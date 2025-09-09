Airpods Pro 3: Apple liefert besseren Klang und Herzfrequenz-Messung

Wie vom für gewöhnlich gut informierten Tech-Insider Mark Gurman im Vorfeld schon vermutet, hat Apple bei der Präsentation seiner Airpods Pro 3 weniger auf den Klang als vielmehr auf Fitness-Funktionen fokussiert.

Anzeige Anzeige

Erstmals Herzfrequenz-Messung per Airpods

So soll ein neues Design der In-Ear-Kopfhörer für einen besseren Sitz beim Laufen oder beim Yoga sorgen. Erstmals bekommen die Apple-Ohrstöpsel zudem die Möglichkeit, die Herzfrequenz zu messen.

Aber schauen wir noch einmal auf die Passform. Die Airpods Pro 3 sind dank überarbeiteter Architektur kleiner und optimaler auf das Ohr angepasst. Das wird durch neue schaumstoffverstärkte Ohreinsätze – die es in fünf Größen gibt – noch verstärkt.

Anzeige Anzeige

Airpods Pro 3 als Begleiter fürs Training

Darüber hinaus sind die Airpods Pro 3 nach IP57 gegen Schweiß und Wasser geschützt und besonders robust gestaltet, um anspruchsvolle Workouts sowie Regenwetter beim Joggen auszuhalten. Um die Herzfrequenz der Nutzer:innen zu messen, verfügen die Ohrstöpsel über einen speziellen PPG-Sensor (Photoplethysmographie).

Darüber hinaus sollen über ein KI-Modell auf dem iPhone und verschiedene Sensoren – Beschleunigung, Gyrometer und GPS – bis zu 50 Trainingsarten gestartet, verbrannte Kalorien getrackt und der Bewegungsring geschlossen werden können. Zudem soll über die Airpods Pro 3, zusammen mit einem iPhone, auch der sogenannte Workout-Buddy beim Training motivieren.

Empfohlene redaktionelle Inhalte Hier findest du externe Inhalte von TargetVideo GmbH, die unser redaktionelles Angebot auf t3n.de ergänzen. Mit dem Klick auf "Inhalte anzeigen" erklärst du dich einverstanden, dass wir dir jetzt und in Zukunft Inhalte von TargetVideo GmbH auf unseren Seiten anzeigen dürfen. Dabei können personenbezogene Daten an Plattformen von Drittanbietern übermittelt werden.

Inhalte anzeigen Hier findest du externe Inhalte von, die unser redaktionelles Angebot auf t3n.de ergänzen. Mit dem Klick auf "Inhalte anzeigen" erklärst du dich einverstanden, dass wir dir jetzt und in Zukunft Inhalte vonauf unseren Seiten anzeigen dürfen. Dabei können personenbezogene Daten an Plattformen von Drittanbietern übermittelt werden. Hinweis zum Datenschutz Leider ist etwas schief gelaufen... An dieser Stelle findest du normalerweise externe Inhalte von TargetVideo GmbH, jedoch konnten wir deine Consent-Einstellungen nicht abrufen.

Lade die Seite neu oder passe deine Consent-Einstellungen manuell an.

Datenschutzeinstellungen verwalten An dieser Stelle findest du normalerweise externe Inhalte von, jedoch konnten wir deine Consent-Einstellungen nicht abrufen.Lade die Seite neu oder passe deine Consent-Einstellungen manuell an.

Akku soll 8 Stunden Musik ermöglichen

Bei der Akkulaufzeit hat Apple ebenfalls nachgebessert. Hier sollen jetzt bis zu acht Stunden Musikwiedergabe – bei aktivierter aktiver Geräuschunterdrückung – drin sein. Das ist laut Apple ein Plus von 33 Prozent gegenüber der vorherigen Generation.

Freilich hat Apple neben den Fitness-Funktionen die Themen Klangqualität und aktive Geräuschunterdrückung (ANC) nicht ganz vergessen. Eine neue akustische Multiport-Architektur soll ein 3D-Hörerlebnis schaffen. Im Zusammenspiel mit einem Update beim adaptiven EQ soll jedes Instrument optimal zu hören sein.

Anzeige Anzeige

Apple legt bei aktiver Geräuschunterdrückung nach

Zudem soll die aktive Geräuschunterdrückung doppelt so effektiv wie bei der Vorgängergeneration sein. Dazu tragen auch die Ohreinsätze bei, wie es bei Apple heißt. Das resultiert in der angeblich „weltbesten aktiven Geräuschunterdrückung bei kabellosen In-Ear Kopfhörern“.

8 Bilder ansehen Schau dir jetzt Apples größte Produktflops in unserer Bildergalerie an Quelle: (Foto: Shutterstock/Drop of Light)

Die Airpods Pro 3 sind vorbestellbar und werden ab 19. September 2025 ausgeliefert. Interessierte zahlen 249 Euro.

Mehr zu diesem Thema MIT Technology Review Apple