Konkurrenz für Starlink: Amazons Satelliteninternet-Dienst startet Tests

Starlink, das satellitengestützte Internet von SpaceX, ermöglicht Hochgeschwindigkeits-Breitband-Internet auch in ländlichen und abgelegenen Gebieten. Mittlerweile ist es weltweit in rund 40 Ländern verfügbar und hat etwa 4,6 Millionen Nutzer:innen.

Amazon Leo war früher unter dem Namen Project Kuiper bekannt

Der Großteil davon befindet sich in den USA, im August 2025 waren es dort rund 1,4 Millionen Abonnent:innen. Zum Vergleich: In Deutschland nutzten im Jahr 2024 etwa 83.000 Kund:innen das Starlink-Internet.

Starlink ist aber nicht der einzige Satelliteninternet-Anbieter. Amazon Leo, ehemals bekannt als Project Kuiper, hat sich ebenfalls zum Ziel gesetzt, weltweit zuverlässiges Internet bereitzustellen, speziell in unterversorgten Gebieten. Ermöglichen sollen das tausende von Satelliten, die unsere Erde umkreisen. Im vergangenen Jahr wurden 153 Amazon-Satelliten in die niedrige Erdumlaufbahn gebracht. Geplant ist, mehr als 3.000 weitere Satelliten ins All zu bringen. Die Hälfte dieser Satelliten soll bis Mitte 2026 gestartet sein.

Leo Ultra: Downloadgeschwindigkeiten von bis zu 1 Gigabit pro Sekunde

Nach eigenen Angaben hat das Unternehmen mit der Auslieferung seiner High-End-Terminals an ausgewählte Kund:innen zu Testzwecken begonnen. In einem Blogbeitrag veröffentlichte Amazon auch erstmals Details zur Leistung seines Satelliteninternet-Dienstes: Die höchste Stufe des globalen Breitbanddienstes, Leo Ultra genannt, bietet demnach Download-Geschwindigkeiten von bis zu 1 Gigabit pro Sekunde und Upload-Geschwindigkeiten von bis zu 400 Megabit pro Sekunde. Zum Vergleich: In Deutschland bietet Starlink eine Download-Geschwindigkeit zwischen 95 und 237 Megabit pro Sekunde.

Angetrieben werden die 50 x 75 Zentimeter großen Antennen der Leo Ultra-Terminals laut Geekwire von einem speziell entwickelten Siliziumchip, der für Anwendungen wie Videokonferenzen, Echtzeitüberwachung und Cloud Computing optimiert wurde.

Amazon bietet auch zwei günstigere Tarife an

Der Satelliteninternet-Dienst kann sich direkt mit Amazon Web Services sowie anderen Cloud-Netzwerken verbinden. Laut Amazon können Kund:innen so Daten sicher von entfernten Systemen in private Netzwerke übertragen, ohne das öffentliche Internet zu nutzen. Die Billigfluggesellschaft JetBlue, einer der Partner von Amazon Leo, will damit das kostenlose Wlan-Angebot an Bord verbessern.

Neben Leo Ultra bietet Amazon zwei günstigere Tarife an: Leo Nano mit einer 7-Zoll-Antenne für Downloadgeschwindigkeiten von bis zu 100 Mbit/s und Leo Pro mit einer Standard-11-Zoll-Antenne für Downloadgeschwindigkeiten von bis zu 400 Mbit/s.