Nach dem Urknall: Deutsche Forscher bauen allererstes Molekül nach

Der Urknall ist für viele Wissenschaftler:innen eines der geheimnisvollsten Ereignisse, denen sie sich widmen. Was genau ist in jenem Moment passiert? Was geschah direkt danach?

Viele Fragen zu dem kosmischen Ereignis vor rund 13 Milliarden Jahren sind noch nicht restlos geklärt, was das Interesse daran noch größer macht.

Das Heliumhydrid-Ion wurde in hochmodernem Labor nachgebildet

Forscher:innen des Max-Planck-Instituts für Kernphysik (MPIK) aus Heidelberg ist es gelungen, das allererste Molekül, das nach dem Urknall entstand, nachzubauen. Laut Winfuture wurde das Heliumhydrid-Ion (HeH⁺) in einem hochmodernen Labor nachgebildet. HeH+ ist deshalb so besonders, da es das erste Molekül ist, das nach dem Urknall im frühen Universum entstand.

Obwohl die Existenz des Ions bereits 1925 im Labor gezeigt wurde, blieb es im Weltall lange Zeit unauffindbar. Erst 2019 wiesen Wissenschaftler:innen es nach, sie fanden es laut web.de in einem planetarischen Nebel etwa 3.000 Lichtjahre von der Erde entfernt.

HeH⁺ spielte große Rolle bei der Sternentstehung

Direkt nach dem Urknall hatten sich erste Elemente gebildet, hauptsächlich Wasserstoff und Helium. Allerdings waren das erst einmal nur Atomkerne in einem Plasma. Die Bildung erster einfacher Moleküle und neutraler Atome brauchte noch Jahrhunderte – und das allererste Molekül dabei war das Heliumhydrid-Ion.

Anscheinend spielte es eine große Rolle bei der Sternentstehung. Laut den Heidelberger Wissenschaftler:innen leistete es einen zentralen Beitrag zur Abkühlung des frühen Universums. Ohne diese hätten sich die ersten Sterne nicht formen können.

Neue Erkenntnisse zum allerersten Molekül

Neben dem Nachbau des Moleküls konnten die Forscher:innen auch neue Erkenntnisse dazu liefern. Indem sie Reaktionen zwischen HeH⁺-Ionen und Deuterium-Atomen simulierten, fanden sie heraus, dass diese auch bei sehr niedrigen Temperaturen fast unverändert schnell ablaufen. Bisher war wissenschaftlich angenommen worden, dass dem nicht so ist.

Aufgrund der neuen Ergebnisse gehen die Wissenschaftler:innen davon aus, dass das Heliumhydrid-Ion in der ersten Phase des Universums deutlich häufiger und auch wirksamer chemisch aktiv war, als bisher gedacht.

