Akku hält über Wochen: Bastler modifiziert Samsung-Smartphone

Als die ersten Handys auf den Markt kamen, war der Akku meist ihr Prunkstück. Wenig Speicherplatz, keine Kamera und auch optisch kein Hingucker, dafür konnte das Ding tagelang herumgeschleppt werden, ohne dass die Akkuanzeige in den roten Bereich rutschte.

Im Laufe der Jahre wendete sich das Blatt, Speicherplatz und Funktionalität nahmen kontinuierlich zu, dafür musste bei intensiver Nutzung alle paar Stunden eine Steckdose aufgesucht oder vorsorglich die ein oder andere Powerbank eingepackt werden.

Der Reddit-User Downtown_Cranberry44 hat beschlossen, die Sache selbst in die Hand zu nehmen, und hat frei nach Hannah Montana „The Best of both Worlds“ kreiert: Er nahm sich sein Samsung Galaxy A32 und modifizierte es mit einem 30.000-Milliamperestunden-Akku, den er an sein Smartphone schnallte. Normalerweise wird das Galaxy A32 5G mit einem Basisakku von 5.000 Milliamperestunden geliefert.

Mit dem neuen Akku kommt Downtown_Cranberry44 auf fast zwei Wochen Laufzeit mit einer einzigen vollständigen Ladung. Allerdings dauert es nach Angaben des Users auch ungefähr sieben Stunden, bis die Batterieanzeige bei 100 Prozent angelangt ist.

Noch nicht massentauglich

Optisch ist das Upgrade allerdings noch ausbaufähig. Dadurch, dass der Bastler sein Smartphone mehr oder weniger lieblos auf den Akku geklebt hat, sieht das ganze Gerät sehr klobig und mehr wie ein Ziegelstein aus. Wünschenswert wäre es dennoch, wenn Hersteller es schaffen würden, die Akkulaufzeit wieder etwas zu erhöhen – ohne dabei optische Einbußen hinzunehmen.

Ein 30.000er-Akku wird es aber wohl selbst dann nicht in ein normales Smartphone schaffen, denn laut der amerikanischen Bundesbehörde des Ministeriums für Innere Sicherheit sind in Flugzeugen nur maximal 27.000 Milliamperestunden erlaubt, und es wird ja wohl niemand ohne sein Handy fliegen wollen.

