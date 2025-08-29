Aktien oder Gold – wo ist dein Geld jetzt sicherer?

Mit seiner Zickzack-Zollpolitik und Attacken auf die US-Notenbank Fed hält US-Präsident Donald Trump die Börsen in Atem. Das Vertrauen in den US-Aktienmarkt ist wegen Trumps Politik bei einem Großteil (76,3 Prozent) der Deutschen gesunken, wie eine repräsentative Online-Umfrage des Brokers Tradegate.direct zeigt.

Anzeige Anzeige

Kein Wunder, dass Anleger darüber nachdenken, wie sie ihre Investitionen jetzt schützen können. Rund 40 Prozent haben demnach bereits ihre Investitionsstrategie angepasst. Jeder Fünfte (21,6 Prozent) hat sein Portfolio breiter aufgestellt, 15 Prozent verkauften US-Aktien, knapp vier Prozent deutsche oder andere europäische Aktien.

Rund 40 Prozent flüchteten sich zudem in vermeintlich „sichere Häfen“ wie Gold oder andere Edelmetalle (19,3 Prozent) und Anleihen (18 Prozent).

Anzeige Anzeige

Stabilisator in Krisenzeiten

Gold bestätigt gerade seinen Ruf als Krisenwährung. Seit Beginn des Ukraine-Kriegs im Jahr 2022 hat das Edelmetall neue Höchststände erreicht. Allein im Jahr 2025 stieg der Preis bereits um 30 Prozent auf über 3.490 Dollar pro Unze.

Was Gold zur Konstante in einer Krise macht: Es hat eine sehr geringe Korrelation zu Aktien. Eine Studie der Universität Hohenheim zeigt: In 15 von 20 der schlechtesten Quartale des S&P 500 entwickelte sich Gold positiv.

Empfohlene redaktionelle Inhalte Hier findest du externe Inhalte von TargetVideo GmbH, die unser redaktionelles Angebot auf t3n.de ergänzen. Mit dem Klick auf "Inhalte anzeigen" erklärst du dich einverstanden, dass wir dir jetzt und in Zukunft Inhalte von TargetVideo GmbH auf unseren Seiten anzeigen dürfen. Dabei können personenbezogene Daten an Plattformen von Drittanbietern übermittelt werden.

Inhalte anzeigen Hier findest du externe Inhalte von, die unser redaktionelles Angebot auf t3n.de ergänzen. Mit dem Klick auf "Inhalte anzeigen" erklärst du dich einverstanden, dass wir dir jetzt und in Zukunft Inhalte vonauf unseren Seiten anzeigen dürfen. Dabei können personenbezogene Daten an Plattformen von Drittanbietern übermittelt werden. Hinweis zum Datenschutz Leider ist etwas schief gelaufen... An dieser Stelle findest du normalerweise externe Inhalte von TargetVideo GmbH, jedoch konnten wir deine Consent-Einstellungen nicht abrufen.

Lade die Seite neu oder passe deine Consent-Einstellungen manuell an.

Datenschutzeinstellungen verwalten An dieser Stelle findest du normalerweise externe Inhalte von, jedoch konnten wir deine Consent-Einstellungen nicht abrufen.Lade die Seite neu oder passe deine Consent-Einstellungen manuell an.

Nach der Dotcom-Blase legte Gold etwa um 167 Prozent zu. Auch als 2008 die Bankenkrise zuschlug und der Aktienmarkt um 49 Prozent einbrach, schoss Gold um 47 Prozent nach oben. Während der COVID-19-Pandemie im Jahr 2020 zeigte sich das gleiche Muster. Die Aktienmärkte stürzten zeitweise um 26 Prozent ab, Gold legte immerhin um 2 Prozent zu.

Anzeige Anzeige

Die Psychologie dahinter ist einfach: Wenn Banken wanken und Aktien abstürzen, wollen Anleger ihr Geld in etwas „Echtes“ stecken. Gold kann nicht pleite gehen, wie es bei Unternehmen oder sogar ganzen Ländern der Fall sein kann. Es funktioniert also als Wertspeicher.

Sein Preis hängt davon ab, wie viel Sicherheit Menschen gerade suchen, wie groß das Angebot ist und welche Nachrichten den Markt treiben. Der VIX-Index wird oft als Indikator dafür verwendet, ob es ander Zeit sein könnte, Gold zu kaufen. Er misst die Angst am Aktienmarkt – steigt er über 25, beginnt oft eine Flucht zu Gold.

Besonders gefragt ist Gold in Zeiten geopolitischer Spannungen: Als Russland 1979 in Afghanistan einmarschierte, explodierte der Goldpreis von 400 auf 875 Dollar in nur sechs Wochen. Nach den Terroranschlägen vom 11. September 2001 stieg Gold um 8 Prozent, während Aktien um 10 Prozent fielen.

Anzeige Anzeige

Auch in Bank- und Währungskrisen hat sich Gold historisch gesehen als sicherer Anker bewährt. Etwa in der Zypern-Krise im Jahr 2013: Als Sparer plötzlich einen Teil ihrer Bankeinlagen verloren (sogenannte „Bail-ins“), explodierte die Nachfrage nach Goldmünzen in Griechenland um 300 Prozent.

Gold als Inflationsschutz? Jein

Viele denken, Gold sei automatisch ein Schutz gegen Inflation – doch das stimmt nur bedingt. Gold schützt tatsächlich nur in 43,2 Prozent aller Inflationsphasen vor Kaufkraftverlust.

Richtig ist, dass Gold in Zeiten extrem hoher Inflation seine Stärke als Wertspeicher ausspielen kann. Als etwa in den USA in den 1970er Jahren die Inflation zweistellig wurde, schoss der Goldpreis von 35 auf über 800 Dollar hoch – eine Steigerung von über 2.000 Prozent. Wer sein Geld in Sparbücher und Anleihen gesteckt hatte, verlor in dieser Zeit Geld, weil die Zinsen niedriger waren als die Geldentwertung.

Anzeige Anzeige

Viel wichtiger als die reine Inflationsrate sind nämlich die sogenannten Realzinsen. Das ist der Zinssatz minus die Inflationsrate. Ein Beispiel: Wenn die Bank dir 3 Prozent Zinsen zahlt, aber die Inflation bei 5 Prozent liegt, beträgt der Realzins minus 2 Prozent. In solchen Szenarie bewährt sich Gold als Wertspeicher.

Schwacher Dollar, hoher Goldpreis

Aktuell ist Gold auch deshalb so teuer, weil der US-Dollar als Weltwährung schwächelt. Denn Gold wird in US-Dollar gehandelt, schwächelt der Dollar, steigt damit automatisch der Preis für Gold. Wenn aber der Dollar schwächelt, suchen Anleger wiederum nach Alternativen – und investieren mehr in Gold.

Verstärkt wird dieser Effekt, wenn Zentralbanken ihre Dollar-Reserven reduzieren und stattdessen Gold kaufen, denn sie sind neben Privatanlegern die Haupt-Nachfrager für Gold. Genau das passiert gerade: Zentralbanken kauften 2025 durchschnittlich 710 Tonnen Gold pro Quartal.

Anzeige Anzeige

Aktienmarkt gewinnt langfristig

Auf lange Sicht schlagen die Renditen von Aktien und ETFs aber das Goldinvestment. Das liegt daran, dass Aktien produktive Assets sind, Gold aber nicht. Wenn du Aktien kaufst, erwirbst du Anteile an Unternehmen, die Produkte herstellen, Dienstleistungen anbieten, Arbeitsplätze schaffen und Gewinne erwirtschaften.

Zum Vergleich: Der S&P 500 hat seit 1957 eine durchschnittliche jährliche Rendite von über 10 Prozent erzielt, während Gold langfristig nur etwa 8 Prozent schaffte. Allerdings müssen Anleger bei Aktien und ETFs auch mit einer höheren Volatilität und möglichen Verlusten leben.

Die Kraft des Zinseszinseffekts verstärkt dabei dein Investment. Während Gold nur von Preissteigerungen profitiert, können Aktieninvestoren ihre Dividenden reinvestieren und so von exponentiell wachsenden Erträgen profitieren. Gold bringt dagegen keine Zinsen,

Anzeige Anzeige

Zum Vergleich: Der S&P 500 hat seit 1957 mit reinvestierten Dividenden eine durchschnittliche jährliche Rendite von über 10 Prozent erzielt, während Gold langfristig nur etwa 7 bis 8 Prozent schaffte. Allerdings müssen Anleger bei Aktien und ETFs nun mal auch mit einer höheren Volatilität und dem Verlustrisiko leben.

Wie viel Gold verträgt das Depot?

Während Aktien und ETFs also als Rendite-Treiber in guten Zeiten fungieren, kann Gold ein Sicherheitsbaustein im Portfolio für schlechte Zeiten sein.

Wichtig ist, regelmäßig zu überprüfen, ob die Gewichtung zum aktuellen Umfeld und deinem persönlichen Risikoappetit passt. Wenn der Markt überhitzt ist und die Volatilität steigt, kann es Sinn machen, den Goldanteil vorübergehend zu erhöhen. In stabilen Wachstumsphasen mit niedrigen Zinsen könntest du wiederum bei Aktien mutiger werden.

Anzeige Anzeige

Die Verbraucherzentrale empfiehlt, das eigene Depot mit einem maximalen Goldanteil von fünf bis zehn Prozent zu ergänzen, um einen Puffer für mögliche Krisen zu schaffen. Als Hauptanlageform sei das Edelmetall aber zu riskant.

Die Stiftung Warentest empfiehlt für eine langfristige Anlagestrategie ein ausgewogenes Portfolio mit 50 Prozent Investitionen in Anleihen, 40 Prozent in Aktien und 10 Prozent in Gold. Wenn du risikofreudiger bist, könntest du 25 Prozent in Anleihen, 60 Prozent in Aktien und 15 Prozent Gold anlegen. Ein auf Rendite getrimmtes Portfolio ohne Anleihen könnte zu 80 Prozent in Aktien und 20 Prozent in Gold angelegt werden. Ein höherer Anteil an Gold vergibt laut Stiftung Warentest dagegen langfristig Renditechancen.

Wer keine Goldbarren oder Münzen kaufen will, kann das Geld auch in sogenannte Gold-ETC stecken. Das sind börsengehandelte Schuldverschreibungen, die den Goldpreis nachbilden und wie Aktien gehandelt werden.

Alle Inhalte dienen ausschließlich der Information. Sie stellen keine Wertpapieranalyse im Sinne des § 34b WpHG, Empfehlung, Anlageberatung oder Aufforderung zum Handeln dar und ersetzen keine fachkundige, individuelle Anlageberatung.

Mehr zu diesem Thema