Aivilization: Dieses Experiment simuliert mit Tausenden KI-Agenten die Mensch-KI-Koexistenz – so bist du dabei

In welcher Art von Gesellschaft werden Mensch und KI in Zukunft leben und wie wird sich das Zusammenleben gestalten. Dieser Frage gehen Forscher:innen der Hong Kong University of Science and Technology (HKUST) derzeit nach.

Anzeige Anzeige

Experiment für Koexistenz von Mensch und KI

Dazu haben sie eine Sandbox-Umgebung namens Aivilization – ein Kofferwort aus AI (KI) und Civilization (Zivilisation) – entwickelt, in der Tausende KI-Agenten die Mensch-KI-Gesellschaft simulieren sollen. In dem Großexperiment für die Koexistenz von Mensch und KI sind schon über 25.000 Agenten aktiv.

In Aivilization können Teilnehmer:innen eigene KI-Agenten erstellen und ihnen eine Persönlichkeit, Berufe und weitere Eigenschaften geben, wie The Decoder berichtet. Im Game-Modus lassen sich Aktionen und Gedanken einzelner Agenten verfolgen. Der Data-Modus macht Marktpreise, soziale Netzwerke oder Rankings analysierbar.

Anzeige Anzeige

Vermögen und mehr: Wie performt der KI-Agent?

Über Gespräche oder gezielte Entscheidungen zur Karriereförderung oder die Wahl einer Wohnung lassen sich die Lebensläufe der Agenten verändern. Nach Abschluss des Experiments erhalten die Teilnehmer:innen einen Bericht über die Performance des eigenen Agenten – etwa zu Vermögen, Zufriedenheit oder sozialen Beziehungen.

Die KI-Agenten sind laut der Projektbeschreibung auf drei Ebenen aktiv. Zum einen wird auf gesellschaftlicher Ebene eine autonome Wirtschaft mit dezentralen Märkten simuliert. Auf individueller Ebene haben die Agenten mehrdimensionale Persönlichkeitsstrukturen und speichern Erlebnisse ab.

Empfohlene redaktionelle Inhalte Hier findest du externe Inhalte von TargetVideo GmbH, die unser redaktionelles Angebot auf t3n.de ergänzen. Mit dem Klick auf "Inhalte anzeigen" erklärst du dich einverstanden, dass wir dir jetzt und in Zukunft Inhalte von TargetVideo GmbH auf unseren Seiten anzeigen dürfen. Dabei können personenbezogene Daten an Plattformen von Drittanbietern übermittelt werden.

Inhalte anzeigen Hier findest du externe Inhalte von, die unser redaktionelles Angebot auf t3n.de ergänzen. Mit dem Klick auf "Inhalte anzeigen" erklärst du dich einverstanden, dass wir dir jetzt und in Zukunft Inhalte vonauf unseren Seiten anzeigen dürfen. Dabei können personenbezogene Daten an Plattformen von Drittanbietern übermittelt werden. Hinweis zum Datenschutz Leider ist etwas schief gelaufen... An dieser Stelle findest du normalerweise externe Inhalte von TargetVideo GmbH, jedoch konnten wir deine Consent-Einstellungen nicht abrufen.

Lade die Seite neu oder passe deine Consent-Einstellungen manuell an.

Datenschutzeinstellungen verwalten An dieser Stelle findest du normalerweise externe Inhalte von, jedoch konnten wir deine Consent-Einstellungen nicht abrufen.Lade die Seite neu oder passe deine Consent-Einstellungen manuell an.

Darüber hinaus wird auf einer weiteren Ebene das Verhalten der Agenten gesteuert. Dazu werden übergeordnete Ziele gesetzt, Eingaben von Nutzer:innen interpretiert und natürlichsprachige Interaktionen geführt und verwaltet.

Forscher wollen KI-Geheimnisse lüften

Letztlich sollen Menschen überall auf der Welt mit eigenen KI-Agenten an dem Experiment teilnehmen. Jede Interaktion beeinflusst, was in der virtuellen Welt geschieht. Die Forscher:innen erhoffen sich dadurch, mehr Licht ins Dunkel der KI-Geheimnisse und der gesellschaftlichen Daten zu bringen.

Anzeige Anzeige

Empfohlene redaktionelle Inhalte Hier findest du externe Inhalte von YouTube Video, die unser redaktionelles Angebot auf t3n.de ergänzen. Mit dem Klick auf "Inhalte anzeigen" erklärst du dich einverstanden, dass wir dir jetzt und in Zukunft Inhalte von YouTube Video auf unseren Seiten anzeigen dürfen. Dabei können personenbezogene Daten an Plattformen von Drittanbietern übermittelt werden.

Inhalte anzeigen Hier findest du externe Inhalte von, die unser redaktionelles Angebot auf t3n.de ergänzen. Mit dem Klick auf "Inhalte anzeigen" erklärst du dich einverstanden, dass wir dir jetzt und in Zukunft Inhalte vonauf unseren Seiten anzeigen dürfen. Dabei können personenbezogene Daten an Plattformen von Drittanbietern übermittelt werden. Hinweis zum Datenschutz Leider ist etwas schief gelaufen... An dieser Stelle findest du normalerweise externe Inhalte von YouTube Video, jedoch konnten wir deine Consent-Einstellungen nicht abrufen.

Lade die Seite neu oder passe deine Consent-Einstellungen manuell an.

Datenschutzeinstellungen verwalten An dieser Stelle findest du normalerweise externe Inhalte von, jedoch konnten wir deine Consent-Einstellungen nicht abrufen.Lade die Seite neu oder passe deine Consent-Einstellungen manuell an.

Interessierte müssen für die Teilnahme an Aivilization keine KI-Kenntnisse haben. Dafür soll auch die intuitive Benutzeroberfläche sorgen. Vielmehr könnten Teilnehmer:innen spielerisch lernen, wie KI funktioniert.

Teilnahme per Invite-Code möglich

Die Teilnahme funktioniert über ein Einladungssystem. Einen sogenannten Invite-Code erhält man auf verschiedenen Wegen, etwa über die Social-Media-Kanäle der HKUST oder Spenden an das Projekt. Dieses versteht sich darüber hinaus als Non-Profit-Spiel.

4 Bilder ansehen So arbeitet Deepseek – und das macht es anders als andere KI-Modelle Quelle: (Grafik: Dall-E / t3n)

Das Experiment läuft noch bis Ende September 2025. Mal schauen, welche Erkenntnisse die Forscher:innen aus den erhobenen Daten ableiten.

Mehr zu diesem Thema MIT Technology Review Künstliche Intelligenz