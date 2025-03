Amazon ändert Datenschutzregeln – und setzt Echo-Nutzer unter Druck

Mit der Einführung von Alexa+, dem neuen KI-gestützten Abo-Assistenten, nimmt Amazon eine bedeutende Änderung am Datenschutz seiner Echo-Geräte vor. Das berichtet das Online-Magazin Ars Technica. Bisher konnten Nutzer:innen festlegen, dass ihre Sprachbefehle lokal verarbeitet und nicht an Amazon gesendet werden. Ab dem 28. März entfällt diese Option allerdings – danach sendet Alexa alle Anfragen automatisch in die Cloud.

In einer E-Mail informierte Amazon Echo-Nutzer:innen darüber, dass sie künftig keine Wahl mehr haben, ob sie ihre Sprachbefehle lokal verarbeiten wollen. dem 28. März werden alle Sprachbefehle, die über Echo-Lautsprecher oder Smart Displays erteilt werden, automatisch an Amazon gesendet und in der Cloud verarbeitet. Die Neuerung betrifft alle Kund:innen – unabhängig davon, ob sie Alexa+ abonnieren oder nicht.

Amazon begründet die Änderung mit der Einführung generativer KI-Funktionen, die hohe Rechenleistung erfordern und daher auf den Servern des Unternehmens verarbeitet werden müssen. Eine der zentralen Neuerungen von Alexa+ ist die verbesserte Spracherkennung durch Alexa Voice ID. Aber auch Nutzer:innen, die keine personalisierte Spracherkennung wünschen, müssen zustimmen, dass ihre Sprachaufnahmen zukünftig an Amazon übermittelt werden.

Wachsende Kritik an eingeschränkter Privatsphäre

Viele Kund:innen wollen nicht, dass Amazon ihre Sprachaufnahmen speichert. Sie haben Bedenken hinsichtlich des Datenschutzes und möchten nicht, dass ein Konzern ihre privaten Sprachbefehle mitverfolgen kann. Leider sind die Sorgen der Nutzer:innen nicht unbegründet: In der Vergangenheit wurden schon mehrfach Fälle öffentlich, in denen Amazon mit Alexa-Aufnahmen unsachgemäß umging.

So wurde dem Unternehmen vorgeworfen, Sprachaufnahmen von Kindern unbegrenzt zu speichern. Zudem wurden Nutzer:innen erst fünf Jahre nach der Einführung des Echo-Geräts ausreichend darüber informiert, dass ihre Befehle gespeichert werden, wenn die Funktion nicht deaktiviert wird. 2023 stimmte Amazon einer Zahlung in Höhe von 25 Millionen US-Dollar zu, um eine Zivilklage in diesem Zusammenhang beizulegen.

Ein weiterer Vorfall aus dem Jahr 2019 zeigte, dass Amazon-Mitarbeiter:innen bis zu 1.000 Alexa-Sprachaufnahmen pro Tag anhören mussten, um sie auszuwerten und die Spracherkennung zu verbessern. Zudem wurden Sprachaufnahmen bereits in Strafprozessen als Beweismittel verwendet – ein Aspekt, der zusätzliche Bedenken hinsichtlich des Datenschutzes aufwirft.

Amazon setzt Nutzer:innen unter Druck

Um Kritik an der Änderung zuvorzukommen, betont Amazon, dass Sprachaufnahmen standardmäßig nach der Verarbeitung gelöscht werden. Aber für Nutzer:innen, die sich bereits gegen eine Speicherung ihrer Daten entschieden haben, hat die Neuerung deutliche Konsequenzen, denn die Voice ID-Funktion wird auf ihren Geräten unbrauchbar. Voice ID ermöglicht personalisierte Einstellungen wie individuelle Kalenderereignisse, Erinnerungen oder Musikempfehlungen. Schon in der Vergangenheit hatte Amazon darauf hingewiesen, dass diese Funktion möglicherweise nicht richtig arbeiten kann, wenn Sprachaufnahmen nicht gespeichert werden.

Ab dem 28. März wird das Feature dann gar nicht mehr funktionieren, wenn die Daten nicht an die Cloud von Amazon weitergeleitet und gespeichert werden. Der Konzern stellt Echo-Nutzer:innen damit vor eine schwierige Entscheidung: Entweder sie erlauben den uneingeschränkten Zugriff auf ihre Sprachaufnahmen – oder sie müssen mit der eingeschränkten Funktionalität ihrer Geräte leben. Nachdem Alexa bisher kaum Einnahmen generiert hat, scheint das Unternehmen jetzt alles daran zu setzen, den neuen KI-Sprachassistenten Alexa+ profitabel zu machen – auch wenn das auf Kosten der Privatsphäre geht.

