Quark AI Glasses: Alibaba greift Meta mit eigener KI-Brille an

Im Herbst 2023 hatte Facebook-Mutterkonzern Meta mit seinen Ray-Ban-Smartglasses einen Trend losgetreten. Seither wurden von der Brille mit integrierten Lautsprechern, Mikrofonen und Kameras im klassischen Ray-Ban-Design über zwei Millionen Stück verkauft.

KI-Brille: Auf Xiaomi folgt Alibaba

Während Google, Samsung und Apple noch an entsprechenden Wearables mit KI-Support arbeiten, preschen chinesische Tech-Konzerne vor. Nach Xiaomi, das in China schon eine KI-Brille auf den Markt gebracht hat, hat auf der World Artificial Intelligence Conference in Schanghai jetzt auch Alibaba ein solches Gadget angekündigt.

Die Quark AI Glasses genannte KI-Brille soll neben Kamera, Mikrofonen und Lautsprecher auch ein Heads-up-Display an Bord haben, wie heise.de berichtet. Ein solches Display fehlt Metas Brille – noch. Beobachter:innen erwarten für den Herbst 2025 die Vorstellung von Ray-Ban-Smartglasses mit Display.

Übersetzungen, Bezahlen und Preisvergleiche

Geht es nach Alibaba sollen Nutzer:innen mit der hauseigenen KI-Brille künftig freihändig telefonieren, Musik streamen und Übersetzungen in Echtzeit erhalten können. Außerdem soll man damit auch per Alipay zahlen oder Preisvergleiche auf der E-Shopping-Plattform anstellen können.

Als Basis für den KI-Support nutzt Alibaba sein großes Sprachmodell Qwen sowie seinen KI-Assistenten Quark. Zu technischen Details hält sich der chinesische E-Commerce-Konzern noch bedeckt.

Alibaba verspricht lange Akkulaufzeit

Nur soviel: Der Akku soll eine vergleichsweise lange Akkulaufzeit und das Display eine hochwertige Bildqualität haben. Zur Einordnung: Die KI-Brille von Xiaomi soll über eine Akkulaufzeit von 8,5 Stunden verfügen, was etwa doppelt soviel ist wie Metas Brille aktuell bietet.

Sowohl die Geräte von Xiaomi als auch von Meta haben allerdings kein integriertes Display. Auf diesem sollen Foto- und Karten-Apps sowie Smartphone-Benachrichtigungen angezeigt werden. Das dürfte den integrierten Akku zusätzlich belasten.

Quark AI Glasses soll Ende 2025 kommen

Alibabas Quark AI Glasses soll in China Ende 2025 erscheinen. Ob die KI-Brille in absehbarer Zeit auch hierzulande zu haben sein wird, ist bisher noch ebenso unklar wie der Preis, den das Unternehmen für das Gadget verlangen wird. Ein baldiger Start außerhalb Chinas ist aufgrund der engen Verknüpfung mit dem Alibaba-Ökosystem aber eher unwahrscheinlich.

