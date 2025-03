Nintendo-Wecker mit Überraschung: Alarmo enthüllt Hoffnung für bessere Switch-Controller

Alarmo ist ein digitaler Wecker, den Nintendo im Oktober 2024 zunächst exklusiv im eigenen Onlineshop angeboten hat. Das ungewöhnliche Gadget weckt euch mit Sounds bekannter Nintendo-Spiele. Je aktiver ihr euch bewegt und je schneller ihr aus dem Bett aufsteht, desto energetischer spielt Alarmo die Töne dabei ab. Ein Blick ins Innere des Weckers offenbart dabei nicht nur, wie das Ganze funktioniert.

Anzeige Anzeige

Alarmo aufgeschraubt: Hall-Effekt-Sensoren machen Switch-Spieler:innen neidisch

Empfohlene redaktionelle Inhalte Hier findest du externe Inhalte von YouTube Video, die unser redaktionelles Angebot auf t3n.de ergänzen. Mit dem Klick auf "Inhalte anzeigen" erklärst du dich einverstanden, dass wir dir jetzt und in Zukunft Inhalte von YouTube Video auf unseren Seiten anzeigen dürfen. Dabei können personenbezogene Daten an Plattformen von Drittanbietern übermittelt werden.

Inhalte anzeigen Hier findest du externe Inhalte von, die unser redaktionelles Angebot auf t3n.de ergänzen. Mit dem Klick auf "Inhalte anzeigen" erklärst du dich einverstanden, dass wir dir jetzt und in Zukunft Inhalte vonauf unseren Seiten anzeigen dürfen. Dabei können personenbezogene Daten an Plattformen von Drittanbietern übermittelt werden. Hinweis zum Datenschutz Leider ist etwas schief gelaufen... An dieser Stelle findest du normalerweise externe Inhalte von YouTube Video, jedoch konnten wir deine Consent-Einstellungen nicht abrufen.

Lade die Seite neu oder passe deine Consent-Einstellungen manuell an.

Datenschutzeinstellungen verwalten An dieser Stelle findest du normalerweise externe Inhalte von, jedoch konnten wir deine Consent-Einstellungen nicht abrufen.Lade die Seite neu oder passe deine Consent-Einstellungen manuell an.

Der Youtube-Kanal iFixit hat den Alarmo-Wecker, der mittlerweile auch in anderen Regionen und Shops verfügbar ist, auseinandergeschraubt. Und das geht erstaunlich einfach. Denn zunächst gibt es nur eine Schraube und zwei Kabel, die das Gerät zusammenhalten. Im Grunde besteht Alarmo dabei aus zwei Teilen: dem vorderen Teil mit LCD und der Hauptplatine sowie dem hinteren Teil mit Lautsprecher, Resonanzkörper und dem Bedienknopf.

Gerade der Knopf sorgt beim Auseinanderbauen durch iFixit für Staunen. Denn dabei handelt es sich um einen Magneten und einen Hall-Effect-Sensor. Warum Hall-Effect-Sticks für Gamepads ein wahrer Problemlöser sind, erklären wir euch in einem separaten Ratgeber ausführlicher. Kurz zusammengefasst eliminiert die Technik Verschleißteile bei Joysticks und Knöpfen.

Anzeige Anzeige

Durch den Verschleiß können nämlich Probleme auftreten. So werden etwa Eingaben im Controller registriert, obwohl das Gamepad gar nicht berührt wird. Dieser sogenannte Stick-Drift sucht auch die Nintendo Switch und deren Joy-Con-Controller heim. Mittlerweile bietet Nintendo sogar lebenslang kostenlose Reparaturen für Switch-User:innen, deren Joy-Cons von Stick-Drift betroffen sind (via Ars Technica).

Hall-Effect-Sticks sind in der Herstellung etwas teurer als herkömmliche Lösungen, weshalb sie oftmals nur von Drittherstellern in besonderen Controllern angeboten werden. Dass Nintendo einen Hall-Effect-Sensor in der Alarmo-Uhr verbaut, könnte ein gutes Zeichen für alle sein, die auf bessere Controller bei der Switch 2 hoffen. Gerüchteweise soll Nintendo an Hall-Effect-Joy-Cons gearbeitet haben. Dass die Technik schon jetzt zum Einsatz kommt, unterstützt die Gerüchte.

Anzeige Anzeige

Kuriose Nintendo-Produkte neben Alarmo

5 Bilder ansehen 5 seltsame Nintendo-Produkte, die wirklich existieren Quelle: Shutterstock/Andrei Armiagov

Mehr zu diesem Thema MIT Technology Review Nintendo