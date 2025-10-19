Anzeige
News
Alarmierende Zahlen: 80 Prozent der US-Angestellten arbeiten in toxischem Umfeld

Eine negative Arbeitsatmosphäre kann die psychische Gesundheit von Mitarbeiter:innen massiv beeinträchtigen. In den USA zählen mangelnde Unterstützung und toxische Führungskräfte zu den zentralen Problemen.

Von Noëlle Bölling
2 Min.
Artikel merken
71 Prozent der Amerikaner:innen bezeichnen ihre mentale Gesundheit am Arbeitsplatz als eher schlecht. (Foto: PeopleImages.com - Yuri A-Shutterstock)

Die psychische Gesundheit der Amerikaner:innen verschlechtert sich zunehmend. Eine wesentliche Ursache dafür ist ein toxisches Arbeitsumfeld: Laut einer aktuellen Umfrage der Karriereplattform Monster empfinden 80 Prozent der Angestellten in den USA die Stimmung in ihren Unternehmen als toxisch – im Vorjahr waren es noch 67 Prozent. Insgesamt wurden 1.100 Voll- und Teilzeitbeschäftigte befragt.

Fast sechs von zehn würden lieber kündigen

Die Arbeitsatmosphäre in den USA hat sich im Vergleich zum Vorjahr deutlich verschlechtert: Nur rund ein Drittel der Befragten würde seine mentale Gesundheit am Arbeitsplatz heute noch als gut beschreiben. Als größte Belastung nennen 59 Prozent der Mitarbeiter:innen eine toxische Unternehmenskultur, gefolgt von schlechten Führungskräften, fehlenden Entwicklungsmöglichkeiten und einem wachsenden Arbeitspensum. Den Fachkräftemangel empfinden dagegen nur 33 Prozent als belastend für ihr mentales Wohlbefinden.

Die Folgen dieser Unzufriedenheit könnten für US-Unternehmen gravierend sein: 57 Prozent der Beschäftigten würden lieber kündigen, als in einem toxischen Umfeld zu bleiben, und 42 Prozent würden sich sogar entlassen lassen. Ein Viertel wäre zudem bereit, am Wochenende zu arbeiten, und rund jede:r Achte würde auf ein ganzes Jahr Urlaub verzichten, wenn sich dadurch die mentale Gesundheit spürbar verbessern ließe.

Mentale Gesundheit ist ein entscheidender Faktor

Laut der Umfrage scheint die Verantwortung vor allem bei den Führungskräften zu liegen: So geben 93 Prozent der Befragten an, dass ihre Arbeitgeber:innen nicht genug tun, um ihre psychische Gesundheit zu unterstützen. Auch hier ist seit vergangenem Jahr, wo die Quote noch bei 78 Prozent lag, ein deutlicher Anstieg zu verzeichnen. Dabei könnte schon das Ersetzen toxischer Führungskräfte zu einer enormen Verbesserung führen. Von denjenigen, die sagen, dass ihre mentale Gesundheit am Arbeitsplatz eher mittelmäßig oder schlecht ist, gibt mehr als die Hälfte an, dass es ihnen helfen würde, wenn ihre Arbeitgeber:innen Vorgesetzte, die für eine schlechte Stimmung sorgen, gezielt austauschen würden.

Für Unternehmen ist die psychische Gesundheit der Mitarbeiter:innen ein entscheidender Wirtschaftsfaktor, denn mentale Belastungen führen zu Fehlzeiten, Leistungseinbußen und erhöhen die Fehlerhäufigkeit. Außerdem kann Unzufriedenheit eine hohe Fluktuation nach sich ziehen, was für Unternehmen mit zusätzlichen Kosten verbunden ist. Auch in Deutschland sind die Fehltage aus psychischen Gründen in den vergangenen Jahren enorm angestiegen. Laut dem „Psychreport“ der gesetzlichen Krankenkasse DAK-Gesundheit hat die Anzahl der Fehltage infolge psychischer Leiden innerhalb der letzten zehn Jahre sogar um 50 Prozent zugenommen.

Mehr zu diesem Thema
MIT Technology Review Management
Kommentare

