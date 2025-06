Alterung bei Hunden: So sollen die Vierbeiner bei der Longevity-Forschung helfen

Zur Lebenserwartung von Hunden hat Audrey Ruple eine zwiegespaltene Meinung. „Ich denke, die meisten von uns möchten, dass ein guter Hund für immer lebt“, sagt die Tierärztin und Professorin für Veterinärinformatik an der staatlichen Universität Virginia Tech in den USA. Andererseits könne gerade die kurze Lebensspanne – in der Regel zwischen 10 und 15 Jahren – helfen, Aspekte des Alterns besser zu verstehen. „Wir können praktisch über die gesamte Lebensspanne der Hunde Informationen zu ihrer Gesundheit und Umgebung sammeln“, erklärt die Forscherin.