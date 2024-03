Amazon-Angebote zu Ostern: Diese 8 Technik-Deals lohnen sich wirklich

Hinweis: Wir haben in diesem Artikel Provisions-Links verwendet und sie durch "*" gekennzeichnet. Erfolgt über diese Links eine Bestellung, erhält t3n.de eine Provision.

Die Amazon-Oster-Angebote finden vom 21. bis 25. März 2024 statt. Neben hauseigenen Produkten hat der Online-Versandriese auch zahlreiche andere Produkte aus den Bereichen Technik, Mode, Küche und Co. stark rabattiert.

Anzeige Anzeige

Wir zeigen euch hier die besten Deals im Bereich Technik. So kommt ihr besonders günstig an Smartphones, Konsolen oder auch Router.

Anzeige Anzeige

Google Pixel 8

Das Google Pixel 8 ist erstmals stark im Preis reduziert. Im Rahmen der Oster-Deals bei Amazon bekommt ihr es satte 30 Prozent günstiger:

Google Pixel 8 mit 256 GB: 599 Euro bei Amazon*

Allerdings müsst ihr für dieses Angebot schnell sein oder hoffen, dass es später wiederkommt. Es handelt sich um ein Blitzangebot bei Amazon.

Anzeige Anzeige

iPhone 13

Wer nicht immer das aktuelle iPhone braucht, kann bei den Amazon-Oster-Angeboten ein Schnäppchen schlagen. Das iPhone 13 ist seit langer Zeit wieder auf einem neuen Tiefstpreis angekommen:

iPhone 13 mit 512 GB in Grün: 828 Euro bei Amazon*

Dank des verbauten A15-Bionic-Chips sollte das Apple-Smartphone auch heute noch nahezu alle Herausforderungen meistern.

Anzeige Anzeige

Zudem handelt es sich hier um die 512-Gigabyte-Version, mit der ihr viele Videos und Fotos aufnehmen könnt, ohne in Speichernöte zu geraten.

Playstation 5

Die Playstation 5 ist ebenfalls in den Oster-Angeboten von Amazon gelistet. Auch hier liefert Amazon – zusammen mit vielen anderen Händlern – den Bestpreis:

Anzeige Anzeige

Playstation 5 (Slim) mit 1 TB Speicher: 449 Euro bei Amazon*

Wenn ihr gleich etwas zu zocken braucht, könnt ihr euch die PS5 Slim auch in Kombination mit einem Spiel sichern. Hier variieren die Preise etwas. Die Pakete sind aber alle insgesamt genauso teuer wie der Einzelkauf.

Logitech G502 Hero

Kabelgebundene Mäuse sind zwar immer seltener, doch Logitech bietet mit der G502 Hero ein spannendes Modell mit vielen Funktionen. Der Preis in den Oster-Angeboten liegt dabei weit unter der Konkurrenz:

Die Gaming-Maus funktioniert an PCs und Macs, kann auf bis zu 25.600 DPI Abtastrate eingestellt werden und hat herausnehmbare Gewichte mit an Bord, um sie genau auf eure Bedürfnisse anzupassen.

Anzeige Anzeige

Fire TV Stick 4K

Aus Amazons eigener Produktreihe sticht der Fire TV Stick 4K im Rahmen der Oster-Angebote hervor. Der Stick war seit Ende 2023 nicht mehr so günstig zu haben:

Fire TV Stick 4K: 34,99 Euro bei Amazon*

Mit dem Stick, der Wi-Fi 6 unterstützt, könnt ihr jeden nicht smarten TV mit Streaming-Apps versehen. Der Stick wird dazu einfach an einen HDMI-Eingang angeschlossen und mit dem eurem WLAN verbunden. Schon könnt ihr Netflix, Amazon Prime Video und Co. schauen.

AVM Fritzbox 7590 AX

Die AVM Fritzbox 7590 AX zeichnet sich vorwiegend dadurch aus, dass sie den neuen Standard Wi-Fi 6 unterstützt. Bei Amazon bekommt ihr den Router aktuell zwar nicht zum Bestpreis seit Release, aber immerhin liegt der Online-Versandriese auf Augenhöhe mit den günstigsten Angeboten:

Anzeige Anzeige

AVM Fritzbox 7590 AX: 219 Euro bei Amazon*

Achtet darauf, dass eure Geräte ebenfalls Wi-Fi 6 kompatibel sein müssen, um den neuen Standard nutzen zu können.

Nothing Ear (2)

Die zweite Version der In-Ear-Kopfhörer von Nothing ist gerade günstiger zu haben. Seit Release fällt der Preis zwar kontinuierlich, war aber noch nie so günstig wie in den Oster-Deals.

Die Kopfhörer bieten Active Noise Cancelling, Hi-Res-Audio und Verbindungen zu zwei Geräten, ohne diese neu zu koppeln.

Anzeige Anzeige

DJI Mini 3 Pro

Wer schon immer mit einer Drohne abheben wollte, wird in den Oster-Angeboten bei der DJI Mini 3 Pro fündig. Die Drohne fliegt deutlich unter der UVP hindurch:

DJI Mini 3 Pro: 599 Euro bei Amazon*

Über die Drohne könnt ihr 4K-Aufnahmen mit bis zu 60 Bildern pro Sekunde machen. Sie soll eine ungefähre Flugzeit von 34 Minuten bieten.

9 Bilder ansehen Gar nicht so schick: Die hässlichsten und skurrilsten Handys und Smartphones Quelle: Nokia