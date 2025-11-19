Anzeige
News
Alle User betroffen: Sicherheitsforscher konnten auf Daten von 3,5 Milliarden Whatsapp-Nutzern zugreifen

Politische und sexuelle Orientierung oder Informationen zu Drogenkonsum: Sicherheitsforscher aus Wien konnten auf private Daten von 3,5 Milliarden Whatsapp-Nutzer:innen zugreifen. Das sind sämtliche User:innen des Messengerdienstes.

Von Sebastian Milpetz
2 Min.
Daten von sämtlichen Whatsapp-Usern lagen offen. (Foto: Ascannio/Shutterstock)

Ein Team der Universität Wien konnte auf Daten von 3,5 Milliarden User:innen von Whatsapp zugreifen. So viele Menschen nutzen weltweit den Messengerdienst aus dem Hause Meta. Heißt auf Deutsch: Die Telefonnummern von sämtlichen Whatsapp-User:innen sind theoretisch offen einsehbar.

Die Forscher:innen veröffentlichten diese alarmierenden Ergebnisse in einer Studie mit dem Titel „Hey there! You are using WhatsApp: Enumerating Three Billion Accounts for Security and Privacy“ bei Github.

Rückschlüsse auf politische oder sexuelle Orientierung

Neben den mit dem Whatsapp-Konto verknüpften Telefonnummern konnten die Wissenschaftler:innen persönliche Informationen abschöpfen, die Nutzer:innen in ihr Profil eingetragen haben. Laut der Studie schreiben 30 Prozent der User:innen private Details in ihr Profil.

Dabei geben viele Nutzer:innen auch Intimes preis. Texte, die Rückschlüsse auf politische Einstellung oder religiöse Zugehörigkeit erlauben. Offen einsehbare Verknüpfungen mit Profilen auf Datingplattformen lassen zudem auf die sexuelle Orientierung schließen.

Manche Nutzer:innen bekannten sich im Info-Feld leichtfertig zu Drogenkonsum. Und Dealer:innen priesen darin freimütig ihr Angebot an. Auch E-Mailadressen waren zu sehen, darunter solche von Regierungsbehörden. Hacker:innen und Geheimdienste dürften sich freuen.

Identifikation birgt Gefahren für Nutzer

Für manche Personen kann die Identifikation eines Whatsapp-Kontos lebensgefährlich werden. In Ländern wie China, Nordkorea, Myanmar oder bis vor kurzem im Iran ist der Dienst schließlich verboten. Doch die Studie hat gezeigt, dass auch in diesen Staaten viele Menschen den Messenger verwenden.

Die Autor:innen dröselten die 3,5 Milliarden Whatsapp-Konten nach Ländern auf. Ganz vorne rangiert Indien mit rund 750 Millionen Nutzer:innen. Deutschland liegt mit knapp 74 Millionen auf Platz acht. Auf 100 Einwohner:innen kommen bei uns statistisch gesehen 88 Whatsapp-Anwender:innen.

Nordkorea liegt in der Rangliste ganz unten. Die Wiener spürten hier fünf Konten auf. Nicht fünf Millionen, sondern fünf Einzelpersonen.

Meta reagiert auf die Enthüllung

Meta hat mittlerweile auf die Studienergebnisse reagiert. „Wir sind den Forschern der Universität Wien für ihre verantwortungsvolle Partnerschaft und ihren Fleiß im Rahmen unseres Bug-Bounty-Programms dankbar“, heißt es in einer Stellungnahme gegenüber mehreren Medien. Die Wissenschaftler:innen haben laut der Whatsapp-Mutter eine „neuartige Aufzählungstechnik identifiziert“, die die bisherigen Grenzen überschritten habe.

Einsehbar waren nur Informationen aus den Profilen, wie Meta in einem Statement klarstellte. Chats sind nicht betroffen. Die sind laut dem Konzern Ende-zu-Ende verschlüsselt.

