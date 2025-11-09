Deine neuen Airpods Pro 3 rauschen? Damit bist du nicht allein – Apple sucht eine Lösung

Seit Oktober häufen sich in verschiedenen Communitys wie Reddit und Apples offiziellem Forum Berichte über Probleme mit den Airpods Pro 3. Betroffene beschreiben unangenehme Störgeräusche, die besonders bei Druckveränderungen – etwa im Flugzeug – auftreten. Interessanterweise bemerken viele Nutzer das Rauschen vor allem dann, wenn keine Musik läuft.

Neue Funktionen erforderten Hardware-Anpassungen

Apple stellte die Airpods Pro 3 im September zusammen mit neuen iPhones und Apple-Watch-Modellen vor. Die Ohrhörer verfügen erstmals über integrierte Sensoren zur Herzfrequenzmessung und besitzen eine IP57-Zertifizierung gegen Staub, Schweiß und Wasser.

Bereits bekannt war, dass die neuen Kopfhörer mit aktiver Geräuschunterdrückung (ANC) bei manchen Ohrformen Probleme verursachen können. Je nach Anatomie üben sie mehr Druck auf den Ohrkanal aus. Auch die Größen der Ohreinsätze hat Apple verändert, weshalb einige Nutzer in eine neue Größe wechseln mussten, um eine optimale Abdichtung zu gewährleisten.

Rauschgeräusche beeinträchtigen den Musikgenuss

Die Störgeräusche treten laut betroffenen Nutzern nicht nur bei aktivierter Geräuschunterdrückung auf, sondern auch bei deaktiviertem ANC oder im Transparenz- und Anpassungsmodus. Manche beschreiben das Geräusch als konstantes Rauschen, „als wäre ein kleiner Ventilator im Raum“. In einigen Fällen beeinträchtigt das Rauschen sogar die Musikwiedergabe, indem es die Musik überdeckt.

Apple zeigt sich derzeit kulant und tauscht betroffene Geräte im Rahmen der Gewährleistung aus. Allerdings berichten einige Nutzer, dass das Problem auch bei den Ersatzgeräten wieder auftritt. Betroffene sollten zunächst prüfen, ob die Ear-Tips richtig passen – iOS bietet dafür eine spezielle Testfunktion, den sogenannten „Fit Test“, an. Ein Nutzer berichtete sogar, dass nicht die Airpods Pro 3 das Problem verursachten, sondern Ohrenschmalz, der eine korrekte Abdichtung verhinderte. Apple hat sich zu den Nutzerklagen bislang nicht geäußert.