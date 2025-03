Amazon Kindle: Wie ihr ab sofort vorblättert, ohne Fingerdrücke auf dem Bildschirm zu hinterlassen

Die Zahl der E-Book-Leser:innen ist in den vergangenen Jahren immer weiter gestiegen. Laut Statista lasen 2024 rund eine Milliarde Menschen Bücher über E-Reader. Der Markt für E-Books generierte dabei knapp 15 Milliarden US-Dollar Gewinn. Einen nicht unbeträchtlichen Anteil dürfte Amazon daran haben. Jetzt verbessert Amazon viele seiner Kindle-Geräte per Update.

Anzeige Anzeige

Amazon: Kindle bekommt neue Umblätterfunktion

Empfohlene redaktionelle Inhalte Hier findest du externe Inhalte von X Corp., die unser redaktionelles Angebot auf t3n.de ergänzen. Mit dem Klick auf "Inhalte anzeigen" erklärst du dich einverstanden, dass wir dir jetzt und in Zukunft Inhalte von X Corp. auf unseren Seiten anzeigen dürfen. Dabei können personenbezogene Daten an Plattformen von Drittanbietern übermittelt werden.

Inhalte anzeigen Hier findest du externe Inhalte von, die unser redaktionelles Angebot auf t3n.de ergänzen. Mit dem Klick auf "Inhalte anzeigen" erklärst du dich einverstanden, dass wir dir jetzt und in Zukunft Inhalte vonauf unseren Seiten anzeigen dürfen. Dabei können personenbezogene Daten an Plattformen von Drittanbietern übermittelt werden. Hinweis zum Datenschutz Leider ist etwas schief gelaufen... An dieser Stelle findest du normalerweise externe Inhalte von X Corp., jedoch konnten wir deine Consent-Einstellungen nicht abrufen.

Lade die Seite neu oder passe deine Consent-Einstellungen manuell an.

Datenschutzeinstellungen verwalten An dieser Stelle findest du normalerweise externe Inhalte von, jedoch konnten wir deine Consent-Einstellungen nicht abrufen.Lade die Seite neu oder passe deine Consent-Einstellungen manuell an.

Wie Good E-Reader berichtet, steht für zahlreiche Kindle ein Update bereit, mit dem das Vorblättern auf dem Bildschirm unnötig wird. Stattdessen können User:innen nach dem Update einfach doppelt auf die Rückseite des E-Readers oder an dessen Seite tippen, um umzublättern. Dadurch dürfte der Bildschirm künftig freier von Fingerabdrücken bleiben, die beim Lesen stören. Ein Zurückblättern ist aber weiterhin nur über den Bildschirm möglich.

Das Update steht ab sofort für eine Reihe von Kindle-Geräten bereit. Dazu zählen im Grunde alle Geräte bis zurück zur 10. Generation, die 2018 erschienen sind. Dabei macht sich Amazon offenbar die schon vorhandenen Sensoren in den Geräten zunutze, wie den Beschleunigungsmesser. Dieser sorgt unter anderem dafür, dass sich die Anzeige automatisch mit dem Gerät dreht.

Anzeige Anzeige

Die Funktion steht schon jetzt für alle Kindle-Geräte bereit, deren Software auf Version 5.18.1 aktualisiert wird. Wenn das Update nicht automatisch heruntergeladen und installiert wird, könnt ihr es auch manuell herunterladen und installieren. Sämtliche kompatiblen Kindle-Geräte und Installationsanweisungen findet ihr auf der offiziellen Support-Seite von Amazon.

Deutsche User:innen müssen aber vorerst auf ein weiteres spannendes Feature für den Kindle verzichten. Amazon führt sogenannte „Recaps for Books in Series“ ein. Setzt ihr eine Buchreihe fort, kann euch der Kindle künftig die vorherigen Teile kurz zusammenfassen, damit ihr wisst, wo in der Geschichte ihr aufgehört habt. Diese Funktion steht aber zunächst nur für ausgewählte englische Bücherreihen zur Verfügung.

Anzeige Anzeige

Wenn Amazon-Bestellungen nach hinten losgehen

4 Bilder ansehen PS5, Schrotflinten und Drogen: Wenn Amazon-Bestellungen nach hinten losgehen Quelle: Jeramey Lende / Shutterstock

Mehr zu diesem Thema