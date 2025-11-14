Vermögensaufbau mit Aktien: Warum du nicht nur auf Sicherheit setzen solltest

In Deutschland gibt es eine Skepsis gegenüber Aktien. Das belegen Zahlen vom Deutschen Aktieninstitut (DAI) aus dem Jahr 2024. Demnach besaßen nur 12,1 Millionen Menschen in Deutschland Aktien oder Aktienfonds – das entspricht rund jeder sechsten Person ab 14 Jahren.

Viele Deutsche meiden Aktien bei der Geldanlage, da sie das Risiko fürchten. So gaben im Dezember 2024 in einer Umfrage im Auftrag des Bundesverbands deutscher Banken lediglich 19 Prozent (33 Prozent im Vorjahr) an, ein höheres Anlagerisiko einzugehen, um höhere Renditen zu erzielen. Mehr als die Hälfte (52 Prozent, 25 Prozent im Vorjahr) der Befragten schloss gar ein höheres Risiko vollständig aus. Die Folge: Viele Deutsche bleiben zwar von Kursverlusten verschont, verpassen aber auch die langfristigen Chancen des Aktienmarkts.

Warum brauchen wir Aktien?

Mit einer Aktie kannst du dich an einem Unternehmen beteiligen und von dessen Gewinnen profitieren. Da der Aktienmarkt langfristig wächst, eignen sich Aktien besonders gut für den Vermögensaufbau über viele Jahre hinweg. Im langfristigen Durchschnitt hat der globale Aktienmarkt jährlich rund sieben Prozent Rendite erzielt.

Während dieser Zeit gab es viele Krisen – etwa das Platzen der Dotcom-Blase (2000), die Weltfinanzkrise (2008) oder die Coronakrise (2020). Trotzdem hat sich der Aktienmarkt immer wieder erholt. Somit schützen Aktien langfristig vor Inflation und tragen entscheidend zum Vermögensaufbau bei. Insbesondere für die Altersvorsorge sind Aktien hervorragend geeignet, da regelmäßiges Sparen über viele Jahre hinweg den Zinseszinseffekt nutzt.

Was gibt es zu beachten?

Bei der Geldanlage mit Aktien gibt es eine Reihe von Risiken zu beachten. Die hohe Rendite ist eine Risikoprämie: Anleger werden für das eingegangene Risiko entlohnt. Bei Einzelaktien ist der Totalverlust möglich. Um das zu vermeiden, solltest du per Aktien-ETF breit streuen. Auf diese Weise ist ein Totalverlust praktisch ausgeschlossen.

Ein Aktien-ETF ist ein börsengehandelter Fonds, der einen Aktienindex wie den MSCI World oder DAX nachbildet. Mit einem MSCI-World-ETF erhältst du eine sehr breite Streuung über viele Unternehmen und Länder – rund 1.500 Unternehmen aus 23 Industrieländern. Da der ETF-Anbieter den Index möglichst genau abbilden möchte, entspricht die Wertentwicklung deines ETFs ziemlich genau der des Indizes.

Wenn du breit investiert bist, gibt es zwar dennoch Schwankungen, aber der Gesamtmarkt erholt sich immer wieder. Trotz allem musst du die hohen Schwankungen, auch Volatilität genannt, ertragen können. Hältst du es aus, wenn sich dein Depot halbiert? Der Weltaktienindex MSCI World ist beispielsweise während der Weltfinanzkrise von 2007 bis 2009 um rund 57 Prozent eingebrochen.

Da Aktien stark schwanken, eignen sie sich nicht für die kurzfristige Geldanlage. Investiere deshalb nur Geld, das du in den nächsten zehn bis 15 Jahren nicht benötigst. Zuerst solltest du schuldenfrei sein und einen Notgroschen aufbauen, bevor du mit dem Investieren beginnst.

Aktien im Vergleich zu anderen Anlageklassen

Für die Geldanlage gibt es viele Anlageklassen. Wenn dir Aktien zu unsicher sind, können Spareinlagen und Anleihen infrage kommen. Ferner bieten Immobilien, Private Equity, Kryptowährungen, Rohstoffe oder Derivate weitere Möglichkeiten – je nach gewünschtem Risiko, Renditechance und Anlagezeitraum.

Sicher, aber wenig Rendite

Spareinlagen und Anleihen sind verhältnismäßig sicher und werfen häufig wenig Rendite ab. Spareinlagen sind Bankguthaben, die unterschiedlich lang angelegt werden können. Geld auf dem Tagesgeldkonto steht täglich zur Verfügung. Wenn du sicher weißt, dass du es für einen bestimmten Zeitraum nicht benötigst, kann Festgeld eine Möglichkeit sein.

Bei Festgeld gibt es meist höhere Zinsen als auf dem Tagesgeldkonto. Trotzdem sind die Zinsen eher niedrig und liegen in der Regel unterhalb der Inflationsrate. Innerhalb der Einlagensicherung ist das Geld aber sehr sicher. Das Tagesgeld eignet sich für den Notgroschen, während das Festgeld mit einer Laufzeit von ein, zwei oder mehr Jahren erst nach Ablauf der Frist verfügbar ist.

Im Vergleich zu anderen Anlageklassen ist das Risiko bei Spareinlagen sehr niedrig – allerdings auch die Rendite. Die Ausschüttungen erfolgen über Zinsen, der Zugang ist sehr einfach und die Liquidität hoch – du kommst also schnell an dein Geld. Zudem ist es ein sehr einfaches Produkt, du musst dich kaum damit beschäftigen.

Vergleichbar mit Spareinlagen sind Anleihen. Risiko und Rendite sind abhängig von Bonität, Laufzeit und Währung. Bei hoher Bonität, kurzer Laufzeit und eigener Währung gibt es nur geringe Zinsen, die sich am aktuellen EZB-Leitzins orientieren. Somit kann das Geld bei sicheren Anleihen durch die Inflation entwertet werden. Unternehmensanleihen sind sicherer als Aktien, da bei einer Pleite erst die Gläubiger bedient werden und danach die Anteilseigner.

Anleihen gelten als Anlage mit niedrigem bis mittlerem Risiko und entsprechend niedriger bis mittlerer Rendite. Sie zahlen regelmäßige Zinsen aus, sind meist einfach zugänglich und relativ liquide, da sie an Börsen gehandelt werden können. Das Prinzip ist wie bei Spareinlagen – Geld verleihen und Zinsen erhalten – leicht verständlich. Die Bewertung von Anleihen ist allerdings komplexer, da viele Faktoren wie Zinsänderung, Laufzeit und gegebenenfalls der Wechselkurs eine Rolle spielen.

Renditestark, aber kurzfristig riskant

Immobilien sind renditestark, jedoch weniger flexibel und mit hohen Einstiegskosten verbunden. Sowohl bei Immobilien als auch bei Einzelaktien besteht ein Klumpenrisiko. Bei Aktien lässt sich dieses Risiko leicht durch Diversifikation oder ETFs reduzieren, bei Immobilien hingegen kaum, da die Kaufpreise größtenteils sehr hoch sind.

Alternativ kannst du in Immobilienfonds oder -aktien investieren. Immobilienaktien – etwa von Unternehmen wie Vonovia – sind börsennotiert. Wertschwankungen sind bei Immobilien zwar weniger sichtbar als bei Aktien, aber dennoch vorhanden. Wenn die Preise fallen, kommt es häufig zu weniger Transaktionen, weil Käufer und Verkäufer unterschiedliche Preisvorstellungen haben. Immobilienfonds und -aktien zeigen dagegen deutliche Kursbewegungen.

Im Vergleich zu anderen Anlageklassen liegt das Risiko bei Immobilien im mittleren bis höheren Bereich, ebenso das Renditepotenzial. Mieteinnahmen sorgen für regelmäßige Erträge, der Zugang ist allerdings schwieriger – hohe Kaufpreise und Nebenkosten erschweren den Einstieg. Zudem sind Immobilien wenig liquide, da ein Verkauf oft viel Zeit erfordert. Ferner fallen bei Immobilien Instandhaltungskosten, beispielsweise für Heizung und Dach, an, was die Rendite schmälert.

Aktien hingegen haben ein höheres Risiko, bieten aber auch ein größeres Renditepotenzial. Der Einstieg ist einfach, etwa über Broker oder ETF-Sparpläne, und die Liquidität hoch, da Aktien täglich gehandelt werden. Kurzfristig können sie stark schwanken, langfristig bieten sie dennoch die besten Chancen beim Vermögensaufbau.

Auf hohe Rendite spekulieren

Falls dir die Rendite am Aktienmarkt nicht ausreicht, kann Private Equity eine interessante Alternative sein. Dabei investierst du in nicht börsennotierte Unternehmen. ELTIFs erleichtern den Zugang zu solchen Anlagen, weil Investitionen in Private Equity sonst nur schwer möglich und oft wenig liquide sind.

ELTIF steht für European Long-Term Investment Fund und ist ein EU-regulierter Investmentfonds für die langfristige Geldanlage in illiquide und nicht börsennotierte Vermögenswerte. Investiert wird in nicht börsennotierte Unternehmen sowie Infrastruktur- und Immobilienprojekte.

Private Equity zählt zu den Anlageklassen mit sehr hohem Risiko und ausgesprochen hohem Renditepotenzial. Ausschüttungen sind selten, der Zugang schwer und die Liquidität ist sehr gering – dein Kapital ist meist über Jahre gebunden. Die Anlage ist komplex, da Investments in nicht börsennotierte Unternehmen erfolgen. Daher ist sie wenig transparent und die Bewertung schwer möglich. Zudem sind die Fondsgebühren recht hoch, was auch die Rendite mindert.

Kryptowährungen bieten ebenfalls hohe Chancen, sind aber extrem volatil und riskant. Da der Kryptomarkt weitgehend unreguliert ist, sind Anleger deutlich weniger als bei klassischen Finanzprodukten geschützt. Zudem sind Kryptowährungen recht komplex.

Zur Absicherung oder Spekulation

Zur Absicherung oder Spekulation können Rohstoffe und Derivate verwendet werden. In viele Rohstoffe kannst du schlecht physisch investieren, da sie viel Platz benötigen oder verderblich sind. Daher ist Gold besonders beliebt: Es ist wertstabil, eine kleine Menge ist bereits sehr wertvoll. Andere Rohstoffe wie Kaffee oder Öl werden überwiegend über Futures gehandelt.

Rohstoffe haben ein mittleres bis hohes Risiko, wobei das Renditepotenzial ebenso hoch ist. Sie schütten keine regelmäßigen Erträge aus, die Liquidität ist hoch. Der Zugang und die Komplexität hängen von der Lagermöglichkeit ab: Bei Gold ist das einfach, bei Kaffee und Öl hingegen kompliziert.

Derivate – zum Beispiel Futures – sind komplexe Finanzinstrumente, deren Wert sich von einem Basiswert wie einem Rohstoff, einer Währung oder einem Wertpapier ableitet. Sie können sowohl zur Absicherung als auch zur Spekulation genutzt werden. Das Risiko und das Renditepotenzial sind sehr hoch, es gibt keine Ausschüttungen, der Zugang ist schwierig und die Komplexität hoch.

Anlageklassen mischen, um das passende Risiko-Rendite-Verhältnis zu wählen

Für deinen Notgroschen wählst du am besten ein Tagesgeldkonto. Es ist sicher, täglich verfügbar und bringt zumindest geringe Zinsen. Wenn dein Notgroschen steht, kommt es vor allem auf deinen Anlagezeitraum an. Möchtest du jederzeit auf dein Geld zugreifen, ist Tagesgeld die beste Option. Sparst du hingegen auf ein konkretes Ziel in ein paar Jahren und kennst den genauen Zeitpunkt, bietet sich Festgeld an.

Falls du einen langen Anlagezeitraum hast, risikobereit bist und es möglichst bequem möchtest, sind Aktien-ETFs deine erste Wahl. Je länger der Anlagezeitraum ist, desto höher kann der Aktienanteil sein. Zur Risikoreduktion kannst du Spareinlagen und sichere Anleihen beimischen. Wenn du dein Portfolio um einen breiten Rohstoffkorb ergänzt, senkst du damit ebenso dein Risiko. Je breiter du über verschiedene Anlageklassen streust, desto geringer ist dein Gesamtrisiko.

Wenn du mehr Rendite möchtest und bereit bist, dafür mehr Risiken einzugehen, kannst du Private Equity, Kryptowährungen oder Derivate beimischen. Für diese Anlagestrategie bietet sich die Core-Satellite-Strategie an. Der Großteil (Core) fließt in breit diversifizierte Anlagen wie einen Weltaktien-ETF oder Anleihen, während ein kleiner Teil (Satellite) in risikoreichere Investments wie Private Equity oder Kryptowährungen investiert wird.

Alle Inhalte dienen ausschließlich der Information. Sie stellen keine Wertpapieranalyse im Sinne des § 34b WpHG, Empfehlung, Anlageberatung oder Aufforderung zum Handeln dar und ersetzen keine fachkundige, individuelle Anlageberatung.