Neue KI-Funktion angekündigt: Wie Amazon bald in anderen Shops für euch einkaufen will

Auch große Onlinversandhändler setzen vermehrt auf KI, um ihren Kund:innen neue Möglichkeiten zu bieten und so ihre Umsätze anzukurbeln.

Amazon geht dabei sogar einen Schritt weiter: Mit der Einführung der sogenannten „Buy for Me“-Funktion ermöglicht es der US-Konzern seinen Kund:innen, Produkte auf Webseiten anderer Marken zu kaufen, wenn Amazon die Artikel nicht direkt anbietet.

Neue Funktion trägt den Namen „Buy for Me“

Die neue Funktion wird in der Beta-Phase der Amazon-Shopping-App getestet, teilte der US-Konzern in einer Pressemitteilung mit. Aktuell sei „Buy for Me“ über iOS und Android für „einige“ US-Kund:innen verfügbar. Die Tests starten mit einer begrenzten Anzahl an Markenshops und -produkten und sollen je nach Feedback auf mehr Kund:innen und Online-Shops ausgeweitet werden.

Die neue Funktion nutze „agentenbasierte KI, um Kunden den nahtlosen Einkauf bei anderen Marken in der vertrauten Amazon Shopping App zu ermöglichen und gleichzeitig Marken eine höhere Sichtbarkeit zu ermöglichen“, sagte Oliver Messenger, Shopping Director bei Amazon.

Amazon wird beauftragt, den Kauf abzuwickeln

Und so funktioniert das neue KI-Feature: Wenn Kund:innen in der Suchleiste der Amazon-Shopping-App nach Artikeln suchen, werden ihnen nicht nur Amazon-Ergebnisse angezeigt, sondern in einem separaten Bereich der Suchergebnisse mit der Bezeichnung „Marken-Webseiten direkt kaufen“ auch Produkte anderer Shops. Bei diesen kann auch ein Link zu „Buy for Me“ erscheinen.

Entscheiden sich die Kund:innen für den Kauf des externen Produktes, wird Amazon beauftragt, den Kauf in seinem Namen auf der Webseite des externen Online-Händlers durchzuführen.

Die Kund:innen werden zu einer Amazon-Checkout-Seite weitergeleitet, auf der sie die Bestelldetails bestätigen, darunter die Lieferadresse, Versandkosten sowie die Zahlungsmethode. Mithilfe agentenbasierter KI-Funktionen wickelt Amazon den Kauf ab, indem Name, Adresse und Zahlungsdaten der Kund:innen verschlüsselt übermittelt werden, um den Bestellvorgang auf der Webseite des externen Shops abzuschließen.

Amazon könne keine früheren oder separaten Bestellungen der Kund:innen auf Webseiten anderer Marken einsehen, teilte der US-Konzern mit. Lieferung, Rückgabe, Umtausch und Kundenservice werden dann vom externen Online-Shop verwaltet.

