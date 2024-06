Der Prime Day 2024 wirft seine Schatten voraus. Denn auch wenn Amazon ihn noch nicht offiziell mit Datum angekündigt hat, gehen viele Händler:innen davon aus, dass er erneut Mitte Juli stattfinden wird. Dann wird Amazon wieder die große Angebotsschlacht eröffnen – und die Kund:innen werden wie in den vergangenen Jahren von einer Vielzahl an Aktionen und Sonderangeboten profitieren können. Doch nicht Amazon allein: Denn in den letzten Jahren wurde der Prime Day gerade bei kleineren Händler:innen zum Umsatzturbo, indem Amazon durch entsprechende Angebote und Hervorhebungen deren Verkäufe ankurbelte – und zugleich vermittelte, dass Amazon gerade den kleineren regionalen Händler:innen auch eine Chance gab. Außerdem könnte es wie im Vorjahr einige Angebote geben, für die du dich im Vorfeld aufgrund der großen Nachfrage auf eine Liste setzen lassen musst, um sie überhaupt erwerben zu können.

Doch wie behält man angesichts der vielen Angebote den Überblick und was davon ist überhaupt spannend? Das klären wir in diesem Ratgeber, in dem du auch erfährst, wie du dich optimal auf die beiden heißen Tage vorbereitest, wie du angesichts der Angebote die richtige Entscheidung triffst und welche sonstigen Angebote du seitens Amazon Prime mitnehmen kannst.

Amazon Prime Deal Days 2024 auf einen Blick

Termin: voraussichtlich Mitte Juli 2024

Prime-Abo notwendig (die kostenlose Probemitgliedschaft reicht aus)

vor dem Kauf unbedingt Preise vergleichen

ausgewählte Produkte vorab auf Wunschliste setzen, um kein Angebot zu verpassen

auch andere Onlineshops werden rund um den Prime Day mit Angeboten arbeiten und sich an das Thema dranhängen

Muss ich ein kostenpflichtiges Prime-Abo abschließen?

Voraussetzung für die Teilnahme am Prime Day wird auch in diesem Jahr aus Kund:innensicht wieder der Prime-Status sein – doch der muss nichts kosten, denn es reicht auch eine Probemitgliedschaft. Die kannst du relativ einfach im Laufe des Kaufprozesses abschließen, wo du sie recht auffällig angeboten bekommst. Das betrifft übrigens auch Konten, die in der Vergangenheit schon einmal Probemitglied bei Prime waren. Wenn du Prime nicht weiterführen willst, solltest du an eine rechtzeitige Kündigung denken. In einigen Fällen bekommst du die Prime-Mitgliedschaft auch zu Sonderkonditionen angeboten und kannst sie beispielsweise für 99 Cent testen.

Tipp: Amazon bietet seit vergangenem Jahr die Prime-Mitgliedschaft in einer Sozialvariante für ein Jahr für 4,49 Euro statt 8,99 Euro monatlich an, wenn du entweder einen Sozialpass (noch nicht alle werden unterstützt) oder eine Rundfunkgebührenbefreiung hast. Diese muss allerdings jedes Jahr erneut beantragt werden. Alles, was du dazu wissen musst, haben wir in dieser Meldung zusammengefasst.

Wie kann man sich optimal auf Angebote und Preise vorbereiten?

Egal, ob du ein neues Smartphone oder Notebook suchst, Amazon wird auch in diesem Jahr wieder selbst zahlreiche attraktive Preise ausrufen, ebenso wie die Hersteller, die über den Marketplace via Private Label verkaufen. Doch ohne Vorbereitung geht es nicht: Analysen haben nämlich ergeben, dass in einigen Fällen die Vergleichspreise im Vorfeld der Aktion geändert wurden, um dann vermeintlich besonders attraktive Preise anbieten zu können.

Daher solltest du über Vergleichsportale wie Geizhals oder Idealo den Preisverlauf betrachten, zum anderen über entsprechende Tools wie Camelcamelcamel oder Keepa. Bedenke aber, dass gerade Idealo-Preise bei technischen Produkten wie Smartphones nicht immer gute Vergleiche ermöglichen, da hier auch die meist günstigen Ebay-Angebote einfließen, bei denen es sich nicht in allen Fällen um seriöse Händler:innen mit deutscher Neuware handeln muss.

Während Camelcamelcamel durch seine Preisalarme und übersichtlichen Preisverlaufsdiagramme überzeugt, punktet Keepa als Browser-App und Mobil-App durch den plattformübergreifenden Ansatz. Vor allem Keepa in der Browservariante auf dem großen Monitor ist ein erstaunlich mächtiges Tool, das bereits in der kostenlosen Variante eine große Zahl an Einblicken liefert und gerade für international einkaufende Amazon-Kund:innen ein echter Gewinn sein kann. So oder so wirst du mit beiden Tools schon in den kostenlosen Varianten gut beurteilen können, wie attraktiv ein Preis ist, und du bekommst auch noch gute Vergleiche mit den Amazon-Preisen in anderen Ländern.

Wird es bei Amazon-eigenen Produkten Sonderangebote und Aktionen geben?

Inzwischen ist das Angebot an Amzon Kindle Fire, Amazon Kindle, Ring-Smarthome-Produkten, Echo-Lautsprechern und ‑Video-Devices und anderen Eigenprodukten reichlich unübersichtlich geworden. Doch auch wenn es regelmäßig einzelne Produkte gibt, die preislich reduziert werden, ist der Prime Day neben Black Friday, Cyber-Monday und der dazugehörigen Black Week der einzige Zeitpunkt, zu dem so großflächig attraktive Preise angeboten werden. Insbesondere durch Kombiangebote – zwei Echo-Produkte zum Preis von einem oder Kombinationen der Smarthome-Glühlampen oder ‑Schaltsteckdosen mit entsprechenden Steuergeräten – lassen sich echte Schnäppchen machen.

Zu erwarten ist auch, dass Amazon ein auf sechs Freimonate verlängertes Probeabo für Amazon Music Unlimited anbietet, wenn du dich für ein zur Aktion gehörendes Echo-Gerät entscheidest. Ob dieses dann auch auf anderen Geräten, etwa dem Smartphone, nutzbar ist, ist noch nicht klar. Schon in den Tagen davor dürfte Amazon mit hohen Rabatten auf ausgewählte Amazon-Geräte um die Gunst der Kund:innen buhlen. Details dazu erfährst du natürlich bei uns.

Gibt es einen verlängerten Probezeitraum bei Music Unlimited und Kindle Unlimited?

Wie schon in den vergangenen Jahren wird Amazon wohl die Dienste Amazon Music Unlimited und Kindle Unlimited länger zum kostenlosen Testen anbieten – allerdings nur für berechtigte Privataccounts, die den jeweiligen Dienst zuvor noch nicht getestet haben. Prime-Mitglieder, die Amazon Music Unlimited noch nicht ausprobiert haben, können schon jetzt den Zugang zu über 90 Millionen Songs vier Monate lang gratis nutzen, bei den meisten anderen beträgt der Zeitraum drei Monate statt nur einen Monat. Und dasselbe gilt für eine dreimonatige Probemitgliedschaft bei Kindle Unlimited, was unbegrenzten Zugriff auf über eine Million E‑Books, und E‑Magazine und Tausende Hörbücher ermöglicht.

Wer sich für eines der beiden Abos interessiert, sollte sich darüber im Klaren sein, dass Verlängerungen selten zu besseren Konditionen kommen als am Prime Day – und bereits jetzt im Vorfeld gelten. Wer die entsprechenden Testzeiträume nicht angezeigt bekommt, ist entweder nicht berechtigt (gewerbliche Accounts fallen hier raus) oder hat schon mal getestet. In diesem Fall wird oftmals nur eine verlängerte Probemitgliedschaft zum halben Preis angezeigt.

Wie viel Rabatt ist am Prime Day drin?

Das lässt sich natürlich nicht pauschal sagen, klar ist aber, dass bei aktueller gefragter Ware lediglich ein paar Prozent unter dem sonst üblichen Preis als Rabatt möglich sind. Anders sieht das dagegen bei Vorjahresware aus oder bei Produkten, die inzwischen stark im Preis gesunken sind. Beispielsweise ist bei Bekleidung zu erwarten, dass gerade Mitte Juli zum Prime Day die Sommerprodukte mit teilweise bis zu 30 Prozent Rabatt und mehr verkauft werden.

Attraktiv werden auch in diesem Jahr wiederum viele Technikprodukte sein, die schon etwas länger im Handel sind. Gerade vor der nächsten Internationalen Funkausstellung und dem Modellwechsel werden zahlreiche Produkte aus diesem Umfeld rabattiert.

Wie schnell sind die Aktionsangebote ausverkauft?

Dass du an den beiden Tagen, die der Prime Day ja inzwischen seit Jahren läuft, Aktionsangebote über den gesamten Zeitraum bekommst, ist wie immer unwahrscheinlich und betrifft dann vor allem die Produkte, die unbegrenzt nachgeliefert werden – etwa die bereits oben beschriebenen Eigenprodukte von Amazon von Kindle Fire bis Echo Dot. Bei vielen anderen Produkten wird es dagegen eher Abverkäufe älterer Serien geben, die auf diese Weise günstig an die Kundschaft gebracht werden.

Das kann sich in der Tat zum einen im technischen Bereich lohnen, wenn du nicht unbedingt das aktuellste Modell haben willst und bereit bist, bestimmte Kompromisse zu machen. Es betrifft zum anderen und insbesondere Bekleidung und Schuhe sowie andere saisonale Produkte, bei denen Amazon und die Marketplace-Händler:innen erfahrungsgemäß gute Angebote machen werden. Denn in vielen Fällen sind die Lager noch voll, in anderen Fällen wird Knappheit herrschen. Das klingt erst einmal widersprüchlich, ist es bei näherem Hinsehen aber nicht: Denn Handelsverbände melden einerseits gerade in den letzten Wochen bei bestimmten Waren eine wachsende Kaufzurückhaltung der Kundschaft, in anderen Bereichen dafür aber Knappheit aufgrund von Lieferkettenproblemen.

Du solltest dir daher bewusst sein, dass viele Angebote schnell ausverkauft sein können, und dich daher im Vorfeld gezielt über den adäquaten Preis oder die gewünschte Ausstattung informieren, um gegebenenfalls schnell reagieren zu können.

Kann man über ausländische Amazon-Filialen Schnäppchen machen?

Die EU eröffnet insbesondere für Amazon-Kund:innen eine Vielzahl an Möglichkeiten, auf einfache Weise Waren aus dem Ausland zu importieren. Orientiere dich dazu nicht nur bei Amazon.de, sondern beispielsweise auch bei Amazon.fr in Frankreich, Amazon.es in Spanien und Amazon.it in Italien. Denn das Gute an Amazons zentralem Ansatz: Selbst wenn deine Sprachkenntnisse eher rudimentär sind, werden sie aufgrund des weitgehend identischen Aufbaus der Seite ausreichen, um dir den Kauf zu ermöglichen. Auch die Kaufabwicklung ist meist identisch – lediglich bei der Rücksendung gibt es im Detail unterschiedliche Regelungen zwischen den einzelnen Ländern.

Und solange du im EU-Raum bleibst, kommen auf dich auch in aller Regel keine zusätzlichen Kosten für Zoll, Steuern oder ähnliche unliebsame Überraschungen zu. Entsprechende Hinweise findest du aber gegebenenfalls auch beim Bestellvorgang. Bedenke dabei, dass du dafür am Prime Day einen für das jeweilige Land geltenden Prime-Account brauchst – das deutsche Prime reicht hier nicht aus – und dass du das entsprechende Probeabo auch gesondert wieder kündigen solltest, wenn du es über den Probezeitraum hinaus nicht benötigst.

Sollte man rund um den Prime Day besonders auf Mitbewerber achten?

Gerade der Prime Day, aber noch mehr die Cyber Week Ende November hat sich zu einem Einkaufsfest für den gesamten Onlinehandel entwickelt. Daher lohnt es sich, rund um den Prime Day auch auf die Angebote bei Mitbewerbern wie Mediamarkt und Saturn sowie Otto und Zalando zu achten. Denn selbst wenn diese natürlich nicht explizit mit dem Prime-Begriff werben (dürfen und wollen), wissen alle Beteiligten, dass in diesen Tagen die Kund:innen besonders auf Schnäppchenjagd sind.

Die Angebote sind zwar in aller Regel nicht besser als die von Amazon, besagte Ketten ziehen aber oftmals mit und haben möglicherweise länger Ware vorrätig als Amazon selbst. Auch kannst du dir so durch Vorbestellung mit Zahlung im Laden den Preis für ein paar Tage sichern, wenn du das jeweilige Gerät erst im Laden in Augenschein nehmen willst.

Welche Produkte du beim Prime Day besonders gut kaufen kannst und um welche du besser an diesen Tagen einen Bogen machen solltest, haben wir in diesem Ratgeber zusammengefasst.