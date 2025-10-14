Am digitalen Tropf der USA: So könnte Trump Europas Tech-Abhängigkeit als Druckmittel einsetzen
Die Politolog:innen Alexandra Paulus und Daniel Voelsen arbeiten bei der Stiftung Wissenschaft und Politik (SWP) zu Fragen an der Schnittstelle von Technologie- und Außenpolitik. Ihre These: Deutschland und die EU sind im Cyber- und Technologiebereich massiv von den USA abhängig – das reicht von sozialen Medien und Unterseekabeln über Satelliten und Cloud-Dienste bis hin zu Sicherheitsupdates. Ein Problem, über das kaum jemand spricht, das aber immer dringlicher wird.
