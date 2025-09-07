Anzeige
ALMA-Teleskop entdeckt: Planetenentstehung läuft ganz anders ab als gedacht

Das Bild von der Entstehung neuer Welten war bisher von beruhigender Ordnung geprägt. Neue Beobachtungen zeigen nun: Die Realität ist weitaus dynamischer und chaotischer als bisher angenommen.

Von Dieter Petereit
2 Min.
Die Alma-Anlage in den nordchilenischen Anden besteht aus 66 transportablen Parabolantennen mit Einzeldurchmessern von bis zu zwölf Metern. (Foto: Wikimedia / Stas1995, CC 4.0)

Ein internationales Team von Forscher:innen hat das etablierte Modell von flachen, gleichmäßigen Scheiben aus Gas und Staub, aus denen Planeten entstehen, grundlegend infrage gestellt. Ihre mit dem Atacama Large Millimeter/submillimeter Array (ALMA) in der chilenischen Atacama-Wüste gewonnenen Daten zeigen, dass diese sogenannten protoplanetaren Scheiben tatsächlich leicht verzogen und verkrümmt sind.

Diese Entdeckung hat nicht nur Bedeutung für ferne Sternensysteme, sondern liefert auch eine plausible Erklärung für eine Eigenheit unseres eigenen Sonnensystems. Die leichten Neigungen der Planetenbahnen zueinander könnten ein direktes Überbleibsel dieser ursprünglichen, unregelmäßigen Geburtsbedingungen sein.

Ein neues Modell mit weitreichenden Folgen

Die Forscher:innen analysierten für ihre im Fachjournal The Astrophysical Journal Letters veröffentlichte Studie die Bewegung von Kohlenmonoxidgas in den Scheiben. Mithilfe präziser Messungen von Doppler-Verschiebungen konnten sie eine Art dreidimensionale Geschwindigkeitskarte erstellen, die die subtilen Verformungen von oft nur wenigen Grad sichtbar machte.

„Unsere Ergebnisse deuten darauf hin, dass protoplanetare Scheiben leicht verzogen sind“, erklärt der Hauptautor der Studie, Dr. Andrew Winter von der Queen Mary University of London im britischen London, in einer dazugehörigen Mitteilung. Diese Erkenntnis verändere das Verständnis dieser Objekte und habe viele Konsequenzen für die Planetenentstehung.

Die Verformungen seien mehr als nur ein kosmetischer Fehler im alten Modell. Sie könnten aktiv den Materiefluss manipulieren, Turbulenzen antreiben und sogar die Entstehung von Spiralarmen in den Scheiben erklären, die Astronomen schon länger beobachten.

Starke Hypothese mit offenen Fragen

Die Studie legt zudem eine Verbindung zwischen dem Ausmaß der Verformung in den äußeren Regionen der Scheibe und der Rate nahe, mit der der junge Stern im Zentrum Materie aus den inneren Bereichen aufnimmt. Dies deutet auf einen bisher unbekannten Mechanismus hin, wie die weit entfernten Teile einer solchen Scheibe mit dem zentralen Stern kommunizieren.

Allerdings betonen die Wissenschaftler:innen auch, dass ihre Interpretation der Daten als Verformung zwar viele Beobachtungen schlüssig erklärt, aber nicht die einzig Mögliche ist. Auch andere Phänomene, wie etwa komplexe Gasströmungen auf einer flachen Ebene, könnten theoretisch ähnliche Signaturen in den Messdaten erzeugen.

Die Ursache der Verformungen selbst ist ebenfalls noch Gegenstand weiterer Untersuchungen. Als mögliche Auslöser gelten die gravitative Einwirkung eines bisher unentdeckten Begleitsterns oder der späte Einfall von Gas und Staub aus einer anderen Ebene auf die bereits existierende Scheibe.

Die neuen Ergebnisse des „exoALMA“ genannten Programms liefern somit keine endgültigen Antworten, stellen aber eine robuste Hypothese dar, die das Feld der Planetenforschung in den kommenden Jahren maßgeblich prägen wird.

