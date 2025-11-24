Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
News
Verpasse keine News mehr!

Akkukapazität im 3‑Jahres‑Vergleich: Welche E‑Autos beim häufigen Laden am meisten behalten

Ist das Altern des Akkus ein gravierendes Problem bei E‑Autos? Eine Analyse zeigt jetzt, wie viel Kapazität die meisten E-Autos nach drei Jahren verloren haben. Dabei wird klar, dass die Sorgen von potenziellen Käufer:innen oft unbegründet sind.

Von Marvin Fuhrmann
2 Min.
Artikel merken
Anzeige
Anzeige
Akkukapazität im 3‑Jahres‑Vergleich: Welche E‑Autos beim häufigen Laden am meisten behalten
Wie viel Ladung können E-Auto-Akkus nach drei Jahren noch aufnehmen? (Bild: Shutterstock/Southworks)

Wer sich für ein E-Auto interessiert, wird bei der Suche sicherlich mit einigen potenziellen Problemen konfrontiert. Kritiker:innen der elektrischen Fahrzeuge berichten immer wieder von brennenden Akkus in E-Autos, von einer niedrigen Reichweite im Winter oder vom Alterungsprozess der Energiespeicher, der über Jahre hinweg immer gravierender ausfallen soll. Dass auch letztere Sorgen weitestgehend unbegründet sind, zeigt jetzt eine Übersicht von Recurrent.

Anzeige
Anzeige

So viel Akkukapazität verlieren E-Autos von Mercedes-Benz, VW und Co.

Für die Analyse haben die Verantwortlichen Telemetriedaten von echten E-Autos herangezogen. Dazu zählen etwa Daten über die Ladevorgänge der Fahrzeuge. Durch Algorithmen konnte Recurrent errechnen, wie sich die Akkukapazität in E-Autos der bekanntesten Hersteller nach drei Jahren verändert. Die Daten zeigen zunächst, dass Fahrzeuge von Herstellern wie Cadillac, Hyundai, Mercedes-Benz, Mini und Rivian auch nach drei Jahren eine hundertprozentige Akkukapazität zeigen.

Wie Recurrent betont, ist das auf den ersten Blick verwirrend. Denn auch diese Energiespeicher sind im Laufe der drei Jahre gealtert und haben dadurch zwangsläufig Kapazität verloren. Allerdings haben die Hersteller im Laufe der Zeit per Software-Update Anpassungen an der Effizienz der Akkus vorgenommen, um etwa die Rekuperation zu verbessern. Zudem wurde durch die Updates zuvor gesperrte Akkukapazität freigegeben. Somit werden nach Jahren noch neue Bereiche des Energiespeichers genutzt, die noch kaum Alterungserscheinungen aufweisen, um die ursprüngliche Leistung länger beizubehalten.

Anzeige
Anzeige
Empfehlungen der Redaktion

Andere Hersteller, die solche Anpassungen nicht vornehmen, können aber auch gute Ergebnisse vorweisen. So fiel der Akku bei Audi etwa auf eine Kapazität von 96,8 Prozent, bei Tesla auf 96,3 Prozent und bei VW auf 93,9 Prozent. Zu den „schlechtesten“ Ergebnissen zählen BMW und Jaguar mit jeweils 90,8 Prozent verbliebener Kapazität nach drei Jahren Nutzung.

Dementsprechend ist ein Akkuaustausch selbst bei älteren E-Autos recht selten, wie die Daten zeigen. Bei Fahrzeugen, die zwischen 2011 und 2016 hergestellt wurden, liegt die Austauschrate bei 8,5 Prozent. Fahrzeuge, die zwischen 2017 und 2021 vom Fließband gerollt sind, benötigen in nur zwei Prozent der Fälle einen Akkuwechsel. Bei moderneren E-Autos, die ab 2022 gebaut wurden, sinkt der Wert auf 0,3 Prozent.

Empfohlene redaktionelle Inhalte

Hier findest du externe Inhalte von TargetVideo GmbH, die unser redaktionelles Angebot auf t3n.de ergänzen. Mit dem Klick auf "Inhalte anzeigen" erklärst du dich einverstanden, dass wir dir jetzt und in Zukunft Inhalte von TargetVideo GmbH auf unseren Seiten anzeigen dürfen. Dabei können personenbezogene Daten an Plattformen von Drittanbietern übermittelt werden.

Hinweis zum Datenschutz

Vorurteile gegen E-Autos und was an ihnen dran ist

5 Bilder ansehen
Elektroautos: 5 Vorurteile und was an ihnen dran ist Quelle: husjur02 / shutterstock
Top-Artikel
MIT Technology Review Mercedes Volkswagen Elektroauto
Anzeige
Anzeige
Kommentare

Community-Richtlinien

Bitte schalte deinen Adblocker für t3n.de aus!
Hallo und herzlich willkommen bei t3n!

Bitte schalte deinen Adblocker für t3n.de aus, um diesen Artikel zu lesen.

Banner und ähnliche Werbemittel sind für unsere Finanzierung sehr wichtig.

Schon jetzt und im Namen der gesamten t3n-Crew: vielen Dank für deine Unterstützung! 🙌

Deine t3n-Crew

Anleitung zur Deaktivierung
Artikel merken

Bitte melde dich an, um diesen Artikel in deiner persönlichen Merkliste auf t3n zu speichern.

Jetzt registrieren und merken

Du hast schon einen t3n-Account? Hier anmelden

Auf Mastodon teilen

Gib die URL deiner Mastodon-Instanz ein, um den Artikel zu teilen.

Community-Richtlinien

Wir freuen uns über kontroverse Diskussionen, die gerne auch mal hitzig geführt werden dürfen. Beleidigende, grob anstößige, rassistische und strafrechtlich relevante Äußerungen und Beiträge tolerieren wir nicht. Bitte achte darauf, dass du keine Texte veröffentlichst, für die du keine ausdrückliche Erlaubnis des Urhebers hast. Ebenfalls nicht erlaubt ist der Missbrauch der Webangebote unter t3n.de als Werbeplattform. Die Nennung von Produktnamen, Herstellern, Dienstleistern und Websites ist nur dann zulässig, wenn damit nicht vorrangig der Zweck der Werbung verfolgt wird. Wir behalten uns vor, Beiträge, die diese Regeln verletzen, zu löschen und Accounts zeitweilig oder auf Dauer zu sperren.

Trotz all dieser notwendigen Regeln: Diskutiere kontrovers, sage anderen deine Meinung, trage mit weiterführenden Informationen zum Wissensaustausch bei, aber bleibe dabei fair und respektiere die Meinung anderer. Wir wünschen Dir viel Spaß mit den Webangeboten von t3n und freuen uns auf spannende Beiträge.

Dein t3n-Team

Kommentar abgeben

Melde dich an, um Kommentare schreiben und mit anderen Leser:innen und unseren Autor:innen diskutieren zu können.

Anmelden und kommentieren

Du hast noch keinen t3n-Account? Hier registrieren