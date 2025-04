Amazon stellt neuen KI-Agenten vor: Was Nova Act kann und wer das Tool jetzt nutzen darf

Immer mehr KI-Unternehmen setzen auf Agenten, die Nutzer:innen mehrstufige Aufgaben abnehmen sollen. Erst im Januar 2025 hat OpenAI seinen KI-Agenten Operator vorgestellt, der Browser anhand der Anweisungen der User:innen selbstständig bedienen kann. Jetzt zieht Amazon mit einem eigenen Agenten nach, der euch ebenfalls beim Surfen unterstützen soll.

Anzeige Anzeige

Amazon Nova Act: Was der KI-Agent schon jetzt kann

Empfohlene redaktionelle Inhalte Hier findest du externe Inhalte von YouTube Video, die unser redaktionelles Angebot auf t3n.de ergänzen. Mit dem Klick auf "Inhalte anzeigen" erklärst du dich einverstanden, dass wir dir jetzt und in Zukunft Inhalte von YouTube Video auf unseren Seiten anzeigen dürfen. Dabei können personenbezogene Daten an Plattformen von Drittanbietern übermittelt werden.

Inhalte anzeigen Hier findest du externe Inhalte von, die unser redaktionelles Angebot auf t3n.de ergänzen. Mit dem Klick auf "Inhalte anzeigen" erklärst du dich einverstanden, dass wir dir jetzt und in Zukunft Inhalte vonauf unseren Seiten anzeigen dürfen. Dabei können personenbezogene Daten an Plattformen von Drittanbietern übermittelt werden. Hinweis zum Datenschutz Leider ist etwas schief gelaufen... An dieser Stelle findest du normalerweise externe Inhalte von YouTube Video, jedoch konnten wir deine Consent-Einstellungen nicht abrufen.

Lade die Seite neu oder passe deine Consent-Einstellungen manuell an.

Datenschutzeinstellungen verwalten An dieser Stelle findest du normalerweise externe Inhalte von, jedoch konnten wir deine Consent-Einstellungen nicht abrufen.Lade die Seite neu oder passe deine Consent-Einstellungen manuell an.

Wie Amazon in der Ankündigung zum neuen KI-Modell schreibt, wurde Nova Act ebenfalls darauf trainiert, Aktionen in Webbrowsern durchzuführen. Die KI kann also selbstständig Seiten aufrufen, auf ihnen navigieren und Elemente öffnen und schließen. Dadurch ist Amazons Nova Act in der Lage, Anfragen in Suchmaschinen durchzuführen, Einkäufe abzuschließen oder den Nutzer:innen Fragen über die Inhalte auf dem Bildschirm zu beantworten.

In einem ersten Beispiel zeigt Amazon Nova Act bei der Suche nach einer neuen Wohnung in Aktion. Wenn User:innen etwa nach einer Zweizimmerwohnung mit einem Badezimmer in einer bestimmten Stadt suchen, kann der KI-Agent ein entsprechendes Portal für Mietangebote öffnen. Auf der Seite stellt die KI dann die Filter entsprechend der Anfrage ein und sucht danach. Dabei kann Nova Act auch etwaige Pop-ups eigenständig schließen, wenn sie nichts mit der Suchanfrage zu tun haben.

Anzeige Anzeige

Amazon Nova Act soll auch in der Lage sein, die so gesammelten Daten miteinander zu vergleichen. Im Beispiel führt die KI etwa die Suche nach neuen Wohnungen durch und findet anschließend heraus, wie lang der Arbeitsweg vom neuen Wohnort für die Nutzer:innen wäre. Am Ende entsteht eine Tabelle, in der die User:innen die verschiedenen Angebote mit allen Informationen gegenüberstellen können.

Der KI-Agent wird zunächst als Software-Development-Kit in den USA veröffentlicht und steht damit nur Entwickler:innen zur Verfügung. Um den Zugriff auf Nova Act und andere KI-Modelle für Programmierer:innen zu vereinfachen, hat Amazon eine neue Website für alle Nova-Modelle ins Leben gerufen. Bis es eine fertige Anwendung geben wird, die von Nova Act angetrieben wird, dürfte also noch etwas dauern.

Anzeige Anzeige

7 Bilder ansehen Lokale KI: Mit diesen 6 Tools kein Problem Quelle: Midjourny / t3n

Mehr zu diesem Thema