Amazon bringt günstigen Kindle Colorsoft: Warum du vor dem Kauf gut überlegen solltest

Amazons erster E-Book-Reader mit Farb-Display, der Kindle Colorsoft, hatte es schon mit dem Start schwierig. Ein Displayfehler sorgte bei manchen Käufer:innen für Ärger und noch dazu dafür, dass das Gerät zeitweise nicht erhältlich war. Darüber hinaus ist das Gerät im Vergleich mit den Modellen der Konkurrenz teurer. 289,99 Euro ruft Amazon für den Colorsoft aus. Andere Hersteller verlangen zwischen 150 und 200 Euro für ähnliche Hardware. Hier will Amazon nun ansetzen – mit einer günstigen Version des Lesegeräts für 259,99 Euro.

Was sich beim Kindle Colorsoft ändert

Viel ändert der Versandhändler allerdings nicht. Gehäuse, Bildschirmgröße, Auflösung, Beleuchtung und Akkulaufzeit bleiben laut Hersteller unverändert. Nur ein wichtiges Detail passt Amazon an. Für weniger Geld gibt es weniger Speicher. Statt 32 sind nur 16 Gigabyte an Bord. Mehr bieten viele andere Kindle-Modelle zwar ebenfalls nicht, die sind allerdings dazu gedacht, E-Books in Schwarzweiß anzuzeigen. Der Colorsoft soll dagegen Comic-Fans ansprechen und Zeitschriften schöner auf den Schirm bringen.

Das Problem: Die entsprechenden Dateien sind deutlich größer. Während ein E-Book nur wenige Megabyte in Anspruch nimmt, ist das digitale Abbild eines Marvel-Comics im Paperbackformat bereits 100 Megabyte groß. Bildstarke Bücher nehmen ebenfalls mehr Platz ein. Wer viele Inhalte dieses Formats auf den Kindle laden will, kommt gegebenenfalls also schneller an die Grenzen. Nichtsdestoweniger würden natürlich immer noch 160 Graphic-Novels aufs Lesegerät passen.

Dennoch: Wer die Anschaffung plant, sollte das Modell mit mehr Speicher von vornherein in Erwägung ziehen. 290 Euro muss man dafür ja nicht unbedingt ausgeben. Im Rahmen der Prime Days im Juli 2025 hat Amazon den Colorosft für 214,99 Euro verkauft. In der Regel veranstaltet der Versandhändler im Herbst ein zweites Shopping-Event für Prime-Mitglieder oder senkt die Preise der eigenen Hardware ohne speziellen Anlass. Geduld kann sich also lohnen.

Eine weitere Alternative: Mit der Kindle-App kann man Comics in Farbe auch auf dem Smartphone oder Tablet lesen. Hier geht der Akku allerdings deutlich schneller zuneige.

Kindle Colorsoft für Kids

Abseits der günstigen Version bringt Amazon zudem eine Variante für Kinder an den Start. Eltern, die beim Colorsoft Kids zugreifen, bekommen eine kindgerechte Hülle für den Nachwuchs dazu, und ein Jahr lang gratis Zugriff auf Amazon Kids Plus. Der Dienst bietet Zugang zu passenden Inhalten und einem Eltern-Dashboard, über das Erziehungsberechtigte unter anderem festlegen können, wie lange die Kinder den Kindle pro Tag nutzen können. Nach Ablauf des Zeitraums kostet die Software 7,99 Euro im Monat oder 79 Euro im Jahr. Für Prime-Mitglieder sinkt der Preis auf 4,99 Euro monatlich und 49 Euro jährlich.

Schäden am Gerät deckt darüber hinaus die zweijährige “Sorglos-Garantie” ab. Heißt: Geht im Kinderzimmer etwas am Gerät kaputt, sorgt Amazon gratis für gleichwertigen Ersatz.

Die Kosten belaufen sich beim Kindle Colorsoft auf 279,99 Euro. Beide Modelle sind ab sofort verfügbar.