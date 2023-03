News Artikel merken

Amazon-Geräte in US-Haushalten schalten sich zu Riesen-Netz zusammen

Amazon schaltet seine Geräte in US-Haushalten in ein nahezu flächendeckendes Funknetz zusammen. Das Projekt mit dem Namen „Sidewalk“ wurde schon vor einigen Jahren angekündigt, am Dienstag gab der Online-Riese nun die Öffnung des Netzes für externe Entwickler bekannt.

Quelle: dpa