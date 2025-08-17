Statt in der Schublade zu verstauben: So wird dein altes Smartphone zur Überwachungskamera

Stellt ihr euch vor dem Kauf eines neuen Smartphones die Frage, was ihr mit eurem alten machen könntet? Dann erwartet euch hier eine interessante Variante. Ihr könnt es nämlich in eine kostenlose Überwachungskamera für euer Zuhause umwandeln – und zwar so.

Erster Schritt: Auswahl einer Überwachungskamera-App

Cnet.com hat eine Anleitung parat. Darin heißt es, dass ein App-Download, ein paar Minuten Einrichtungszeit und eine Telefonhalterung schon ausreichend sind, damit auch euer altes Gerät noch wertvolle Dienste leistet. Aber der Reihe nach.

Der erste Schritt ist die Wahl einer Überwachungskamera-App. Die meisten bieten dasselbe Repertoire an: lokales Streaming, Cloud-Streaming, lokales oder Remote-Aufzeichnen und Speichern von Filmmaterial sowie Bewegungserkennung und Alarmfunktionen. Gesteuert wird all das dann von eurem neuem Smartphone.

Zweiter Schritt: Einrichten und positionieren

Cnet empfiehlt eine App namens „Alfred“. Diese ist plattformübergreifend, sodass es keine Rolle spielt, ob euer altes Telefon ein Android-Gerät oder ein iPhone war. Alternative Apps seien Faceter, Epoccam oder iVCam von E2ESoft. Habt ihr euch für eine App entschieden, installiert ihr diese auf eurem alten und neuen Smartphone. Alternativ könnt ihr sie auch auf euren PC oder Tablet laden.

Nachdem die App aktiviert ist, müsst ihr die Kamera einrichten und positionieren – je nachdem, ob ihr euren Hauseingang, Garten oder andere Punkte im Blick haben möchtet. Ihr könnt die Kamera auch als Babyphone nutzen. Falls ihr mehrere alte Smartphones zuhause habt, könnt ihr mehrere Punkte „überwachen“.

Wichtige Hinweise zum Thema Sicherheit

Als letzte Schritten kommen die Befestigung des alten Smartphones und die Stromversorgung ins Spiel. Kleine Smartphone-Stative oder eine Halterung mit Saugnapf können das Anbringen erleichtern. Da das Videostreaming sehr viel Strom verbraucht, sollte das Gerät in der Nähe einer Stromquelle platziert werden. Dann kann es losgehen.

Einen wichtigen Hinweis hat cnet aber noch. Da ältere Smartphones mit der Zeit nicht mehr mit Sicherheitsupdates versorgt werden, besteht die Gefahr, dass sie selbst ausspioniert werden. Um dieses Risiko zu minimieren, empfiehlt das US-Medienunternehmen, alle persönlichen Daten vom Telefon zu löschen, bevor es in eine Kamera umgewandelt wird. Außerdem bietet es sich an, die Updates nach Möglichkeit zu automatisieren, sodass zumindest keines davon verpasst wird, solange sie noch am alten Gerät ausgeführt werden.

Dieser Artikel wurde ursprünglich am 18.09.2024 veröffentlicht, interessiert jedoch immer noch sehr viele unserer Leser:innen. Deshalb haben wir ihn aktualisiert und hier nochmals zur Verfügung gestellt.

