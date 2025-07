Albträume: Warum ausgerechnet Käse dich schlechter schlafen lässt

Einen Zusammenhang zwischen Essgewohnheiten und Schlafqualität vermutet die Forschung schon länger. So wird dazu geraten, nicht direkt vor dem Schlafengehen zu essen und die Mahlzeiten am Abend möglichst nicht allzu umfangreich und die Speisen leicht verdaulich ausfallen zu lassen.

Anzeige Anzeige

Zusammenhang zwischen Essen und Schlaf

Bisher gab es aber nur wenige wissenschaftliche Belege für diese These. Ein Forschungsteam der kanadischen Université de Montréal hat mit seiner neuen Studie in diesem Punkt jetzt etwas Licht ins Dunkel gebracht.

Das Team um Studienautor Tore Nielsen befragte dazu über 1.000 Student:innen zu Schlafzeit und -qualität sowie Essgewohnheiten und möglichen Zusammenhängen zwischen verschiedenen Arten von Träumen und bestimmten Lebensmitteln. Herausgekommen ist, dass etwa der Genuss von Milchprodukten den Schlaf beeinträchtigen kann – oder konkreter: Käse kann Albträume verursachen.

Anzeige Anzeige

Laktoseinteloranz und Albträume

Das allerdings vor allem dann, wenn die Betroffenen eine Laktoseintoleranz hatten, also Milchzucker nicht oder nur unvollständig verdauen können. Das Auftreten von Albträumen und schlechtem Schlaf dürfte hierbei mit den entsprechenden Symptomen wie Blähungen und Magenschmerzen zusammenhängen.

Ähnliche Zusammenhänge zwischen konsumierten Lebensmitteln und schlechterem Schlaf sowie Albträumen zeigte sich auch bei anderen Unverträglichkeiten – etwa gegen Fruktose, Histamin oder Gluken. Abgesehen von dem starken Konnex zwischen Laktoseintoleranz und Albträumen ist aber weiter unklar, wie Schlaf und Essen zusammenhängen.

Empfohlene redaktionelle Inhalte Hier findest du externe Inhalte von TargetVideo GmbH, die unser redaktionelles Angebot auf t3n.de ergänzen. Mit dem Klick auf "Inhalte anzeigen" erklärst du dich einverstanden, dass wir dir jetzt und in Zukunft Inhalte von TargetVideo GmbH auf unseren Seiten anzeigen dürfen. Dabei können personenbezogene Daten an Plattformen von Drittanbietern übermittelt werden.

Inhalte anzeigen Hier findest du externe Inhalte von, die unser redaktionelles Angebot auf t3n.de ergänzen. Mit dem Klick auf "Inhalte anzeigen" erklärst du dich einverstanden, dass wir dir jetzt und in Zukunft Inhalte vonauf unseren Seiten anzeigen dürfen. Dabei können personenbezogene Daten an Plattformen von Drittanbietern übermittelt werden. Hinweis zum Datenschutz Leider ist etwas schief gelaufen... An dieser Stelle findest du normalerweise externe Inhalte von TargetVideo GmbH, jedoch konnten wir deine Consent-Einstellungen nicht abrufen.

Lade die Seite neu oder passe deine Consent-Einstellungen manuell an.

Datenschutzeinstellungen verwalten An dieser Stelle findest du normalerweise externe Inhalte von, jedoch konnten wir deine Consent-Einstellungen nicht abrufen.Lade die Seite neu oder passe deine Consent-Einstellungen manuell an.

Weitere Untersuchungen erforderlich

Möglich sei zwar, dass Menschen weniger gut schlafen, wenn sie weniger gut essen. Umgekehrt sei aber ebenso denkbar, dass jene, die schlechter schlafen dann auch weniger gut essen, wie es in einer Mitteilung heißt. Auch nicht ganz klar sei, ob Menschen wirklich die Auswirkungen bestimmter Lebensmittel auf ihre Träume erkennen können.

8 Bilder ansehen Menschen erzählen, warum sie wirklich um 5 Uhr aufstehen Quelle: Reddit / Shutterstock

„Wir müssen mehr Menschen unterschiedlichen Alters, aus verschiedenen Lebensschichten und mit unterschiedlichen Essgewohnheiten untersuchen, um festzustellen, ob unsere Ergebnisse wirklich auf die größere Bevölkerung verallgemeinerbar sind“, so Nielsen. Die Studie ist in der Fachzeitschrift Frontiers in Psychology erschienen.

Mehr zu diesem Thema