Bis zu 66 Prozent Rabatt: Diese Amazon-Geräte sind am Prime Day besonders günstig

Der Amazon Prime Day ist naturgemäß einer der Termine, an denen Amazon sein gesamtes Angebot an eigenen Geräten und Hardware assoziierter Unternehmen günstig präsentiert. Oftmals in Kombination mit weiteren dazu passenden Zubehörartikeln zeigt das Unternehmen alles von den E-Book-Readern der Kindle-Serie über die TV-Zubehörteile der Fire-TV-Reihe bis hin zu Smartspeakern der Echo-Serie. Außerdem gibt es eine Vielzahl an Lösungen im Smarthome-Umfeld, etwa bei Ring und Blink.

Besonders viel sparen können Kund:innen bei den schon etwas länger erhältlichen Produkten, während die gerade erst veröffentlichten Artikel meist nicht so stark rabattiert werden. Dennoch sind auch diese meist ein ganzes Stück günstiger als die unverbindliche Preisempfehlung und können sich insbesondere bei Bundle-Angeboten rechnen.

Smartspeaker und andere Echo-Geräte mit und ohne Bildschirm:

Alle Geräte sind auch in einigen attraktiven Bundles mit Smart-Glühbirnen und smarten Steckdosen erhältlich. Hier lässt sich zwischen 50 und 60% sparen.

Kindle E-Book-Lesegeräte für digitale Bücher

Weiter geht’s mit den Lesegeräten für E-Books aus der Amazon-Kindle-Reihe:

Diese Fire-TV-Sticks machen Fernseher smart

Auch bei den Fire-TV-Devices, die vorhandene TV-Geräte um praktische Funktionen und Streaming-Möglichkeiten erweitern, gibt es einige Sonderangebote, die sich sehen lassen können.

Ring-Videoüberwachung reduziert

Auch bei den Produkten von Ring, dem Label, unter dem Amazon seine Videotürklingel mit Überwachungskameras vertreibt, gibt es einige günstige Sonderangebote.