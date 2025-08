Enthalten Unterhaltungen mit Alexa Plus bald schon Werbung?

Im Februar hat Amazon eine neue Version von Alexa vorgestellt, die auf generativer KI basiert. Ihr Name: Alexa Plus. Nur wenige Monate später stellt Amazons CEO Andy Jassy bereits bedeutende Änderungen in den Raum.

Im Rahmen einer Telefonkonferenz mit Investor:innen und Wall-Street-Analyst:innen zu den wirtschaftlichen Ergebnissen des zweiten Quartals 2025 sagte Jassy, er sehe die Möglichkeit, Nutzer:innen während ihrer Gespräche mit Alexa Plus Werbung zu unterbreiten.

Amazon-CEO: „Mit der Zeit werden sich Möglichkeiten ergeben“

„Ich denke, mit der Zeit werden sich Möglichkeiten ergeben, Werbung zu nutzen, um Nutzer bei der Entdeckung neuer Produkte zu unterstützen und gleichzeitig den Umsatz zu steigern, da die Menschen immer mehr Gespräche führen“, sagte er laut Techcrunch. Alexa Plus ist Amazons Antwort auf generative KI-Sprachassistenten von OpenAI, Google und Perplexity.

Bislang wurde Werbung bei Alexa nur in begrenztem Umfang angezeigt. Nutzer:innen sehen gelegentlich eine visuelle Anzeige auf Amazons Smart-Display, dem Echo Show, oder hören zwischen den Songs eine voraufgezeichnete Anzeige auf einem der Lautsprecher von Alexa.

Auch Google und OpenAI flirten mit KI-Werbung

Jassys Beschreibung KI-generierten Werbung, die Alexa Plus in einer mehrstufigen Konversation ausspielen und Nutzer:innen dabei helfen könnte, neue Produkte zu finden, ist laut Techcrunch nicht nur für Amazon, sondern „für die gesamte Technologiebranche Neuland“. Vermarkter hätten Interesse an Werbung in KI-Chatbots und insbesondere Alexa Plus bekundet, doch wie genau das aussehen soll, ist noch unklar.

Amazons Konkurrenten im KI-Bereich scheinen Werbung ebenfalls für ein vielversprechendes Geschäftsmodell zu halten. Google untersucht, wie sich Werbung in sein neues KI-gestütztes Sucherlebnis, den KI-Modus, integrieren lässt. OpenAI-CEO Sam Altman äußerte sich in einem Interview im März offen für eine „geschmackvolle“ Form der Werbung in ChatGPT.

Amazons KI-Ausgaben sind massiv angestiegen

Amazon investiert große Summen, um im KI-Rennen aufzuholen. Im zweiten Quartal 2025 stiegen die Investitionsausgaben des US-Konzerns auf 31,4 Milliarden US-Dollar, was laut Techcrunch ein Plus von 90 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum ist. Ein Großteil dieser Ausgaben fließt in die Entwicklung eigener KI-Chips und den Ausbau von Rechenzentren zur Unterstützung von KI-Modellen.

Jassy geht davon aus, dass Nutzer:innen künftig mehr mit Alexa Plus als mit Alexa sprechen werden, was zu mehr Werbung und mehr Einkäufen auf Amazon führen könnte. Erste Kritiken zu Alexa Plus fallen jedoch gemischt aus. Berichten zufolge hatte Amazon Schwierigkeiten, einige der komplexeren Funktionen von Alexa Plus bereitzustellen. Zudem verlief die Einführung langsamer als erwartet. Und sollte in Zukunft wirklich Werbung platziert werden, gäbe es noch viel zu klären, denn wie die meisten KI-Modelle ist auch Alexa Plus nicht immun gegen Halluzinationen.

