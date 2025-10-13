Anzeige
Amazon Echo Show: Nutzer beschweren sich vermehrt über Werbeanzeigen

Eigentlich sollten Amazons Echo-Geräte nur in einigen ausgewählten Bereichen Werbeeinblendungen anzeigen. Viele User:innen berichten jetzt, dass die Anzeigen aber Überhand nehmen und viel zu oft auf den Displays ihres Echo Show auftauchen.

Von Marvin Fuhrmann
2 Min.
Amazon Echo Show: Nutzer beschweren sich vermehrt über Werbeanzeigen

Einige Amazon-Kund:innen werden von Werbung auf dem Echo Show genervt. (Bild: Amazon)

Auf dem Echo Show von Amazon lassen sich allerlei praktische Informationen anzeigen. Zudem können User:innen Räumen etwa durch Familienfotos auf dem Bildschirm einen persönlichen Touch verleihen. Doch nach einem Update hält sich die Freude über das Amazon-Gerät aktuell bei einigen Nutzer:innen in Grenzen. Grund ist, dass der smarte Speaker plötzlich Werbeanzeigen in einer deutlich höheren Frequenz ausspielt.

Amazon: Warum sich User:innen über die Echo-Show-Werbung aufregen

Laut mehreren Beiträgen auf Plattformen wie Reddit kann sich die Werbung dabei in verschiedenen Formen manifestieren. So gibt es etwa Vollbildwerbeanzeigen, die auf dem Home-Screen oder zwischen einer Slideshow mit Familienfotos auftauchen. Und das, obwohl der smarte Speaker mit Bildschirm explizit auf einen Fotomodus eingestellt wurde. Zudem gibt es Audiowerbung, die etwa nach einem gesetzten Alarm der Nutzer:innen spielt. So wurde einem Echo-User nach dem Aufstehen direkt eine Werbung für Vitamine ausgespielt. Laut dem Post erhöhte der Echo Show dabei die Lautstärke, sodass es mit dem ruhigen Morgen vorbei war.

Andere berichten, dass die laute Werbung nach Aktualisierung der Einkaufsliste oder dem Anschalten von smarten Leuchtmitteln per Alexa-Sprachbefehl ausgespielt wurde. Die Vollbildwerbeanzeigen sind zwar geräuschlos, aber für viele Echo-Show-Nutzer:innen trotzdem ähnlich nervig. Neben Produkten wie Nahrungsergänzungsmitteln, Proteinchips oder digitalen Bilderrahmen berichten einige User:innen auch von mehreren Werbeanzeigen zu Alexa+. Obwohl sich der KI-Assistent noch in einer frühen Testphase befindet, bewirbt Amazon das Abo wohl schon fleißig.

Gegenüber Ars Technica sagte ein Amazon-Sprecher: „Werbeanzeigen sind ein kleiner Teil der Nutzererfahrung und sie helfen ihnen dabei, neue Inhalte und Produkte zu entdecken, die sie womöglich interessieren. Wenn Kunden einen Vorschlag nicht mögen, können sie diesen wegwischen, um zur nächsten Karte zu gelangen oder direkt Feedback über das Info-Icon oder durch Antippen des Displays geben“. Die Werbeanzeigen dauerhaft zu deaktivieren, ist allerdings nicht möglich.

Auf einer Support-Seite für die Echo-Show-Geräte beschreibt Amazon, wann Werbung für User:innen ausgespielt wird. Befindet sich Kund:innen mehr als 1,2 Meter von dem Gerät entfernt, werden Werbeanzeigen im Vollbild dargestellt. Befinden sich User:innen hingegen näher an dem Echo Show, sollen die Anzeigen maximal kleinere Kacheln belegen, die zwischen den anderen Informationen und Steuerelementen platziert werden. Gegenüber The Verge betonte Amazon zudem, dass das Unternehmen die Werbeerfahrung weiterhin anhand des Feedbacks anpassen werde. Dafür könnte es in einigen Fällen aber schon zu spät sein. Mehrere User:innen haben sich wohl schon bei Amazon beschwert und ihren Echo Show zurückgegeben, um ihr Geld wiederzubekommen.

