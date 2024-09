Airpods Pro 2 als Hörgerät: Apples nächster Push in den Gesundheitsmarkt

Mehr als nur Consumer-Hardware: Apple will neben dem Verkauf von iPhones, Airpods und Macs auch im Gesundheits-Sektor eine relevante Rolle spielen. Im Zuge des iPhone-16-Events kündigte der Hersteller einen weiteren wichtigen Schritt an: Die Airpods Pro 2 können künftig als Hörgeräte verwendet werden, wodurch der Hersteller einen wachsenden Milliardenmarkt für sich gewinnen will.