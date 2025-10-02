Anzeige
News
Amazon Luna: Diese Partyspiele kannst du bald am TV zocken

Amazons Cloud-Gaming-Dienst Luna bekommt ein Redesign und neue Inhalte: In der Rubrik „Game Night“ können Prime-Nutzer:innen bald digitale Spieleabende erleben – ohne Zusatzkosten oder teure Hardware.

Von Noëlle Bölling
2 Min.
Amazon Luna: Diese Partyspiele kannst du bald am TV zocken
Mit Luna will Amazon den Spieleabend digitalisieren. (Foto: Shutterstock / Ground Picture)

Spielekonsole war gestern – mit dem Cloud-Gaming-Dienst Luna will Amazon es Prime-Nutzer:innen ermöglichen, direkt auf ihrem Smartphone, Computer oder Fernseher zu spielen. Wie Heise Online berichtet, bekommt die Online-Plattform jetzt ein neues Design. Außerdem sollen neben aktuellen Titeln wie Fortnite, Fallout 3 und Assassin‘s Creed: Odyssey zukünftig auch mehr Partyspiele verfügbar sein.

Luna macht Gaming ohne teure Konsole möglich

Luna wurde im Jahr 2022 zunächst in Nordamerika eingeführt, ist seit März 2023 aber auch in Deutschland verfügbar. Über den Cloud-Gaming-Dienst lassen sich Spiele auf zahlreichen Geräten streamen – von Smartphones und Tablets bis hin zu Computern und Smart TVs. Die Auswahl wechselt monatlich. Jetzt erhält Luna ein neues Design und soll auch inhaltlich neu ausgerichtet werden: Denn laut Amazon gibt es weltweit zwar mehr als drei Milliarden Gamer:innen, aber nur rund 300 Millionen besitzen eine Konsole und nur etwa 250 Millionen einen Gaming-PC. Die meisten spielen auf dem Smartphone, wobei unkomplizierte Titel, die keine teure Hardware und lange Einführung erfordern, besonders beliebt sind.

Aus diesem Grund will Amazon insbesondere das Angebot an Partyspielen auf Luna ausbauen. Unter der Rubrik „Game Night“ können Nutzer:innen künftig wie bei einem digitalen Spieleabend gemeinsam mit Familie und Freund:innen zuhause auf dem Sofa zocken. Neben bekannten Games wie Angry Birds oder Brettspiel-Adaptionen entwickelt Amazon auch eigene Exklusivtitel. Zum Start von „Game Night“ kündigte das Unternehmen Courtroom Chaos: Starring Snoop Dogg an – ein KI-gestütztes Impro-Game, das im Gerichtssaal spielt. Ziel ist es laut Amazon, „verrückte Charaktere zu erfinden” und „wilde Geschichten zu erzählen”, um den Rapper Snoop Dogg vor Gericht zu verteidigen. Weitere Titel sollen folgen.

Amazon setzt bei neuen Luna-Spielen auch auf KI

Das Besondere: Während für das gemeinsame Spielen auf Konsolen wie der Xbox oder der Playstation zusätzliche Controller benötigt werden, können Nutzer:innen von Amazons Luna für das am Fernseher laufende Spiel einfach ihr Smartphone nutzen. Amazon hofft, auf diese Weise auch neue Prime-Mitglieder zu gewinnen. Zudem können Nutzer:innen ihr Ubisoft-Connect-Konto direkt mit Luna verknüpfen und ausgewählte Spiele, die sie schon für den PC erworben haben, direkt auf ihrem Fire TV oder einem anderen unterstützten Gerät spielen.

Wann das überarbeitete Luna mit „Game Night“ zur Verfügung stehen wird, ist allerdings noch unklar. Auch der Umfang des Redesigns ist bisher offen. Laut Amazon soll „Game Night“ aber noch dieses Jahr allen Prime-Abonnent:innen ohne zusätzliche Kosten zur Verfügung gestellt werden. Die Integration berühmter Persönlichkeiten wie Snoop Dogg soll dabei nur der Anfang sein. Amazon verspricht: „Dank der Fortschritte in der KI- und Cloud-Technologie gibt es neue Möglichkeiten, völlig andere Arten von Spielen zu entwickeln – Erlebnisse, die es noch nie zuvor gab.“

