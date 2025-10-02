Amazon Kindle Colorsoft ausprobiert: Ist dieser E-Book-Reader der richtige für Comic-Fans?

Seit Jahren lese ich E-Books auf einem Amazon Kindle Paperwhite, dessen Modellname oder Herstellungsdatum ich nicht mehr kenne. Er funktioniert einfach, den Drang zum Wechseln habe ich nie verspürt – bis der Kindle Colorsoft kam. Wie der Name schon andeutet, kann der E-Book-Reader Inhalte nicht nur in Schwarzweiß, sondern auch in Farbe anzeigen. Als erster Kindle seiner Art.

Sicher, andere Hersteller wie Tolino bieten das schon lange. Bei denen habe ich aber keine Comics in der Cloud. Die könnte ich natürlich auch auf dem iPad lesen. Dort buhlen allerdings Entertainment-Apps und Social-Media-Notifications um meine Aufmerksamkeit. Ein E-Book-Reader als ablenkungsfreies Lesegerät hat für mich schon immer Sinn ergeben.

Allerdings startet der Colorsoft auch mit einer Hypothek in den Test. Die ersten Ausgaben des E-Book-Readers kamen mit einem Display-Fehler. Der Bildschirm blendete am unteren Rand einen gelben Balken ein. Für ein Gerät, das ab 290 Euro in den Verkauf ging, eigentlich ein No-Go! Mittlerweile hat Amazon aber nachgebessert und den Fehler behoben. Noch dazu gibt es eine günstigere Variante, die uns jetzt vorliegt.

Der Farbbildschirm ist der Star

Dass der Farbbildschirm beim Kindle nach wie vor die Hauptattraktion ist, wird schnell offensichtlich. Das 7 Zoll große und matte Display ist in ein Gehäuse aus Kunststoff eingebaut, an dem es wenig zu entdecken gibt. An der Unterseite gibt es neben dem USB-C-Anschluss zum Aufladen einen Knopf zum Ein- und Ausschalten. Auf der Rückseite prangt das Firmenlogo. Schlicht und einfach reicht manchmal ja auch.

Einmal eingeschaltet, erkennt man sofort, dass etwas anders ist. Alle Buchcover erscheinen in Farben. So kräftig wie auf einem iPad sind sie nicht. Sie wirken etwas pastelliger. Gerade bei Comics hat man aber tatsächlich das Gefühl, man schaue auf Papier. Ein iPad sollte man allerdings nicht danebenlegen. Mit dessen farbstarkem Display kann der Colorosoft nicht mithalten.

Neben Comics eignet sich der Farbbildschirm außerdem für Zeitschriften. Hier wirken die Farben einer Sportzeitschrift allerdings schon etwas blass, die Bilder der Fußballstars sehen leicht verwaschen aus.

Am besten sehen Farbinhalte natürlich bei voll aufgedrehter Hintergrundbeleuchtung aus. Das geht allerdings zulasten der Laufzeit. Bis zu acht Wochen soll der Kindle mit einer Ladung durchhalten. Bei voller Helligkeit gehen aber schon innerhalb kürzester Zeit einige Prozentpunkte verloren. Wer Bücher bei moderater oder mit abgeschalteter Beleuchtung liest, hat bessere Chancen, diesen Wert zu erreichen.

Der Farbstil lässt sich beim Kindle auch anpassen. Ihr habt die Wahl zwischen dem Standard-Modus und einer Option für leuchtende Farben („Brillant“). Erster soll sich „für die tägliche Lektüren“, letzterer „die Farben bei weniger gesättigten Bildern“ verbessern. Wirkliche Unterschiede sind mir weder bei Comics, noch bei Büchern mit Bildern aufgefallen.

Dafür erregt ein Wert auf dem Datenblatt Aufmerksamkeit: Farbige Inhalte kann der Kindle nur mit einer Pixeldichte von 150 Pixeln pro Zoll (PPI) anzeigen. Bei normalen E-Books sind es 300 PPI. Trotzdem wirkt die Darstellung nicht unscharf. Details auf den Bildern kann man gut erkennen.

Kindle mit Comic-Modus

Was dagegen viel mehr bei der Ansicht der Comics stört: Auf dem Bildschirm wirkt die Schrift winzig. In der Kindle- (und früher in der Comixology-)App fürs Smartphone hat Amazon das gut gelöst. Über einen speziellen Modus könnt ihr von Panel zu Panel springen und euch jedes Bild und jede Sprachblase einzeln und in Ruhe ansehen. Das klappt auf dem E-Reader auch, indem man doppelt auf ein Panel tippt.

Allerdings sind die Übergänge bedingt durch die Display-Technik nicht so fließend wie auf dem Smartphone oder Tablet. In einem Zwischenschritt zeigt der Kindle außerdem die neue Seite komplett wieder an. Das stört den Lesefluss ein wenig. Richtig nervig wird es aber erst, wenn der Zeichner eine andere Reihenfolge für die Panels vorgesehen hat als jene, die der Kindle anzeigt. Das kommt nicht zu oft vor, sorgt aber doch in und wieder für Verwirrung.

Die zweite Möglichkeit um die Bilder zu vergrößern, war die übliche Pinch-to-Zoom-Geste. Dann müsst ihr jeweils über die Seite scrollen. Das funktioniert immerhin einigermaßen flüssig, nervt aber beim Lesen.

Darüber hinaus ist die Oberfläche sehr einfach gehalten. Ihr habt Zugriff auf die Bibliothek oder Amazons Angebote. Neben dem Shop sind das die Angebote Kindle Unlimited oder der zum Prime-Abo gehörende Dienst Prime Reading. Zugriff auf Social-Apps oder andere Ablenkungsmöglichkeiten habt ihr weiterhin nicht.

Unterschiede zur Signature Edition

Das Gehäuse des Kindles ist nach IPX8 wasserdicht. Gut so, denn das stellt sicher, dass beim Schmökern in der Badewanne nicht gleich die ganze Bibliothek absäuft, wenn einmal ein Malheur passiert. Beim günstigeren Colorsoft sind außerdem 16 Gigabyte Speicher an Bord. Nur bei der Signature Edition, also der teureren Variante, gibt es 32 Gigabyte.

Für Comic-Fans könnte das entscheidend sein. Schließlich verbrauchen die großen Dateien mit den vielen Bildern mehr Speicherplatz als normale E-Books. Ein digitales Paperpack von Marvel nimmt etwa 100 Megabyte in Anspruch. Grob gerechnet ist auf dem Colorsoft also Platz für etwa 160 Comics. Das dürfte allerdings selbst für den längsten Langstreckenflug ausreichen.

Weitere technische Unterschiede betreffen den Komfort. So lässt sich nur die Signature Edition auch kabellos aufladen. Da so ein Kindle im optimalen Fall aber ja mehrere Wochen durchhalten soll, ist das Anstecken ans Kabel gerade noch verschmerzbar. Anders sieht es bei den Sensoren aus. Der teure Kindle Colorsoft hat einen Frontlichtsensor und passt die Bildschirmhelligkeit automatisch an. Die günstigere Variante kann das nicht. Hier muss man über die Schnelleinstellungen selbst tätig werden.

Erster Eindruck

Der Kindle Colorsoft hinterlässt einen gemischten ersten Eindruck. Für mich bleibt der Amazon-E-Book-Reader das beste ablenkungsfreie Lesegerät. Auch, dass ich jetzt Comics und Zeitschriften lesen kann, gefällt mir eigentlich ganz gut. Gewöhnen muss man sich an langsameren Bildaufbau. Auf dem iPad macht das mehr Spaß. Auch die Farben sehen dort besser aus.

Deswegen sollte man sich vorher gut überlegen, ob man die rund 260 Euro (oder gar 290 Euro für die Signature Edition) investieren möchte, die Amazon aufruft. Denn wer nur E-Books lesen möchte, der braucht das Farbdisplay nicht. Hier tut es auch der normale Kindle für 110 Euro. Für Comic-Fans könnte außerdem der Kindle Scribe Colorosoft interessant werden. Der hat ein deutlich größeres Farbdisplay, könnte Comic-Seiten also besser darstellen. Allerdings hat Amazon hier noch keine Angaben zur Verfügbarkeit gemacht.

Wer sich für die Geräte interessiert, sollte im Rahmen der kommenden Prime Deals Days ein Auge darauf werfen. Schon jetzt sind der Colorsoft (175 Euro) und die Signature Edition (215 Euro) stark reduziert. Bei dem Preis drückt man bei den Nachteilen eher ein Auge zu.