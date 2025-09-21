Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Fundstück
Verpasse keine News mehr!

Altes Smartphone übrig? Mit dieser App wird es zur kostenlosen Überwachungskamera

Du fragst dich, was du mit deinem alten Smartphone tun sollst? Eine Variante ist, es in eine kostenlose Überwachungskamera umzuwandeln. Die kann in mehreren Bereichen eingesetzt werden.

Von Christian Bernhard
2 Min.
Artikel merken
Anzeige
Anzeige
Altes Smartphone übrig? Mit dieser App wird es zur kostenlosen Überwachungskamera
Ausgediente Smartphones enthalten viele Rohstoffe. (Foto: Karen Poghosyan 1/Shutterstock)

Stellt ihr euch vor dem Kauf eines neuen Smartphones die Frage, was ihr mit eurem alten machen könntet? Dann erwartet euch hier eine interessante Variante. Ihr könnt es nämlich in eine kostenlose Überwachungskamera für euer Zuhause umwandeln – und zwar so.

Anzeige
Anzeige

Erster Schritt: Auswahl einer Überwachungskamera-App

Cnet.com hat eine Anleitung parat. Darin heißt es, dass ein App-Download, ein paar Minuten Einrichtungszeit und eine Telefonhalterung schon ausreichend sind, damit auch euer altes Gerät noch wertvolle Dienste leistet. Aber der Reihe nach.

Empfehlungen der Redaktion
Artikel wechseln

Der erste Schritt ist die Wahl einer Überwachungskamera-App. Die meisten bieten dasselbe Repertoire an: lokales Streaming, Cloud-Streaming, lokales oder Remote-Aufzeichnen und Speichern von Filmmaterial sowie Bewegungserkennung und Alarmfunktionen. Gesteuert wird all das dann von eurem neuem Smartphone.

Anzeige
Anzeige

Zweiter Schritt: Einrichten und positionieren

Cnet empfiehlt eine App namens „Alfred“. Diese ist plattformübergreifend, sodass es keine Rolle spielt, ob euer altes Telefon ein Android-Gerät oder ein iPhone war. Alternative Apps seien Faceter, Epoccam oder iVCam von E2ESoft. Habt ihr euch für eine App entschieden, installiert ihr diese auf eurem alten und neuen Smartphone. Alternativ könnt ihr sie auch auf euren PC oder Tablet laden.

Nachdem die App aktiviert ist, müsst ihr die Kamera einrichten und positionieren – je nachdem, ob ihr euren Hauseingang, Garten oder andere Punkte im Blick haben möchtet. Ihr könnt die Kamera auch als Babyphone nutzen. Falls ihr mehrere alte Smartphones zuhause habt, könnt ihr mehrere Punkte „überwachen“.

Empfohlene redaktionelle Inhalte

Hier findest du externe Inhalte von TargetVideo GmbH, die unser redaktionelles Angebot auf t3n.de ergänzen. Mit dem Klick auf "Inhalte anzeigen" erklärst du dich einverstanden, dass wir dir jetzt und in Zukunft Inhalte von TargetVideo GmbH auf unseren Seiten anzeigen dürfen. Dabei können personenbezogene Daten an Plattformen von Drittanbietern übermittelt werden.

Hinweis zum Datenschutz

Wichtige Hinweise zum Thema Sicherheit

Als letzte Schritten kommen die Befestigung des alten Smartphones und die Stromversorgung ins Spiel. Kleine Smartphone-Stative oder eine Halterung mit Saugnapf können das Anbringen erleichtern. Da das Videostreaming sehr viel Strom verbraucht, sollte das Gerät in der Nähe einer Stromquelle platziert werden. Dann kann es losgehen.

Einen wichtigen Hinweis hat cnet aber noch. Da ältere Smartphones mit der Zeit nicht mehr mit Sicherheitsupdates versorgt werden, besteht die Gefahr, dass sie selbst ausspioniert werden. Um dieses Risiko zu minimieren, empfiehlt das US-Medienunternehmen, alle persönlichen Daten vom Telefon zu löschen, bevor es in eine Kamera umgewandelt wird. Außerdem bietet es sich an, die Updates nach Möglichkeit zu automatisieren, sodass zumindest keines davon verpasst wird, solange sie noch am alten Gerät ausgeführt werden.

Anzeige
Anzeige

Dieser Artikel wurde ursprünglich am 18.09.2024 veröffentlicht, interessiert jedoch immer noch sehr viele unserer Leser:innen. Deshalb haben wir ihn aktualisiert und hier nochmals zur Verfügung gestellt.

Diese Retro-Technik hat heute Sammlerwert:

8 Bilder ansehen
Diese Retro-Technik hat heute Sammlerwert Quelle:

 

Mehr zu diesem Thema
MIT Technology Review Smartphone Apps
Fast fertig!

Bitte klicke auf den Link in der Bestätigungsmail, um deine Anmeldung abzuschließen.

Du willst noch weitere Infos zum Newsletter? Jetzt mehr erfahren

Anzeige
Anzeige
Kommentare

Community-Richtlinien

Bitte schalte deinen Adblocker für t3n.de aus!
Hallo und herzlich willkommen bei t3n!

Bitte schalte deinen Adblocker für t3n.de aus, um diesen Artikel zu lesen.

Banner und ähnliche Werbemittel sind für unsere Finanzierung sehr wichtig.

Schon jetzt und im Namen der gesamten t3n-Crew: vielen Dank für deine Unterstützung! 🙌

Deine t3n-Crew

Anleitung zur Deaktivierung
Artikel merken

Bitte melde dich an, um diesen Artikel in deiner persönlichen Merkliste auf t3n zu speichern.

Jetzt registrieren und merken

Du hast schon einen t3n-Account? Hier anmelden

Auf Mastodon teilen

Gib die URL deiner Mastodon-Instanz ein, um den Artikel zu teilen.

Community-Richtlinien

Wir freuen uns über kontroverse Diskussionen, die gerne auch mal hitzig geführt werden dürfen. Beleidigende, grob anstößige, rassistische und strafrechtlich relevante Äußerungen und Beiträge tolerieren wir nicht. Bitte achte darauf, dass du keine Texte veröffentlichst, für die du keine ausdrückliche Erlaubnis des Urhebers hast. Ebenfalls nicht erlaubt ist der Missbrauch der Webangebote unter t3n.de als Werbeplattform. Die Nennung von Produktnamen, Herstellern, Dienstleistern und Websites ist nur dann zulässig, wenn damit nicht vorrangig der Zweck der Werbung verfolgt wird. Wir behalten uns vor, Beiträge, die diese Regeln verletzen, zu löschen und Accounts zeitweilig oder auf Dauer zu sperren.

Trotz all dieser notwendigen Regeln: Diskutiere kontrovers, sage anderen deine Meinung, trage mit weiterführenden Informationen zum Wissensaustausch bei, aber bleibe dabei fair und respektiere die Meinung anderer. Wir wünschen Dir viel Spaß mit den Webangeboten von t3n und freuen uns auf spannende Beiträge.

Dein t3n-Team

Kommentar abgeben

Melde dich an, um Kommentare schreiben und mit anderen Leser:innen und unseren Autor:innen diskutieren zu können.

Anmelden und kommentieren

Du hast noch keinen t3n-Account? Hier registrieren