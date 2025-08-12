Akku-Gamechanger aus dem Labor: Neue Technik macht Batterien langlebiger und stärker

Mehr Power in jeder Zelle: Die neue Akku-Technologie könnte ein echter Meilenstein sein. (Symbolfoto: IM Imagery/Shutterstock)

Ein Forschungsteam aus Südkorea hat eine neuartige Akku-Technologie entwickelt, die gleich zwei große Probleme herkömmlicher Batterien löst: Sie speichert deutlich mehr Energie – und bleibt dabei viel länger stabil.

Möglich wird das durch eine spezielle Verbindungstechnik, bei der die einzelnen Bestandteile des Akkus fest miteinander verknüpft sind. Im Labortest erreichte die neue Batterie eine fast doppelt so hohe Energiedichte wie heutige Modelle von Tesla oder CATL – bei gleichzeitig deutlich erhöhter Lebensdauer.

Verbesserte Akkus: Mehr Energie und weniger Verschleiß

Das Besondere an der neuen Technologie: Die Forscher:innen von Postech und Sogang University haben es geschafft, die sonst eher losen Bestandteile eines Akkus fest miteinander zu „verzahnen“. Das geht aus dem Forschungsbericht hervor, den die Wissenschaftler:innen im Fachjournal Advanced Science veröffentlicht haben.

Bisher sind die Bestandteile in Lithium-Ionen-Akkus eher wie bei einem Schichtkuchen angeordnet. Beim neuen Verfahren liegt stattdessen alles eng und dauerhaft verbunden zusammen – ähnlich wie bei Ziegelsteinen mit Mörtel.

Diese sogenannte IEE-Struktur („In‑Situ‑Interlocking Electrode‑Electrolyte“) sorgt dafür, dass der Akku über viele Ladezyklen hinweg stabil bleibt.

Neues Verfahren macht Silizium-Anoden praktikabel

Denn genau das ist bei klassischen Lithium-Ionen-Akkus ein Problem: Sie verschleißen mit der Zeit, verlieren an Kapazität oder reagieren empfindlich auf Belastung.

Besonders bei Anoden aus Silizium, die eigentlich sehr viel Energie speichern können, treten starke Volumenänderungen beim Laden auf. Sie quellen auf und schrumpfen wieder, was den Akku schnell altern lässt.

Die neue feste Verbindung stabilisiert die Struktur und fängt diese Belastungen besser ab. Dadurch wird es plötzlich sinnvoll, Anoden aus Silizium zu verwenden, statt wie bisher aus Graphit. Letzteres kann nämlich im Gegensatz zu Silizium nur ein Zehntel der Lithium-Ionen speichern.

So wird der Akku am Ende nicht nur langlebiger, sondern auch leistungsstärker.

Noch im Labor – aber mit großem Potenzial

Im Labortest zeigte die neue Akku-Zelle beeindruckende Werte: 403,7 Wh/kg bei der gravimetrischen Energiedichte und 1.300 Wh/L bezogen auf das Volumen – damit liegt sie weit über heutigen Serienmodellen wie Teslas 4680-Zelle (241 Wh/kg, 643 Wh/L).

Doch bisher existiert die Technik nur im kleinen Maßstab mit wenigen Gramm Material. Bis zur Serienfertigung ist es noch ein weiter Weg.

Eine Herausforderung bleibt die Übertragung in die industrielle Produktion.

Die neue Bauweise erfordert nicht nur andere Materialien, sondern auch veränderte Fertigungsprozesse – was aufwendig und teuer sein kann. Auch die Forscher:innen selbst betonen, dass es noch Zeit und Entwicklung brauchen wird, bis aus dem Laborprototyp ein marktfähiger Akku wird.

Länger haltbare Akkus als Gamechanger

Sollte sich die IEE-Technologie jedoch durchsetzen, hätte das weitreichende Folgen: Akkus mit höherer Energiedichte und längerer Lebensdauer könnten Elektroautos spürbar leichter und effizienter machen – bei gleichzeitig längerer Haltbarkeit der Batterie. Auch in Smartphones, Laptops oder stationären Speichern wäre das ein echter Fortschritt.

