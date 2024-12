Diese alten Spielkonsolen und Retro-Games sind heute ein Vermögen wert

Ob Gameboy oder Nintendo 64: Was vor vielen Jahren der neueste Hit der Gaming-Branche war, verstaubt heutzutage bei vielen Gamern nur noch auf dem Dachboden. Dabei entgeht einigen von ihnen, dass sie möglicherweise Besitzer eines Sammlerstücks sein könnten, das Sammlern sehr viel Geld wert ist.

Die Preise älterer Spielekonsolen sind bereits in den vergangenen Jahren stark angestiegen. Aufgrund der steigenden Nachfrage nach diesen seltenen Produkten, die von den Einzelhändlern nicht mehr hergestellt werden, ist davon auszugehen, dass sich diese Entwicklung in den kommenden Jahren weiter verstärken wird.

Diese Konsolen und Spiele sind ein Vermögen wert:

Das gilt auch für Retro-Games – insbesondere für originale Nintendo-Spielkassetten. Da sie in den Achtzigerjahren in Massenproduktion hergestellt wurden, wussten die meisten Menschen nicht, dass Nintendo-Kassetten in Zukunft viel wert sein würden. Kürzlich verkaufte ein Sammler eine Kopie des Original-Videospiels Mega Man von Nintendo für 75.000 US-Dollar. Ein seltenes und ungeöffnetes Super-Mario-Bros-Spiel wurde sogar für mehr als 100.000 Dollar verkauft. Wer ein Spiel, das nie geöffnet wurde, besitzt, könnte also mit etwas Glück um mehrere Tausend Euro reicher sein.

Du bist neugierig geworden? Was deine alten Videospiele und Konsolen heute noch für einen Wert haben, erfährst du in unserer Bildergalerie.

