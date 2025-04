News

„In deutschen Haushalten lagert ein riesiger Rohstoffschatz“: Wo alte Smartphones besser aufgehoben sind

Ein neues Handy ist gekauft, was tun mit dem alten? Ab in die Schublade – vielleicht braucht man es ja irgendwann mal. Das aber passiert nicht allzu oft – warum also nicht zurückgeben oder spenden?

Quelle: dpa