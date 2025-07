Amazons KI-Allianz: Fließt die nächste Milliarde für Anthropic?

Wie die Financial Times erfahren haben will, erwägt der Technologie- und Handelskonzern Amazon aus dem US-amerikanischen Seattle eine weitere milliardenschwere Investition in seinen strategischen Partner Anthropic. Das KI-Unternehmen aus dem kalifornischen San Francisco würde damit noch enger an Amazon rücken.

Diese Entwicklung folgt auf eine bereits abgeschlossene Investition von insgesamt vier Milliarden US-Dollar, die Amazon in zwei Tranchen in Anthropic investierte. Das Ziel dieser vertieften Partnerschaft ist klar formuliert: Sie soll ein schlagkräftiges Gegengewicht zur erfolgreichen Allianz von Microsoft und OpenAI bilden.

Mehr als eine reine Finanzbeteiligung

Die Kooperation zwischen Amazon und Anthropic geht weit über finanzielle Aspekte hinaus. Sie ist in der technischen und vertrieblichen Infrastruktur von Amazon Web Services (AWS) verankert, denn die vordergründig abstrakte Welt der KI-Modelle benötigt eine gewaltige physische Grundlage.

Genau hier setzt Amazon an. Mit „Project Rainier“ errichtet der Konzern im US-Bundesstaat Indiana einen Rechenzentrumskomplex von enormen Ausmaßen. Nach seiner Fertigstellung soll dieser eine Leistung von 2,2 Gigawatt aufbringen und ist speziell auf die Bedürfnisse von Anthropic zugeschnitten. In diesen Zentren kommen Amazons hauseigene Trainium-2-Beschleunigerchips zum Einsatz, die laut den Unternehmen in enger Kooperation für Anthropics Claude-Modelle optimiert wurden.

Auch im Vertrieb arbeiten die Partner eng zusammen. Anthropics KI-Modelle sind prominent auf Amazon Bedrock platziert, der Plattform für Unternehmenskund:innen. Laut Insider:innen neigt Amazons Vertrieb dazu, bei Anfragen standardmäßig die Claude-Modelle zu empfehlen. Das ist einzigartig. So empfiehlt etwa Google, das ebenfalls in Anthropic investiert ist, in Kundengesprächen primär seine eigenen Gemini-Modelle.

Unabhängigkeit auf dem Papier

Trotz der milliardenschweren Investitionen und der tiefen Integration legen beide Seiten Wert auf die Feststellung, dass Anthropic seine Unabhängigkeit bewahrt. Die Beteiligung von Amazon erfolgt über Wandelanleihen und ist in ihrem Stimmrecht stark beschränkt.

Amazon hält, wie auch Google, weder einen Sitz im Verwaltungsrat noch einen Beobachterstatus. Die Anteile sind so gedeckelt, dass kein einzelner Tech-Konzern eine kontrollierende Mehrheit erlangen kann. Anthropic wurde 2021 von ehemaligen OpenAI-Mitarbeiter:innen gegründet, darunter die Geschwister Dario und Daniela Amodei, und ist als Public Benefit Corporation (PBC) strukturiert, was eine Verpflichtung gegenüber dem Gemeinwohl festschreibt.

Schatten über dem KI-Pakt

Diese enge Verflechtung ruft jedoch auch Wettbewerbshüter:innen auf den Plan. Sowohl die US-Handelskommission FTC als auch die britische Wettbewerbsbehörde CMA haben Untersuchungen zu den milliardenschweren Investitionen der großen Tech-Konzerne in KI-Startups eingeleitet, wie The Verge berichtete. Es steht die Frage im Raum, ob solche exklusiven Partnerschaften den Wettbewerb im Zukunftsmarkt der Künstlichen Intelligenz behindern könnten.

Ein weiteres potenzielles Risiko für Anthropic liegt in Amazons eigenen Ambitionen. Der Konzern entwickelt unter der Leitung des ehemaligen OpenAI-Managers David Luan ebenfalls leistungsfähige Basismodelle. Diese interne Konkurrenz könnte die Partnerschaft auf lange Sicht vor Herausforderungen stellen, insbesondere wenn Amazons eigene Modelle die von Anthropic in Leistung oder Effizienz übertreffen sollten. Die formale Unabhängigkeit steht somit einer wachsenden praktischen Abhängigkeit gegenüber.

