Projekt Amelia: Amazon will Lieferfahrer mit smarten Brillen auf Tour schicken

Augmented Reality: Amazon will nicht nur ein Modell für Verbraucher:innen auf den Markt bringen, sondern auch seine Fahrer:innen mit AR-Brillen ausstatten. (Symbolbild: FrameStudio/shutterstock)

Laut der der News-Seite The Information arbeitet Amazon unter dem Codenamen Jayhawk an Augmented-Reality-Brillen. Sie sollen Mikrofon, Lautsprecher, Kamera und ein vollfarbenes Display in nur einem Auge enthalten.

Anzeige Anzeige

Das scheint aber noch nicht alles zu sein: Offenbar will das Unternehmen noch vor Veröffentlichung der Jayhawk Anfang 2027 seine Lieferfahrer:innen mit einem ähnlichen Produkt ausstatten. Der Plan: ein robusteres, speziell auf Lieferfahrten zugeschnittenes Modell. Intern läuft das Projekt unter dem Namen Amelia und soll schon 2026 für Amazon-Fahrer:innen eingesetzt werden.

Amelia und Jayhawk: Die AR-Brillen von Amazon

Amazon will also nicht nur ein stylisches Gadget auf den Markt bringen, sondern zwei ganz unterschiedliche Produkte liefern: Bei der Jayhawk handelt es sich um die Version für Privatnutzer:innen. Eleganter, kleiner, mit allem Komfort – Display, Audio, Kamera. Mit diesem Modell plant das Unternehmen direkt in Konkurrenz mit Meta zu treten, das sich gerade den AR- und VR-Markt mit verschiedenen Brillenmodellen sichern will.

Anzeige Anzeige

Amelia dagegen ist eine reine Arbeitsbrille und setzt mehr auf Funktionalität als auf Lifestyle. Sie soll Fahrer:innen navigieren helfen, etwa Anweisungen zur Lieferung und zur Routenführung bieten, vermutlich mit eingebautem Display.

Fahrer erhalten Brille eher als Kunden

Laut Berichten – unter anderem der Nachrichtenagentur Reuters – sollen beide Versionen auf derselben Displaytechnologie basieren. In Design und Ausstattung werden sie aber voraussichtlich sehr unterschiedlich sein. Das Konsumentenmodell wird voraussichtlich viel schlanker sein, während das Lieferarbeiter-Modell mehr Robustheit und Praxisnutzen bieten muss.

Empfohlene redaktionelle Inhalte Hier findest du externe Inhalte von TargetVideo GmbH, die unser redaktionelles Angebot auf t3n.de ergänzen. Mit dem Klick auf "Inhalte anzeigen" erklärst du dich einverstanden, dass wir dir jetzt und in Zukunft Inhalte von TargetVideo GmbH auf unseren Seiten anzeigen dürfen. Dabei können personenbezogene Daten an Plattformen von Drittanbietern übermittelt werden.

Inhalte anzeigen Hier findest du externe Inhalte von, die unser redaktionelles Angebot auf t3n.de ergänzen. Mit dem Klick auf "Inhalte anzeigen" erklärst du dich einverstanden, dass wir dir jetzt und in Zukunft Inhalte vonauf unseren Seiten anzeigen dürfen. Dabei können personenbezogene Daten an Plattformen von Drittanbietern übermittelt werden. Hinweis zum Datenschutz Leider ist etwas schief gelaufen... An dieser Stelle findest du normalerweise externe Inhalte von TargetVideo GmbH, jedoch konnten wir deine Consent-Einstellungen nicht abrufen.

Lade die Seite neu oder passe deine Consent-Einstellungen manuell an.

Datenschutzeinstellungen verwalten An dieser Stelle findest du normalerweise externe Inhalte von, jedoch konnten wir deine Consent-Einstellungen nicht abrufen.Lade die Seite neu oder passe deine Consent-Einstellungen manuell an.

Der Zeitraum für den Launch steht in etwa fest: Für Privatkunden peilt Amazon Ende 2026 bis Anfang 2027. Die Amelia-Brille für Fahrer:innen könnte schon im zweiten Quartal 2026 zum Einsatz kommen, mit einer ersten Stückzahl von etwa 100.000 Einheiten.

So interessant der Plan auch klingt: Es gibt Herausforderungen. Kompaktes Design, gutes Display, Tragekomfort, Akkulaufzeit – all das sind Hürden, die andere Unternehmen ebenfalls überwinden müssen, um AR-Brillen zum alltagstauglichen Gadget zu machen.

Anzeige Anzeige

Die Implementierung von moderner Technik in den Arbeitsalltag der Logistiker:innen bei Amazon wirkt fortschrittlich – noch viel fortschrittlicher wären allerdings gerechte Löhne und menschenwürdige Arbeitsverhältnisse.

Außerdem steht Amazon im direkten Wettbewerb mit Meta, das laut The Verge unter anderem mit dem Projekt Hypernova noch dieses Jahr eine eigene AR-Brille herausbringen will. Es wird spannend, wer den Kampf um den Markt für sich entscheidet – oder ob AR ohnehin nur eine Spielerei ohne Zukunft ist.

Das ist die Geschichte von VR

12 Bilder ansehen Die Geschichte der Virtual Reality Quelle: Foto: Erin Cadigan/Shutterstock

Mehr zu diesem Thema MIT Technology Review Amazon