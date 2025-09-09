Anzeige
News
Airpods Pro 3: Apple setzt wohl auf Fitness – nicht auf besseren Klang

Apple wird voraussichtlich bei seiner iPhone-Keynote die dritte Generation der Airpods Pro vorstellen. Allerdings kommt angeblich schon bald ein weiteres Modell heraus.

1 Min.
Airpods Pro 3: Apple setzt wohl auf Fitness – nicht auf besseren Klang

Airpods 4 mit ANC oder Airpods Pro 2 (Foto: t3n)

Die wichtigste Neuerung der Airpods Pro 3 wird laut einem X-Posting des Bloomberg-Apple-Experten Mark Gurman ein integriertes Herzfrequenztracking sein. Diese Technologie kennt man bereits von den Powerbeats Pro 2 der Apple-Tochter Beats, die einen Fotorezeptor zur Pulsmessung am Ohr besitzen.

Apple könnte die Airpods Pro damit erstmals als Sportkopfhörer positionieren oder das Feature als allgemeine Gesundheitsfunktion vermarkten. Für Besitzer einer Apple Watch bietet die Pulsmessung in den Kopfhörern allerdings wenig Mehrwert, da die Uhr diese Funktion bereits beherrscht.

Kaum Verbesserungen bei Klang und ANC

Entgegen früherer Erwartungen soll es bei Klang und aktiver Geräuschunterdrückung (ANC) keine großen Fortschritte geben, schreibt Gurman weiter. Beobachter hatten mit deutlichen Verbesserungen durch einen neuen Soundchip, vermutlich H3 genannt, gerechnet. Die aktuellen Airpods Pro bieten bereits einen durchaus guten Klang und effektive Geräuschunterdrückung, können jedoch nicht alle Umgebungsgeräusche vollständig eliminieren.

Gurman berichtet zudem von einem „verbesserten Design für einen besseren Sitz“ sowie Änderungen am Ladegehäuse. Möglicherweise setzt Apple bei letzterem auf eine knopflose Touch-Bedienung.

Zweite Variante mit Gestensteuerung für 2026 geplant

Der Analyst Ming-Chi Kuo, bekannt für seine guten Kontakte in Apples Lieferkette, prognostiziert schon für 2026 eine zweite Variante der Airpods Pro 3. Diese soll mit einer integrierten, ultrakleinen Infrarotkamera zur Gestensteuerung ausgestattet sein und die bisherige Steuerung über Drucksensoren in den Airpods Pro ersetzen.

Diese Einschätzung teilt auch der chinesische Leaker Instant Digital, der auf dem Kurznachrichtendienst Weibo berichtet, dass in der zweiten Jahreshälfte 2026 zwei Airpods-Pro-3-Modelle parallel erhältlich sein werden. Die Version mit Infrarotkamera soll demnach in einer höheren Preisklasse angesiedelt sein. Warum Apple nicht beide Modelle gleichzeitig auf den Markt bringt, wie das bei den Airpods 4 und Airpods 4 ANC der Fall war, bleibt unklar.

