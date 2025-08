Alpha Earth: Was kann der neue virtuelle Satellit von Google?

Mit Alpha Earth hat Google ein neues KI-Modell entwickelt, das auf Basis von Satellitendaten Veränderungen der Erde analysieren und gezielte Handlungsempfehlungen liefern soll. Wie Wired berichtet, besteht die Vision darin, eine Art virtuellen Satelliten zu schaffen, der dabei hilft, unseren Planeten besser zu verstehen – und besser zu schützen.

Google will die Erde noch besser erfahrbar machen

Alpha Earth wurde von Google Deepmind entwickelt und ist ein hochmodernes KI-System zur globalen Kartierung und Überwachung des Planeten. Es verspricht, die Erde aus dem All zu vermessen – und das auf eine Weise, die detaillierter und effizienter sein soll als je zuvor. Die Idee, die Welt greifbar abzubilden, ist nicht neu. Mit Google Maps und Google Earth verfügt das Unternehmen schon seit Langem über zwei Dienste, die eine virtuelle Erkundung der Welt ermöglichen. Alpha Earth soll jedoch deutlich weiter gehen als die bisherigen Produkte.

Laut dem Tech-Konzern besteht das Ziel darin, Nutzer:innen ein besseres Verständnis für die verschiedenen Ökosysteme der Erde zu vermitteln – inklusive wichtiger Faktoren wie Luftqualität, Sonnenlicht und Grundwasser. Alpha Earth wird vor allem Veränderungen über längere Zeiträume hinweg sichtbar machen. Sogar menschliche Bauprojekte, die die Landschaften verändern, sollen darin abgebildet werden. Google hat zudem damit begonnen, spezialisierte Satelliten in den Orbit zu schicken, die beispielsweise Waldbrände aus dem All erkennen können.

Zielgruppe sind Regierungen und Unternehmen

Laut Chris Brown, Forschungsingenieur bei Deepmind, hätte es in der Vergangenheit einige zentrale Probleme gegeben, die einer detaillierten Visualisierung im Weg standen. Vor allem die Fülle an Daten und inkonsistenten Informationen konnten schlichtweg nicht verarbeitet werden. „Früher bestand die Herausforderung darin, überhaupt einen Überblick zu bekommen“, so Brown. „Heute geht es darum, all die unterschiedlichen Methoden zur Beobachtung und Modellierung unseres Planeten zu vereinen, um ein vollständiges Gesamtbild zu erhalten.“

Mit Alpha Earth will Google in erster Linie zahlende Unternehmen und Regierungen ansprechen. Sie können beispielsweise ermitteln, welche Regionen besonders klimaresilient sind. Auch das beste Anbaugebiet für Nutzpflanzen, die auf ein bestimmtes Maß an Sonneneinstrahlung und Grundwasser angewiesen sind, lässt sich mithilfe der Satelliten identifizieren. Ein weiteres mögliches Einsatzgebiet ist die Bestimmung geeigneter Standorte für Wind- und Solarparks. Einzelne Objekte, Personen oder Gesichter sollen dabei allerdings nicht erfasst werden.

Erste Projekte haben bereits gezeigt, was mit Alpha Earth möglich ist. So konnte beispielsweise eine Region in der Antarktis, die aufgrund komplexer Oberflächen und unregelmäßiger Satellitenbilder bisher nur schwer zu erfassen war, mithilfe des neuen Modells detailliert kartiert werden. Google arbeitet außerdem mit Partnern wie dem Global Ecosystems Atlas zusammen, um schwer zugängliche Ökosysteme wie Regenwälder, Wüsten und Feuchtgebiete besser erkundbar zu machen. Alpha Earth wird in einer begrenzten Version auch in Google Earth Engine integriert, das zum Beispiel von der Nasa und Unilever für Kartierungen genutzt wird.

Obwohl KI-Modelle nach wie vor zu Halluzinationen und Verzerrungen neigen, scheint die Auswertung von Petabytes an Satellitenbildern eine vergleichsweise einfache Aufgabe darzustellen. Laut Google sind die Ergebnisse, die Alpha Earth liefert, um 23,9 Prozent genauer als die Ergebnisse vergleichbarer KI-Modelle. Es soll sogar in der Lage sein, Daten über ein Ökosystem mit einer Genauigkeit von bis zu zehn Metern zu liefern. Diese Präzision könnte Unternehmen und Regierungen künftig dabei helfen, Veränderungen der Erde zu analysieren, um nicht nur zu verstehen, wie sich Ökosysteme wirtschaftlich nutzen lassen – sondern auch, wie sie besser geschützt werden können.

