer seit 5 Jahren links liegen
Apple Airpods Max mit Digital Crown zur Steuerung. (Foto: Apple)

Die AirPods Max befinden sich in einer „wirtschaftlich merkwürdigen Ecke“, berichtet Mark Gurman in seinem aktuellen Newsletter. Der Bloomberg-Apple-Reporter gilt als besonders gut informiert. Apples einzige Over-Ear-Kopfhörer seien „zu beliebt, um sie nicht mehr zu verkaufen, aber nicht beliebt genug, damit Apple viel Zeit und Geld in die Schaffung einer neuen Version investiert“. Dies gelte trotz der Tatsache, dass man die Geräte in Großstädten häufig sieht.

Gurman hat bislang keine Informationen über eine schnelle Neuauflage der Geräte erhalten. Im vergangenen Jahr brachte Apple lediglich eine USB-C-Version der Kopfhörer auf den Markt – hauptsächlich wegen der EU-Vorgaben für einheitliche Ladeanschlüsse.

In-Ear-Modelle haben Priorität

Die USB-C-Variante erhielt immerhin eine neue Funktion: USB-Audio mit Lossless-Support. Zudem führte Apple einige neue Farbvarianten ein. Der Preis blieb mit 579 Euro unverändert hoch.

Für Apples Audioteam sei es sinnvoller, sich auf die deutlich beliebteren In-Ear-AirPods zu konzentrieren, schreibt Gurman weiter. Auch die Entwicklung von Lautsprechern und Mikrofonen für andere Apple-Produkte habe Vorrang. Der Bloomberg-Reporter vermutet sogar, dass die beliebten Standard- und Pro-AirPods, die als Stöpsel konzipiert sind, künftig jährlich aktualisiert werden könnten.

Lange Wartezeit für Fans

Für Liebhaber der AirPods Max bedeutet dies eine lange Wartezeit. Es sei jetzt schon über ein halbes Jahrzehnt vergangen, ohne dass das Originalmodell richtig aktualisiert wurde. Für ein Apple-Produkt sei das eine „bemerkenswert lange Zeit“.

Als nächstes plant Apple vermutlich zunächst die AirPods Pro 3 – möglicherweise mit Herzfrequenzsensor – sowie AirPods 5. Neue Max-Modelle werden laut Gurman nicht vor 2026 oder sogar 2027 erwartet.

MIT Technology Review USB
Kommentare (1)

Lau Duo
26.08.2025, 18:00 Uhr

Apple wirft sein Produkt in einen eigenen Teufelskreis. Weil alle anderen AirPods schnell viel mehr Features bekommen haben als der Max, warten viele auf einen neuen Max, der das auch kann und kaufen den „alten Schrott“ nicht. Und weil sie nicht kaufen, glaubt Apple, er sei nicht beliebt genug, um endlich einen neuen mit ähnlichem Featureset zu entwickeln, wie die InEar Modelle. Ich liebe Produktpolitik

