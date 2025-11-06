Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
News
Verpasse keine News mehr!

Airpods Pro 3: Nutzer klagen über Störgeräusche

Apples neue In-Ear-Stöpsel verursachen bei manchen Nutzern unschöne Nebengeräusche. Was genau das auslöst und wie verbreitet es ist, wird gerade untersucht.

1 Min.
Artikel merken
Anzeige
Anzeige
Airpods Pro 3: Nutzer klagen über Störgeräusche
Airpods Pro 3: Herzfrequenz messen und Trainings tracken. (Bild: Apple)

Seit Oktober häufen sich in verschiedenen Communitys wie Reddit und Apples offiziellem Forum Berichte über Probleme mit den Airpods Pro 3. Betroffene beschreiben unangenehme Störgeräusche, die besonders bei Druckveränderungen – etwa im Flugzeug – auftreten. Interessanterweise bemerken viele Nutzer das Rauschen vor allem dann, wenn keine Musik läuft.

Anzeige
Anzeige

Neue Funktionen erforderten Hardware-Anpassungen

Apple stellte die Airpods Pro 3 im September zusammen mit neuen iPhones und Apple-Watch-Modellen vor. Die Ohrhörer verfügen erstmals über integrierte Sensoren zur Herzfrequenzmessung und besitzen eine IP57-Zertifizierung gegen Staub, Schweiß und Wasser.

Empfehlungen der Redaktion

Bereits bekannt war, dass die neuen Kopfhörer mit aktiver Geräuschunterdrückung (ANC) bei manchen Ohrformen Probleme verursachen können. Je nach Anatomie üben sie mehr Druck auf den Ohrkanal aus. Auch die Größen der Ohreinsätze hat Apple verändert, weshalb einige Nutzer in eine neue Größe wechseln mussten, um eine optimale Abdichtung zu gewährleisten.

Anzeige
Anzeige

Rauschgeräusche beeinträchtigen den Musikgenuss

Die Störgeräusche treten laut betroffenen Nutzern nicht nur bei aktivierter Geräuschunterdrückung auf, sondern auch bei deaktiviertem ANC oder im Transparenz- und Anpassungsmodus. Manche beschreiben das Geräusch als konstantes Rauschen, „als wäre ein kleiner Ventilator im Raum“. In einigen Fällen beeinträchtigt das Rauschen sogar die Musikwiedergabe, indem es die Musik überdeckt.

Apple zeigt sich derzeit kulant und tauscht betroffene Geräte im Rahmen der Gewährleistung aus. Allerdings berichten einige Nutzer, dass das Problem auch bei den Ersatzgeräten wieder auftritt. Betroffene sollten zunächst prüfen, ob die Ear-Tips richtig passen – iOS bietet dafür eine spezielle Testfunktion, den sogenannten „Fit Test“, an. Ein Nutzer berichtete sogar, dass nicht die Airpods Pro 3 das Problem verursachten, sondern Ohrenschmalz, der eine korrekte Abdichtung verhinderten. Apple hat sich zu den Nutzerklagen bislang nicht geäußert.

Empfohlene redaktionelle Inhalte

Hier findest du externe Inhalte von TargetVideo GmbH, die unser redaktionelles Angebot auf t3n.de ergänzen. Mit dem Klick auf "Inhalte anzeigen" erklärst du dich einverstanden, dass wir dir jetzt und in Zukunft Inhalte von TargetVideo GmbH auf unseren Seiten anzeigen dürfen. Dabei können personenbezogene Daten an Plattformen von Drittanbietern übermittelt werden.

Hinweis zum Datenschutz

Top-Artikel
MIT Technology Review Apple
Anzeige
Anzeige
Kommentare

Community-Richtlinien

Bitte schalte deinen Adblocker für t3n.de aus!
Hallo und herzlich willkommen bei t3n!

Bitte schalte deinen Adblocker für t3n.de aus, um diesen Artikel zu lesen.

Banner und ähnliche Werbemittel sind für unsere Finanzierung sehr wichtig.

Schon jetzt und im Namen der gesamten t3n-Crew: vielen Dank für deine Unterstützung! 🙌

Deine t3n-Crew

Anleitung zur Deaktivierung
Artikel merken

Bitte melde dich an, um diesen Artikel in deiner persönlichen Merkliste auf t3n zu speichern.

Jetzt registrieren und merken

Du hast schon einen t3n-Account? Hier anmelden

Auf Mastodon teilen

Gib die URL deiner Mastodon-Instanz ein, um den Artikel zu teilen.

Community-Richtlinien

Wir freuen uns über kontroverse Diskussionen, die gerne auch mal hitzig geführt werden dürfen. Beleidigende, grob anstößige, rassistische und strafrechtlich relevante Äußerungen und Beiträge tolerieren wir nicht. Bitte achte darauf, dass du keine Texte veröffentlichst, für die du keine ausdrückliche Erlaubnis des Urhebers hast. Ebenfalls nicht erlaubt ist der Missbrauch der Webangebote unter t3n.de als Werbeplattform. Die Nennung von Produktnamen, Herstellern, Dienstleistern und Websites ist nur dann zulässig, wenn damit nicht vorrangig der Zweck der Werbung verfolgt wird. Wir behalten uns vor, Beiträge, die diese Regeln verletzen, zu löschen und Accounts zeitweilig oder auf Dauer zu sperren.

Trotz all dieser notwendigen Regeln: Diskutiere kontrovers, sage anderen deine Meinung, trage mit weiterführenden Informationen zum Wissensaustausch bei, aber bleibe dabei fair und respektiere die Meinung anderer. Wir wünschen Dir viel Spaß mit den Webangeboten von t3n und freuen uns auf spannende Beiträge.

Dein t3n-Team

Kommentar abgeben

Melde dich an, um Kommentare schreiben und mit anderen Leser:innen und unseren Autor:innen diskutieren zu können.

Anmelden und kommentieren

Du hast noch keinen t3n-Account? Hier registrieren